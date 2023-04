Terheléses támadás érte az egyik magyar rádiócsatornát

A Klubrádió azt írja, adásuk a szombati nap folyamán folyamatosan szakadozott és jelenleg is ez a helyzet. A rádió munkatársai dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is a biztonsági intézkedések részeként egyelőre elérhetetlenné tették a Klubrádió adását külföldi ip-címekről.

Pont egy hete történt - ahogy azt a Média1 is megírtja - hogy a terheléses támadás miatt leállt a 444.hu hírportál. A honlapok elérhetőségét monitorozó IsItDownRightNow is azt jelentette, hogy nem működik az oldal, amit később a lap munkatársai is megerősítettek.

Címlapkép forrása: Getty Images