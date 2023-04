Megdöbbentő segélykiáltást tett egy magyar orvos

Spányik András orvos, aki jelenleg egy magánklinikát vezet, de korábban dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál és sürgősségi osztályon, valamint egy nagy magánegészségügyi hálózat orvosigazgatója is volt, Facebook-oldalán tette közzé ijesztő személyes történetét azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a rendszerszintű problémára a magyar egészségügyben.

Azzal kezdi írását a szakember, hogy tudja, milyen nehéz a munkája a sürgősségi ellátásban dolgozóknak, tiszteli és elismeri a tevékenységüket.

Az alábbi történetben minden kollégám egyenként nagyszerűen szerepelt, remek munkát végzett. Viszont olyan súlyos rendszerhibára derült fény, amit szeretnék most veletek megosztani, hogy felhívjam a figyelmet: nem jól működik a rendszer

- emelte ki Spányik András, aki ezt követően részletesen ismerteti személyes esetét.

Tegnap reggel 7:30-kor hív anyukám, hogy férje rosszul van, nem tud beszélni és ,,lefittyed a szájzuga”. Letettem a telefont és értesítettem a budaörsi ügyeletes kollégáimat, akik néhány percen belül a helyszínen voltak és azonnal riasztották a mentőszolgálatot. ,,Időablakos stroke” - minden perc számít. Minél hamarabb, de négy és fél órán belül mindenképpen meg kell kapni az agyi keringést akadályozó vérrög oldására szolgáló gyógyszert. Addig viszont még gyors labor, vizsgálat és CT is kell. És, mint tudjuk, minden perccel romlik a teljes gyógyulás esélye. Közben Budáról autóval én is odasiettem. Megérkeztem 18 perc alatt és innentől kezdődtek a megdöbbentő események: a mentő sehol. Ügyeletes kollégáim vénát biztosítottak (kettőt is a szabályoknak megfelelően) és vigyáztak a betegre. Az idő telt, fájdalmasan telt, a mentő pedig sehol. Nem nyughattam, így beszéltem a budaörsi mentőállomás vezetőjével: mi történik? Mint kiderült, a budaörsi mentőkocsik a garázsban állnak, kb. egy kilométerre a betegtől, ám az állomás vezetőjének nincs joga elindítani az esetkocsit. Miért nem indítják a központból? A betegre vigyázó orvos rádión többször jelzett, így végül elindították a kocsit, ami perceken belül érkezett.

Negyven felesleges és idegsejtgyilkos perc viszont eltelt.

Innentől minden rendben és flottul ment. A mentős bajtársak gyorsan és professzionálisan dolgoztak, a Szent Imre Kórház dolgozói kifogástalan munkát végeztek és végeznek rokonunkkal, hálásak vagyunk érte.

A rendszerben mindenki képzett és jót akar. De mi történt akkor? Miért vettek el 40 perc esélyt egy ember életéből szervezési hibák? Ki felel az elpusztult, meg nem mentett idegsejtekért?

- teszi fel a kérdéseket az orvos, aki ezzel az írásával a közvélemény erejével szeretne hatni a döntéshozókra és szeretné a figyelmet felhívni erre a megdöbbentően fontos problémára.

Majd így folytatja: mi történik azon állampolgárokkal, akiknek nincs orvos a családjában? Akik nem az ország egyik legfejlettebb régiójában laknak? Akiknek nincsenek egészségügyi alapismereteik?

Amikor családorvosoknak, sürgősségi orvosoknak mesélem a történetet, legyintenek: ,,ó, mi már megszoktuk”, ,,ez ilyen”, ,,sajnos ez már nem olyan, mint amikor te mentőztél”… Nem, ezt ne szokjuk meg. Ez nem lehet ilyen. A magyar egészségügyben kompetens és kiváló szakemberek dolgoznak, az ő munkájukra hatalmas szükségünk van - részletezi.

Saját élményem nyomán, nyílt levelemet egy segélykiáltásnak, figyelemfelhívásnak szánom, remélve, hogy ezzel is hozzájárulhatok egy jobban szervezett egészségügy kialakításához.

Címlapképünkön Spányik András