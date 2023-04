Merész előrejelzés érkezett: hamarosan durva kamatcsökkentésekbe kezdhet a Fed

A Fed szigorú hangvételű üzenetei azt mutatják, hogy a jegybank még 25 bázispontos kamatemelést hajthat végre májusban, mivel a munkaerőpiac és a fogyasztás továbbra is erős – hívja fel a figyelmet az ING elemzője. A recesszió egyre valószínűbb, miközben az inflációs nyomás enyhül, emiatt a Fed az év második felében határozott kamatvágásokat hajthat végre a bank szerint.

Májusban tovább emelhet a Fed

Az amerikai kiskereskedelem márciusban 1%-ot esett havi bázison, ami rosszabb teljesítményt jelent, mint az elemzők által várt 0,5%-os visszaesés. A trend sem túl jó, az előző 5 hónapban négy alkalommal esett a kiskereskedelmi forgalom, egyedül január volt kiugróan erős.

Ez első látásra gyenge kiskereskedelmi forgalomra utal, de ha megnézzük a kontrollcsoportot (ami nem tartalmazza az élelmiszer, az üzemanyag, az autók és az építőanyagok értékesítését), akkor jelentős növekedést látunk: az első három hónapban évesített szinten 9,5% volt a növekedés, az előző év azonos időszakához képest 5,7% - hívja fel a figyelmet az ING.

A kiskereskedelmi forgalom volumene az USA-ban. Forrás: ING.

A bank elemzője, James Knightley szerint a fenti kiskereskedelmi adatok a maginflációval együtt (amely havi szinten 0,4%-kal nőtt márciusban) arra engednek következtetni, hogy

a Fed májusban megfontolhat egy újabb 25 bázispontos kamatemelést.

Ebbe az irányba mutatnak a Fed döntéshozóinak megnyilvánulásai is. Chris Waller jegybankár szerint a maginfláció még nem javult érdemben, emiatt a Fednek még mindig van tennivalója – mondta pénteken. Az ING elemzője szerint a friss makrogazdasági adatok alátámasztják a Fed márciusi döntését, amikor 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot a jegybank, noha hangsúlyozzák, hogy a bankok óvatosabbá válása a hitelezésben kiválthatja a Fed szigorításának egy részét. Később Austan Goolsbe jegybanki döntéshozó is úgy nyilatkozott, hogy a Fednek le kell törnie az inflációt. Ennek megfelelően az ING is azt várja, hogy a jegybank május 3-án még 25 bázisponttal emel. Az irányadó kamat jelenleg 4,75-5%.

Ez lehet az utolsó kamatemelés

Ugyanakkor az elemző szerint ez lehet a Fed utolsó kamatemelése, mivel a fogyasztásra egyre több nyomás nehezedik, az inflációs nyomás pedig enyhül. Az egyre gyakoribb elbocsátások, a magasabb hitelfelvételi költségek, szigorúbb hitelkihelyezési feltételek (ami főleg a hitelkártyával történő vásárlásokat és az autóhiteleket veti majd vissza leginkább), valamint a csökkenő lakásárak sosem tesznek jót a fogyasztásnak – emlékeztet az elemző.

Az iparban már látszanak a gyengeség jelei. Noha az ipari termelés márciusban 0,4%-kal emelkedett havi bázison a februári 0,2%-os emelkedés után, a feldolgozóipar és a bányászat 0,5%-os havi visszaesést mutatott, egyedül a közüzemi szolgáltatások 8,4%-os emelkedése húzta fel az ipari átlagot. Ez viszont elkerülhetetlenül csökkenni fog a következő hónapokban, ahogy az időjárási viszonyok stabilizálódnak. 2022 márciusához képest az ipar 1,1%-os visszaesésben van, és az ISM BMI is azt mutatja, hogy az ipari termelés zsugorodik.

A fogyasztói árindex (szürke), a termelői árindex (narancs) és az import árindex (kék, jobb tengely) alakulása az USA-ban. Forrás: ING.

Eközben az importárak már mérséklődnek, márciusban 0,6% volt a havi visszaesés a 0,1%-os előrejelzéshez képest, éves szinten pedig -4,6%-on áll az importinfláció. A termelői árindex hamarosan 2% alá csökkenhet éves szinten, miközben év végére az éves fogyasztói árindex is 3% alá csökkenhet. Mindezt figyelembe véve az ING arra számít, hogy az év második felében gyors kamatvágások jönnek, amelyek

összességében 100 bázispontnyi csökkentést is hozhatnak év végéig.

A piac is kamatemelést vár

Az ING véleménye a májusi emelésről egybevág a piaci várakozásokkal. A határidős kamatügyletek szerint májusra 87%-kal valószínűsít 25 bázispontos kamatemelést a piac, azaz abszolút ez számít az alapvárakozásnak. A piac szerint az 5,25%-os irányadó kamatszint júniusban is fennmaradhat.

A piac még júliusra sem vár kamatcsökkentést, akkor is maradhat az 5,25% a befektetők 55%-a szerint, szeptemberre viszont már a legtöbben 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak. Novemberben fennmaradhat az 5%-os kamatszint, és a piac szerint még decemberben is 4,75% lesz az irányadó kamat, azaz összességében 50 bázispontos vágást áraznak a piaci szereplők. Az ING véleménye tehát az év második felében várható kamatvágások tekintetében már jócskán eltér a piaci átlagtól. (Az ING elemzőinek véleményére azért is érdemes figyelni, mert az elsők közt vélték úgy, hogy a Fed kamatot fog emelni, és ennek a véleménynek már akkor is hangot adtak, amikor a Fed még az infláció átmeneti jellegét hangsúlyozta, és elutasította a kamatemelés lehetőségét. Az idő őket igazolta, ami nem jelenti persze azt, hogy az ING elemzőinek ezúttal is igaza lesz.)

A piaci kamatárazások rendkívül gyorsan változtak az elmúlt egy hónapban. A Silicon Valley Bank és a Signature Bank csődje előtt az év végi kamatszintet még 5,75%-ra várta a piac, a bankcsődök után viszont ez gyorsan leesett 4%-ra. Március közepe óta folyamatosan azt látjuk, hogy az év végére árazott kamatszintek felfelé korrigálnak, a most előrejelzett 4,75%-os év végi kamatszintet tehát nem lehet kőbe vésni, a várt kamatszint gyorsan változhat bármelyik irányban a beérkező adatok fényében. A várakozások átárazódása pedig hat a kötvény- és devizapiaci árfolyamokra is, közvetve pedig a részvénypiacra is hatást gyakorolhat.

Címlapkép: Getty Images