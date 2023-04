Kiszivárgott a titkos jelentés: Putyinék már a Török Áramlat pusztulására és a gázexport összeomlására készülnek

A geopolitikai körülmények és a szankciók miatt Oroszország vezetékes gázexportja a FÁK-országokon kívüli államokba a felére csökkenhet, 100 milliárd köbméterről 50 milliárd köbméterre 2023-ra egy orosz belső kormányzati jelentés szerint. A csökkenés ellensúlyozására a hazai fogyasztás növelését, több kis LNG-üzem építését és az ipari ágazatok fejlesztését tervezik, de ez hosszú évek után válhat csak valósággá. A szankciók nagyon megütötték már az orosz bevételeket a titkos jelentés szerint. Közben az orosz sajtó egyre jobban fél egy Török Áramlat ellen végrehajtott merénylettől.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök irányítása alatt álló Államtanács Energetikai Bizottságának jelentése szerint az Oroszországból a nem FÁK-országokba irányuló vezetékes gázexport 2023-ban a felére, 100 milliárd köbméterről 50 milliárd köbméterre csökkenhet. A szankciók és a hazai nyersanyagokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése jelentős változásokhoz járult hozzá az energiapiacokon, ami új értékesítési piacok keresését eredményezte, mindez pedig jelentős veszteséget okoz az orosz költségvetésnek – derül ki egy az Izvesztyija riportja szerint, amely megszerzett egy március 30-i keltezésű orosz titkos jelentést.

A lap szerint a szankciók és az európai vásárlók elfordulása miatt Oroszország nehéz helyzetbe került a gázpiacokon, ezért új útvonalak létrehozását vizsgálja, mint például – az éppen teljesen leálló – Turkish Hub fejlesztése vagy a Közép-Ázsián keresztül Kínába irányuló szállítások növelése, hogy más piacokra irányítsa át az európai vevők által fel nem vásárolt mennyiségeket. Az új infrastruktúra kiépítése azonban hosszú távú projekt, amely időt és pénzt igényel, valamint technológiát is.

Már a költségvetésnek is fáj

2022-ben az ukrajnai háború miatt fokozatosan, de meredeken szakadt be az Oroszországból Európába irányuló nyersanyagszállítás, ami az év során a gázexport csökkenéséhez vezetett. Az Északi Áramlat 1 szabotázs miatt leállt, a Jamal-Európa gázvezetéken az Oroszország által elrendelt ellenszankciók miatt nem szállítanak, az Északi Áramlat 2 pedig soha nem állt üzembe. Az Oroszországból érkező fűtőanyag-ellátás visszaesése máris a költségvetési hiány növekedéséhez vezetett Moszkvában, amely 2023 első negyedévében 2,4 billió rubel volt. A szövetségi költségvetés bevételei 5,7 billió rubelt tettek ki, ami 21 százalékkal alacsonyabb a 2022 első negyedévi bevételeknél.

Az exportcsökkenés ellensúlyozására Oroszországnak így most egyetlen lehetősége van, ami rövid távon is megoldást jelenthet: növelnie kell a belföldi fogyasztást, az ipart és az energiatermelést nagyobb arányban kell földgázra állítani, például a nitrogénműtrágya-gyártás fokozása és a termelő létesítmények gázüzemre való átállítása segíthet az országban kitermelt gáz hatékonyabb felhasználásában. Még megoldást jelenthet egy javaslat szerint, ha 2035-ig 94 kis LNG-üzem építenek.

Az Oroszországból a volt-szovjet tagállamokon kívülre irányuló vezetékes gázszállítások ma három úton történik: az ukrán tranzitrendszeren keresztül, a Török Áramlaton át és Power of Siberia vezetéken keresztül.

A szállítások növelésének fő kilátásai Kínához és Törökországhoz kapcsolódnak, Oroszország pedig a következő években mintegy 1,5 billió rubel adóbevételtől eshet el az export csökkenése miatt - véli Dmitrij Guszev, a Megbízható Partner Egyesület felügyelőbizottságának elnökhelyettese. Most a Power of Siberia gázvezetéken keresztül történő exportszállítások volumene folyamatosan növekszik, és a keleti irányú gázszállítások exportkapacitásait bővítik, a Power of Siberia-2 gázvezeték projektje már folyamatban van, de még hosszú évekig tarthat, amíg elér Kínába és Indiába a vezeték másik fele. Ráadásul ezt már nyugati építőcégek nélkül kell megvalósítani, valamint olyan technológiai eszközöket kell valahonnan Oroszországnak vásárolnia, amelyek gyártására jelenleg nem képes.

A feleződés is túl optimista lehet?

Vannak elemzők, akik még sötétebbnek látják az orosz gázellátás helyzetét, közéjük tartozik a magyar külügyminiszter is.

„Az orosz vezetékes gázexport az EU-ba a tavalyi 60 milliárd köbméter körülről idén 8-10 milliárd köbméterre zuhanhat és ezt a kiesést helyettesíteni kell valamivel, miközben a kínai gazdasági nyitás elszívhat Európába tartó LNG-szállítmányokat, ráadásul az új LNG-kapacitások volumene is elmarad a kieső orosz vezetékes szállítások volumenétől, ezért „ez a tél nagyon nagy kihívás lesz az energiaellátás kapcsán, és akkor az árakról még nem is beszéltünk” – jelentette ki a 4. Budapest LNG Summit konferencián még április elején Szijjártó Péter.

A moszkvai titkos jelentéssel egybevágóan látta a miniszter, hogy visszaeshet az idén orosz export. Mint ismertette, Törökországon, Bulgárián és Szerbián át Magyarországra érkező Török Áramlat vezetéken keresztül Magyarország napi közel 10 millió köbmétert importál. Utóbbi éves szinten 3,5 milliárd köbmétert ad ki, így a miniszter szavai arra utalnak, hogy az ukrajnai és/vagy a Török Áramlaton keresztüli szállítások jócskán csökkenhetnek az idei év során.

Ráadásul lehet, hogy a Török Áramlaton az idén teljesen leáll a gázimport, mivel Andrij Jermak, Ukrajna elnöki hivatalának vezetője és Michael McFaul, az Egyesült Államok volt oroszországi nagykövete által vezetett nemzetközi munkacsoport kidolgozott és közzétett egy dokumentumot, amelyben felszólította az Európai Unió országait, hogy tiltsanak meg minden vezetékes gázimportot Oroszországból, egy kivételt hagyva csak meg: az ukrán tranzitvonalat.

Olyan szankciókat javasolunk, amelyek az összes olyan, orosz ellenőrzés alatt álló csővezetéken az import felfüggesztését eredményeznék, amelyek jelenleg képesek orosz földgázt szállítani az európai piacra, kivéve az ukrán gázszállító rendszeren keresztül vezetett áramlásokat.

– írták a szankciós terv mellé készült jelentésben.

Az ukrán-amerikai kezdeményezés kifejezetten céloz a Török Áramlat használatának megszüntetésére, de felszólítja Japánt és Dél-Koreát, hogy teljesen hagyjanak fel az orosz energiaforrásokkal, valamint az orosz cseppfolyósított földgáz importjával.

Az orosz Reporter nevű portál szerint a szankciós terv életképtelen, azonban felvetik a kockázatát annak, hogy a Török Áramlat gázvezetéket is szabotázsakció éri. A moszkvai narratíva szerint az ukránok okozhatnak olyan pusztítást, amely leállítja a vezetéket. A fejtegetés abból a szempontból érdekes, hogy az Északi Áramlat 1. elleni merénylet előtt is aktívan foglalkozott már ezzel a lehetőséggel az orosz sajtó, valamint azóta is az Egyesült Államokat és Ukrajnát vállalják a szabotázs végrehajtásával.

"Hogy nevén nevezzük a dolgokat, McFaul és Jermak halálos ítéletet mondott a Török Áramlatra, hogy az ukrán hálózat a Gazprom számára megkerülhetetlen legyen az Európába irányuló szállítások tekintetében. Kicsit előbb vagy kicsit később, de a Fekete-tengeri víz alatti vezetékek az Északi Áralat siralmas sorsát fogják elszenvedni" - írja a orosz kormányzathoz közeli oldal.

Azonban a lap úgy véli, hogy mivel az orosz erők megszállás alatt tartják a Fekete-tenger ukrán partvidékét, egyelőre biztosítható az ellátás. Valamint az elemzésben arról írnak, hogy a kijevi-amerikai tervre válaszul kizárólagosan a Török Áramlatra kelleni koncentrálni az Európába irányuló gázexportot, hogy attól függjön a Nyugat ellátása, ami garanciát adhatna az elemzés szerint arra, hogy ne érje támadás a tenger alatt futó vezetéket.

Címlapkép: Egy építőmunkás ellenőrzi a Gastrans, a Srbijagas JP és a Gazprom PJSC közös vállalata által üzemeltetett Török Áramlat földgázvezeték egy szakaszát a gázszállítás célállomásán a szerbiai Zajecarban 2020. január 14-én, kedden. Forrás: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images