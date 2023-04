Olyan tévhit él sokak fejében a napelemekről, ami a pénztárcájukra nézve is káros

A napelem telepíttetésében gondolkodó felhasználók zöme a korlátozás miatt kivár, pedig az elszámolási rendszer 2024. január 1-től történő megváltozása miatt anyagilag szinte biztosan jobban járnának, ha még e határidő előtt sikerülne létesíttetniük naperőművüket, akkor is, ha azok esetleg csak 2024 végén kezdhetnek el betáplálni a hálózatra. Elosztói és iparági források értelmezése szerint is az idén létesülő napelemes HMKE-k akkor is a kedvező szaldó elszámolási rendszerbe kerülnek, ha a hálózati betáplálást csak jövőre kezdhetik meg.

Nem érdemes kivárni

Miközben a korábban benyújtott igények nyomán megvalósuló beruházásoknak köszönhetően lendületesen növekszik a háztartási méretű (HMKE) naperőművek magyarországi állománya, a 2022. október 31. utáni igények alapján létesülő HMKE-kre vonatkozó átmeneti hálózati betáplálási moratórium hatályba lépése óta és ennek hatására a napelemes rendszer telepíttetését fontolgató lakossági és céges felhasználók továbbra is kivárnak döntésükkel. Ez azonban a jelenlegi szabályozási keretek között nem tűnik racionális megközelítésnek, ugyanis az elszámolási rendszer 2024. január 1-től történő megváltozása miatt

anyagilag szinte biztosan jobban járnak azok, akiknek még e határidő előtt sikerül létesíttetniük saját naperőművüket,

akkor is, ha HMKE-jük esetleg csak 2024 végén kezdhet el betáplálni a hálózatra.

Az elmúlt időszakban a szabályozási környezetben történt sorozatos, olykor nehezen követhető változások után az átlagosan tájékozott polgárnak a háztartási méretű naperőművekről hallva valószínűleg az az egyik első gondolata, hogy azok lényegében be vannak tiltva. Ez azonban nem igaz, a háztartásoknak, cégeknek és intézményeknek továbbra is lehetséges, és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján érdemes is HMKE-be beruházni, ráadásul a közelgő újabb szabályozási változásokat is figyelembe véve érdemes mielőbb belevágniuk a projektbe.

A HMKE-k betiltásáról szóló tévhit - melynek kialakulásában a médiának is lehetett szerepe - az újonnan létesítendő napelemes rendszerekre vonatkozó ideiglenes betáplálási stop téves értelmezéséből eredhet. A félreértést leegyszerűsítve az okozhata, hogy a 2022. október 26-án megjelent kormányrendelet kivezetési határidő megjelölése nélkül, bizonytalan időtartamra vezette be a korlátozást, amelynek tartós fennmaradása a legtöbb felhasználó számára valóban soha meg nem térülő beruházássá tenné a HMKE telepíttetését.

A betáplálási stop azonban legkésőbb 2024. december 31-én megszűnik, amint ezt a kormány Brüsszel felé is vállalta a helyreállítási és ellenállóképességi tervben, továbbá a korlátozás kivezetésének tervezett menetrendjét rögzítő 2023. március 31-i rendeletben is kimondta. Sőt, a minapi fejlemények alapján a fokozatos, regionális szemléletű feloldása az országos csatlakozási stopnak már idén ősztől valószínű:

Vagyis, ha valaki most elindítja a beruházást, és nyár közepére-végére elkészül a napelemes rendszere, legjobb esetben őszig, legrosszabb esetben szűk másfél évig nem táplálhatja be a hálózatba a helyben nem felhasznált energiát. A napelemes rendszer 25 éves várható élettartamára és arra tekintettel, hogy a 2024. január 1-től létesített HMKE-k betáplálásának elszámolására várhatóan egy, a jelenleginél kevésbé kedvező rendszer lesz elérhető,

jobban megéri mielőbb lépni és bevállalni a legfeljebb jövő év végéig tartó betáplálási stopot, mint kivárni és átcsúszni az új elszámolási rendszerbe.

Az elszámolási rendszer jövő év elejétől várható megváltozásának konkrétumai még nem világosak, de az igen, hogy a jelenlegi kedvező szaldó elszámolás csak a 2024. január 1. előtt létesített HMKE-kre lesz igénybe vehető. Ezek a beruházások tíz évig ebben az elszámolási rendszerben maradhatnak, az viszont nem egyértelmű, hogy a jelenlegi kedvező éves szaldó szintén tavaly ősszel előrebocsátott havi szaldóvá alakítása pontosan hogyan is értendő és mely felhasználókra vonatkozik. Az uniós direktíva alapján 2024. január 1-től érkező új elszámolási rendszerrel kapcsolatos pontos, egyértelmű szabályozást az iparág és az elosztók is nagyon várják. (Elosztói álláspont szerint egyébként a 2024. január 1-jei szaldós határidőt érdemes lenne nem a létesítéshez, hanem például a készre jelentéshez kötni, tekintettel arra, hogy az év végi időszak nem kedvez a beruházáshoz kapcsolódó teendők elvégzésének.)

Még idén érdemes elvégezni a beruházást

Az azonban biztosnak tűnik, hogy az éveshez képest kevésbé kedvező havi szaldó is jobb megtérülési feltételeket kínál, mint a ma még nem ismert, de uniós előírás alapján 2024-től mindenképpen érkező bruttó elszámolás. Utóbbi, a szaldónál kevésbé bőkezű elszámolási rendszer bevezetésének ugyanis az az egyik fő célja, hogy a HMKE-s felhasználók a jelenleginél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a kapcsolódó rendszerhasználati költségekhez, ma ugyanis gyakorlatilag ingyen használhatják a villamosenergia-rendszert, illetve elosztó hálózatot a villamos energia szezonális tárolására.

Érdeklődésünkre elosztói és iparági források is megerősítették, értelmezésük szerint is

az idén létesülő napelemes HMKE-k akkor is a szaldó elszámolási rendszerbe kerülnek, ha a hálózati bátáplálást csak jövőre kezdhetik meg,

hiszen a betáplálási moratórium csak egy műszaki korlátozás, nem pedig egy elszámolási szabály, így nem befolyásolja azt. Azok tehát, aki napelem telepíttetésében gondolkodnak, azzal járnak a legjobban, ha mielőbb benyújtják erre irányuló igényüket, és még idén elvégeztetik a beruházást, hiszen így biztosíthatják a szaldós rendszerbe való bekerülésüket.

E mellett szól az is, hogy a háztartási napelemes rendszerrel termelt áram jelentős része a betáplálási moratórium alatt sem megy kárba, hiszen az adott ingatlan pillanatnyi energiaigényétől függően helyben elfogyasztható.

A szaldó elszámolás lehetősége viszont biztosan nem lesz adott azon ügyfelek számára, akik csak jövőre létesítik naperőművüket.

A HMKE-beruházáson gondolkodó, kivárásra játszó felhasználók tehát könnyen elszalaszthatják ezt a lehetőséget. Mindezt ma valószínűleg kevesen ismerik fel, erre utal az is, hogy az elosztókhoz benyújtott igények száma alaposan visszaesett a betáplálási moratórium bevezetése után, amivel a telepítő cégek új értékesítések befagyására vonatkozó tapasztalata is egybevág.

Az indokolatlan kivárás pedig nem csak a felhasználók saját anyagi érdekei szempontjából, de az iparág, ezáltal az egész szegmens számára is káros. A nagyrészt épp a betáplálási stop előtt sietve benyújtott óriási igénytömeg ugyan még ellátja teendővel a telepítő cégeket, de nyáron elkezdhetnek elfogyni a betározott megbízások, aminek hatására a cégek munka nélkülivé válhatnak és elbocsátásokra kényszerülhetnek, ami hosszabb távon is kedvezőtlenül hathat az iparág kapacitására is. (Értesüléseink szerint egyébként április elején még volt olyan elosztó cég, amely csak a tavaly szeptemberig benyújtott HMKE-igények feldolgozásánál tartott.)

