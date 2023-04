Belehúz a fegyverkezési versenybe a világ egyik legnagyobb országa

Ausztrália jelezte, hogy a vártnál két évvel korábban, 2025-re megkezdi az irányított rakéták hazai gyártását. Védelmi rendszerük széleskörű átalakításával a nagy hatótávolságú csapásmérő képességeikre összpontosítanak.

A Reuters cikkében emlékeztet, hogy a kormány hétfőn közölte, miszerint elfogadja egy védelmi felülvizsgálat ajánlásait, válaszul többek közt Kína aktív fegyverkezési politikájára. Ausztrália jelezte, hogy a csendes-óceáni térségben zajló nagyhatalmi versengés súlyos konfliktusokat hordozhat, melyre fel kell készülniük.

A vezérelt fegyverek hazai gyártásának ütemtervét, amelyet eredetileg 2027-re tűztek ki, két évvel felgyorsítják, mondta el Richard Marles védelmi miniszter. Egyben hozzátette, céljuk, hogy

A projektre 2,5 milliárd dollárt fordítsanak.

Ez több mint kétszeresét jelenti azoknak a forrásoknak, amelyet a korábbi, törölt védelmi projektekből irányítanak át.

Marles hozzátette, hogy két éven belül további 1,6 milliárd dollárt költenek majd tengerentúlról származó nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek vásárlására. Jelenleg a Raytheon és a Lockheed vállalatokkal folynak egyeztetések, a Kongsberggel pedig megállapodás is született haditengerészeti csapásmérő rakéták megvételéről.

A felülvizsgálat azt is megjegyzi, hogy Ausztrália szorosabban fog együttműködni biztonsági szövetségeseivel, így az Egyesült Államokkal, emellett diplomáciai és védelmi kapcsolatait is megerősíti a térség államaival, így Japánnal és Indiával is. Az említett felülvizsgálati anyagról hétfőn mi is írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 24. Megszólaltak a harci dobok, hatalmas katonai konfliktusra készül a világ egyik legnagyobb országa

Címlapkép forrása: Getty Images