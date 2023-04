Ezt érdemes tudni az új típusú energiabeszerzési szerződésekről

A hosszú távú árambeszerzési (PPA) megállapodás főbb típusait és különbségeit, valamint a szerződéses konstrukciók előkészítésének főbb szempontjait mutatta be a Portfolio Vállalati energiabeszerzés 2023 című konferenciáján tartott előadásában dr. Hanis Dávid, az Oppenheim Ügyvédi Iroda ügyvédje és dr. Légrádi Gergely ügyvéd, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere.

A PPA-szerződések – amint ez Tihanyi Gábor, az E.ON Energiamegoldások Kft. Megbízott Zöldenergia Értékesítési Vezetőjének korábbi előadásában is elhangzott – olyan, a vállalkozás(ok) mint vevő(k) és a villamos energia termelő mint eladó között létrejövő hosszú távú szerződés, amely alapján a vállalkozások megújuló alapú villamos energiát (és a kapcsolódó származási garanciát) vásárolnak a termelőtől előre meghatározott áron az előre meghatározott szerződéses időszak alatt.

A szerződés célja a vállalatok és egyéb piaci szereplők között a hagyományos ellátási megállapodások által elérhető szintnél hosszabb távú villamosenergia beszerzési árak rögzítése. A szerződés elősegíti a megújuló energiatermelés fejlődését, annak finanszírozhatóságát és a fenntarthatósági célok teljesítését, és beszerzési kapcsolatot tesz lehetővé a felhasználó számára egy termelővel saját invesztíció, illetve jellemzően az erőműhöz csatlakozó közvetlen fizikai vezeték nélkül.

Új típusú szerződéses konstrukciók jogi szemmel

Dr. Hanis Dávid, az Oppenheim Ügyvédi Iroda ügyvédje a hosszú távú árambeszerzési (PPA) szerződések főbb típusait és különbségeit ismertette előadásában.

A kereskedelmi PPA-k esetében szerződéses kapcsolat áll fenn a termelő és a kereskedő között. A konstrukció fix vagy változó árzást tartalmazhat, 5-10 éves időszakra szólóan, és általában része az eredetigazolás-transzfer is.

A társasági (Corporate) cPPA (On-site) esetében a termelő a felhasználóval közvetlen fizikai kapcsolatban áll. Az erőmű jellemzően a felhasználó ingatlanán létesül, a vállalkozó, illetve a speciális, a tranzakció céljára létrehozott társaság (SPV) maga a termelő, a termelői engedély jogosultja így a vállalkozó/SPV.

A "pay as produced" konstrukció értelmében az átvevő vállalja, hogy a termelt energiamennyiség egészét vagy egy bizonyos százalékát általában előzetesen rögzített áron megvásárolja (a PV termelésből adódó korrekciós mechanizmusokkal). Mivel "behind the meter" megoldásról van szó, nincsenek hálózathasználathoz kapcsolódó költségek, ezzel együtt, illetve a visszwatt-védelemtől (hálózati betáplálást megakadályozó megoldás) függetlenül is az átviletirendszer-irányító/elosztóhálózat bevonása szükséges.

A sleeved PPA (Off-site) esetében nincs közvetlen fizikai kapcsolat a termelő és felhasználó között, ezért energiakereskedő részvétele szükséges, aki egyfajta "köztes entitásként" jár el. Mindegyik szereplő saját jogon jár el, a konstrukciót "back to back" (viszonossági) szerződések biztosítják.

Ebben a konstrukcióban az energia ára fixált vagy piaci árakhoz igazodó. Hálózathasználat van, vagyis a kapcsolódó díjakkal, költségekkel számolni kell. Ez a PPA-típus mindhárom fél számára egyfajta árbiztonságot jelent.

A szintetikus PPA (Off-site) esetében szintén nincs közvetlen kapcsolat termelő és felhasználó között. Tisztán pénzügyi konstrukcióról van szó, vagyis a felhasználó nem a termelőtől vásárol áramot: a termelő a piacon értékesít, a felhasználó pedig a kereskedőjétől vásárol. A konstrukció lényege, hogy a felek a PPA-ban meghatározott fix árat "garantálják" a másik fél számára cfd (contract for difference) szerződés formájában: vagyis, ha a PPA fix ár nagyobb, mint a piaci ár, akkor a felhasználó fizeti meg a különbözetet a termelőnek, ha viszont a PPA fix ár kisebb a piaci árnál, akkor a termelő fizeti meg a különbözetet a felhasználónak. Így ez a PPA-típus egyfajta "kockázatközösségként" működik.

Hogyan készül a PPA-megállapodás?

Dr. Légrádi Gergely ügyvéd, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere a PPA-megállapodás előkészítésének összetett jogi folyamatába engedett betekintést kapcsolódó előadásában.

A munka az igényfelméréssel (mapping) indul: a kiindulópontot a például a zöldítésre, az energiamix diverzifikációjára, az olcsóbb áram beszerzésére vagy a pénzügyi kitettség csökkentésére irányuló felhasználói igények felmérése jelenti. A folyamat része a telepítésre rendelkezésre álló terület (tető, föld) és annak jellemzőinek számbavétele, ahogyan a műszaki paraméterek felmérése is.

A finanszírozási igények és opciók mellett a pályáztatás, illetve a szerződés flexibilitásának lehetőségei (például lehetséges exitek, vételi jog, módosítás) is feltérképezendő és rögzítendők, ahogyan a vállalkozó/kereskedő elvárásrendszerének is beépítésre kell kerülnie. Végül, valamennyi szempont figyelembevételével meg lehet határozni, hogy ő pontosan melyik típusú PPA javasolt a felvetődő igények lefedésére.

A szerződés feltétele közé a tárgyon túl a főbb jogok és kötelezettségek mellett szükség esetén a kvázi EPC feltételek is beletartozhatnak, ahogyan más szerződésekhez hasonlóan a tulajdoni viszonyok, az árazás, a vételi jog, a szavatosság és jótállás, a biztosítékok és szankciók, az exit lehetőségek, a finanszírozás, az időtartam és megszűnés, valamint a vis maior feltételek is.

Dr. Légrádi Gergely a kiemelt témák és tanulságok között említette a strukturálást. A cél érdekében létrehozható például egy olyan jogi személy/céltársaság (SPV), amely által a tranzakció megvalósítható. Ilyen kritikus, jelentős részlet továbbá a tulajdoni viszonyok, a statika és a villámvédelem ügye, ahogyan például a vételi jog, illetve a szerződés lehetséges megszűnésének esetére való felkészülés a szerződés részeként. A szakértő aláhúzta, a vételi jog árazásának kereteit előre célszerű rendezni, amíg a felek még jóban vannak egymással, mert ha esetleg szakításra kerül a sor, akkor sokkal nehezebb.

Meghatározó tárgykör a termelésre vonatkozó fő teljesítménymutatók és az ehhez kapcsolódó kérdések megválaszolása, az árazás, az elvárt mennyiség, és az ettől való eltérés esetek következményeinek rögzítése. Fontos továbbá a már létező vagy megkötendő villanyvásárlási szerződésekhez való viszonyulás, a további fejlesztésekkel való összekapcsolás, illetve a vis maior esetekre való felkészülés is.

