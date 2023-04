Blokkolóórát vezetnek be valamennyi állami kórházban

Új beléptető rendszert vezetnek be valamennyi állami kórházban a belügyminiszter utasítására az év végéig – írja a Népszava

A portál beszámolója szerint a kórházi dolgozóknak, beleértve az orvosokat is, az adott intézmény be- és kijáratainál elhelyezett készülékeken kell lehúzniuk a mágneskártyájukat. Lengyel László, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárának a Magyar Kórházszövetség konferenciáján tartott előadásából az is kiderült,

a rendszer videófelvételt is készít a személyről, hogy a kártyákkal ne lehessen visszaélni.

Láttuk, hogy vannak egyes kórházak, ahol nagyon eltérnek az átlagtól az orvosi teljesítmények, feltételeztük, hogy kell lenni valami okának. Akinek nyolc órát fizetünk, az legyen benn nyolc órát – jelentette ki Lengyel László a Népszava beszámolója szerint.

