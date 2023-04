Megdöbbentő vallomást tett a Spar az árstoppal kapcsolatban

Szász Péter 2023. április 19. 11:10

Nem a magánvásárlók miatt kellett mennyiségi korlátozást bevezetni az árstopos termékek miatt, ugyanis sok étterem és cukrászda is rászokott arra, hogy például a Sparokban szerezze be a csirkehúst vagy éppen a cukrot - mondta Heiszler Gabriella, a Spar elnök-ügyvezetője, aki azt is elárulta, hogy a 2,8-as zsírtartalmú UHT tejek forgalma a négyszeresére emelkedett az árstop alatt.