Magyarország újabb uniós szankciókat gáncsolhat el

Portfolio 2023. április 18. 17:53

A balti államok és Németország után a varsói kormány is az orosz atomenergia szektor szankcionálását kéri az Európai Tanácstól. A tagállamok közül viszont Magyarország többször is jelezte, hogy a paksi bővítés miatt számára elfogadhatatlan a nukleáris ipar tiltólistára vétele. A lengyel javaslat viszont a magyar kőolajimportra is komoly hatással lehet: szankciós korlátozás alá vennék a Barátság-kőolajvezetéken érkező szállítmányokat is.