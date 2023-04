Kezdődik? Jövő héten hozzányúlhat a kamathoz a Magyar Nemzeti Bank!

A monetáris tanács jövő heti ülésén döntés születhet a kamatfolyosó szűkítéséről, a felső kamatplafon jelentős csökkentésével - derül ki Virág Barnabás szavaiból. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke a vg.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy a 18 százalékos irányadó kamat változtatására csak az ezt követő üléseken kerülhet sor.

Az interjúban a következő fő üzenetek hangzottak el:

A magyar gazdaság szélsőséges kockázati forgatókönyvei már kiárazódtak, ezért lehetőség nyílik a kamatfolyosó felső szélének csökkentésére.

Erről már a monetáris tanács jövő heti ülésén döntés is születhet.

döntés is születhet. Az infláció nagyon lassú csökkenése megfelel a jegybank várakozásainak, az árak alakulásában két egymással ellentétes hatás érvényesül. Az élelmiszer- és energiaár-infláció csökkenni kezdett, de az év elején átárazó szolgáltató szektorban január után márciusban is jelentős áremelések történtek.

Az élelmiszer- és energiaár-infláció csökkenni kezdett, de az év elején átárazó szolgáltató szektorban január után márciusban is jelentős áremelések történtek. Áprilistól gyorsulhat az inflációcsökkenés üteme, az év közepétől lehet igazán meredek a dezinfláció. Az év végére elérhető az egy számjegyű infláció, ám ezután, 2024-ben is jelentős inflációcsökkentést kell végrehajtani.

A magyar gazdaság alacsony inflációs közegben képes egyensúlyőrző, fenntartható gazdasági felzárkózást elérni.

A magyar gazdaság sok ágazatában jelen van az inflációs pszichózis, a költségemelkedéssel nem indokolható áremelés. Ezt többletinflációt sürgősen ki kell venni a gazdaságból. Az MNB a Gazdasági Versenyhivatallal is együttműködik a további árazási anomáliák feltérképezésében.

Ezt többletinflációt sürgősen ki kell venni a gazdaságból. Az MNB a Gazdasági Versenyhivatallal is együttműködik a további árazási anomáliák feltérképezésében. További szabályozói lépésekre is sor kerülhet. 2024-ben el kell kerülni azt a most megfigyelhető gyakorlatot, hogy visszatekintő módon, a magas inflációra hivatkozva emelnek árat olyan cégek, amelyeket ez az infláció nem is sújtott.

2024-ben el kell kerülni azt a most megfigyelhető gyakorlatot, hogy módon, a magas inflációra hivatkozva emelnek árat olyan cégek, amelyeket ez az infláció nem is sújtott. A közelmúltban a jegybanknak szembe kellett néznie a lappangó euroizációval, a gazdasági szereplők spontán átállásával az euró használatára, 2022-ben a lakosság új megtakarításainak közel fele euróban képződött. Ezeket a folyamatokat sikerült megfordítani.

a gazdasági szereplők spontán átállásával az euró használatára, 2022-ben a lakosság új megtakarításainak közel fele euróban képződött. Ezeket a folyamatokat sikerült megfordítani. A hazai inflációban kezdetben külső, költségoldali hatások voltak meghatározók, de mostanra a hangsúly a belső tényezők felé tolódott. A magas infláció általános jelenség lett, márciusban a fogyasztói kosár négyötödében 10% feletti volt az áremelkedés üteme. Ez indokolja a szigorú monetáris politikát.

A magas infláció általános jelenség lett, márciusban a fogyasztói kosár négyötödében 10% feletti volt az áremelkedés üteme. Ez indokolja a szigorú monetáris politikát. A fokozatos normalizáció keretében a jegybank már lezárta az energiaimporthoz kötődő devizaigény biztosításának programját.

A következő döntés a sorban a kamatfolyosónk szélességének módosítása lehet. A kamatfolyosó felső szélének jelentősebb szűkítéséről a monetáris tanács jövő heti ülésén döntés is születhet.

A 18 százalékos irányadó ráta csökkentése csak az ezt követő üléseken kerülhet napirendre.

Virág Barnabás szavai nem jelentik azt, hogy jövő héten effektív kamatcsökkentésre kerül sor, de egy fontos lépés ennek az irányába. A jegybank tavaly ősszel kénytelen volt egy óriási vészkamatemeléssel reagálni a forint kontrollálhatatlannak látszó leértékelődésére. Ezzel semmissé tette a két héttel korábbi, a kamatemelési folyamat lezárásáról szóló bejelentést és a magyar irányadó rátát a világ tíz legmagasabbja közé emelte. Ezzel a magyar gazdaság jelentős kockázati prémiumot fizetett a külföldi befektetőknek, illetve megdrágult a forint gyengülésére játszó spekulatív ügyletek (short) ára.



Ekkor került sor arra is, hogy a további gyors kamatemelések lehetőségét megteremtve a jegybanki kamatfolyosót (az egynapos betéti és hitelkamatláb közötti teret) az MNB felfelé extrém módon kiszélesítette.



A mai bejelentés ez utóbbi lépés korrekciója. A magyar gazdaság pénzügyi stabilitása sokat javult, a forint jelentősen erősödött, a fő sokkhatásnak számító, egekbe emelkedő energiaárak visszatértek a kezelhető tartományba, a külső egyensúlyi pozíció érdemben javult. Ezért dönthetett most úgy a jegybank, hogy a kamatpolitikában is megteszi a lazításra utaló első jelzést. A kamatfolyosó felső széle nem számít effektívnek, ahogy alábbi ábránkon is látható, a piaci kamatok bőven a sáv alsó szélén mozognak. Éppen ezért a sáv tetejének lejjebb hozása sem jelent érdemi lazítást, de az első óvatos jelzés a pénzpiaci szereplők számára, hogy jegybank közelinek látja a 18%-os irányadó kamat csökkentésének megkezdését.

Címlapkép: Portfolio