Bajban az amerikai filmipar, sztrájkba léptek a forgatókönyvírók

A forgatókönyvírók azt akarják elérni, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt nagyobb részesedést kapjanak a nyereségből. Eddig ugyanis munkájukért fix összeget kaptak évente. A szakszervezet érvelése szerint az infláció és az alacsony bérek miatt a szerzők nem tudnak megélni. A stúdiók viszont arra hivatkoznak, hogy csökkenteniük kell költségeiket.

Legutóbb 2007-ben sztrájkoltak a forgatókönyvírók. A száznapos munkabeszüntetés mintegy kétmilliárd dollárjába (678 milliárd forintjába) került a hollywoodi ágazatnak.

The Board of Directors of the and the Council of the , acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2. @WGAwest