Figyelmeztetnek az elemzők: a válság nem vágta földhöz Európát, de a bajoknak még nincs vége

Az eurózóna elkerülte a recessziót, ennek ellenére a pénteken beérkezett GDP-adatoknak inkább negatív a fogadtatása az elemzők körében. A közgazdászok felhívják a figyelmet az eltérő tagállami dinamikákra, ami szerintük kifejezetten egészségtelen állapot, valamint figyelmeztetnek az EKB kamatemelései miatt romló gazdasági kilátásokra is. Az eurózóna növekedését ezúttal Németország fogja vissza, míg Olaszország és Spanyolország a várakozások felett tud növekedni, közülük is főleg a spanyol teljesítmény az igazán figyelemre méltó - derül ki az elemzői reakciókból.

Kis növekedés az eurózónában

A tavaly év végi stagnálás után az eurózóna gazdasága az idei első negyedévben egészen minimális, 0,1%-os növekedést ért el, ami elmaradt az elemzők által várt 0,2%-os növekedéstől. A gazdaság tavaly év vége után némi erőre kapott, és összességében már biztos, hogy az energiaválság nem okozott recessziót Európában, az energiaárak emelkedése ugyanis télen fejti ki negatív hatását leginkább a gazdaságban.

Korábban az elemzők azt várták, hogy az év második felében felpattanhat a növekedés, és tavasszal-nyáron, amikor a megnövekedett energiaáraknak kisebb a hatásuk, erőre kaphat a kontinens gazdasága. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy a felpattanás mennyire valósul meg, az EKB ugyanis jelentősen emelte a kamatokat az infláció letörése érdekében.

Nem gondoljuk, hogy az első negyedéves adat egy fenntartható növekedés kezdetét jelenti

- írta elemzésében a Commerzbank elemzője, Christoph Weil, aki az EKB kamatemeléseinek gazdaságra gyakorolt hatásában látja az év végi lassulás okát.

Az elemző arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben kihagyjuk az átlagból Írországot, ahol a GDP 2,7%-ot esett negyedéves bázison, akkor már 0,2%-os növekedést ért el az eurózóna. Ez egyébként célszerű eljárás lenne, az ír GDP ugyanis – az alacsony adók miatt ott székelő, de valós tevékenységet nem (csak) ott végző techvállalatok miatt – nem mutat pontos képet az ország gazdasági teljesítményéről.

Weil felhívja a figyelmet arra, hogy az eurózóna növekedését alighanem a külső kereslet erősödése okozta. A tagállami adatokból következtet erre, az eurózóna ugyanis nem közölt még szektorális bontást. Az elemző szerint a recessziós kockázatok továbbra is jelentősek, az EKB ugyanis eddig 350 bázisponttal növelte az irányadó kamatot, és még nincs vége a kamatemelési ciklusnak. Ez pedig elkerülhetetlenül vissza fogja vetni a hazai keresletet – figyelmeztet. A jegybank jövő csütörtökön tart kamatdöntő ülést, amelyen várhatóan tovább emel.

Az eurózóna elkerülte azt, amire pár hónapja még a legbiztosabban megjósolható recesszióként tekintettünk

- írta elemzésében Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza, aki szerint az enyhe téli időjárás, a meglepő mértékben csökkenni nagykereskedelmi energiaárak, a kínai újranyitás és a fiskális élénkítés kellett ahhoz, hogy ez így történjen.

Ennek ellenére nem szabad örülni a friss adatnak Brzeski szerint,

ugyanis a növekedési kép nagyon heterogén: míg Németországban recesszió-közeli helyzetben van a gazdaság, Franciaország és Spanyolország meglepően jól teljesít. A 2,6%-os visszaeséstől (Írország) az 1,6%-os növekedésig (Portugália) terjednek a számok, ami nem túl egészséges, és ez megnehezíti az EKB dolgát is – írta az elemző. Az eltérő tagállami dinamikákban rejlő veszélyekre a Commerzbank is felhívja a figyelmet.

GDP-növekedés negyedévben bázison tagállami bontásban (kékkel a 2022 negyedik negyedéves, sárgával az idei első negyedéves adat). Forrás: Commerzbank Research az Eurostat adatai alapján.

Szerinte rövid távon az ipari termelés „reneszánsza” és a nemrég lezajlott béremelések hatása miatt a gazdaság még növekedhet rövid távon, de az európai infláció elleni harc, valamint az Egyesült Államok várható recessziója kedvezőtlenül fognak hatni a gazdaságra, és végeredményben a növekedés 2024-ig nyomás alatt lehet.

Németország szenved a legjobban

Európa legnagyobb gazdaságát érdemes külön is megnézni, a nagygazdaságok közül Németország szenvedi meg ugyanis leginkább az energiaárak emelkedésének hatásait. A német gazdaság stagnált az első negyedévben, míg a tavalyi negyedik negyedévben 0,4%-os volt az esés. A tavalyi első negyedév óta a német gazdaság 0,2%-ot zsugorodott.

Hajszál híja volt, de Németország elkerülte a technikai recessziót

- ezt a címet adták gyorselemzésüknek Stefan Schneider és Marc Schattenberg, a Deutsche Bank elemzői. (A technikai recesszió két egymást követő negyedévben bekövetkező zsugorodást jelent). A német bank szerint az első negyedévben a hazai fogyasztás esett, a beruházások és az export viszont növekedtek.

Az elemzésük elején viszont rögtön figyelmeztetnek, hogy a gyorsbecslést az előző negyedévekben látott tévedések után nem szabad készpénznek elfogadni.

A 2022 negyedik negyedéves gyorsbecslést idézik, amikoris a német statisztikai hivatal előbb stagnálást közölt, amit végül nem kicsit húztak le 0,4%-os visszaesésre. Ezért a pontosabb becslésért meg kell várni a május 25-i felülvizsgálatot, és ekkor érkeznek majd a szektorális adatok is.

Ami már most sejthető szerintük, az az, hogy a GDP-visszaesés elkerüléséhez nagyban hozzájárult az építőipar, az enyhe januári és februári időjárásban ugyanis jelentősen növekedni tudott a szektor. Emellett a vártnál alacsonyabb energiaárak és a külső kereslet helyreállása is segítette a német gazdaságot.

A második negyedévben jöhet szerintük némi helyreállás, de az ipar lendülete visszaeshet, a fogyasztás továbbra is nyomás alatt lehet, az év második felében pedig már az EKB kamatemelései is visszavethetik a gazdaságot. A Deutsche Bank emiatt kitart a korábbi előrejelzése mellett, amely szerint a német gazdaság 2023 egészét tekintve stagnálni fog.

Carsten Brzeski, az ING elemzője is felhívja a figyelmet a gyorsbecslés 2022 negyedik negyedéves tévedésére, emiatt szerinte is mindenképp meg kell várni a május végi részletes közlést és felülvizsgálatot a pontos értékeléshez. Az ING-nél most úgy vélik, hogy a gazdaság jelenleg gyengébben teljesíthet, mint amit a puha indikátorok alapján látunk, és a mai adat kapcsán felhívják a figyelmet, hogy

az erős ipari teljesítmény, az enyhe tél, az ellátási gondok mérséklődése és a kínai újranyitás sem volt elég, hogy a recesszió közeli veszélyzónából elmozduljon felfelé a gazdaság.

Brzeski szerint az erős ipari teljesítmény átmenetileg kiemelheti a gazdaságot a recesszió közeli szintről a második negyedévben, de az év második felében már a gazdaság ismét a recesszióval szemezhet. Ő is a kamatemelési hatás érvényesülésével és az amerikai lassulás begyűrűző hatásával magyarázza a várható gyenge teljesítményt. Az ukrajnai háború, a demográfiai folyamatok és az energiaátállás pedig évekig visszavethetik a gazdasági növekedést – írja.

Most a déliek viszik a hátukon Európát

Mind az olasz, mind a spanyol GDP-adat meglepően erős volt a második negyedévben, azaz ezúttal a déli országok húzták fel az eurózóna-átlagot (Olaszország a harmadik, Spanyolország a negyedik legnagyobb gazdaság a valutaövezetben, így a súlyuk is nagy az eurózóna GDP-jének átlagában). Olaszországban 0,5%-os volt a GDP-növekedés negyedéves bázison, Spanyolországban szintén fél százalékkal nőtt a gazdaság. Mindkét országban pozitív meglepetést okozott a GDP-adat ezzel, de ne feledjük: ezekben az országokban is előzetes becslésről van szó.

Ez egy nagyon erős adat, de nehéz lesz megismételni. Legalábbis rövid távon

- így kommentálta az olasz GDP-adatot az ING elemzője, Paolo Pizzoli.

Olaszországra vonatkozóan sem látunk még szektorális adatokat, de az Istat közleményéből kiderül, hogy a belső és a külső kereslet is erős volt, nőtt a hazai fogyasztás, az ipari termelés. Az ING ugyanakkor úgy véli, hogy elsősorban a szolgáltatások húztak fel a GDP-t, azon belül is elsősorban az erős turizmus.

Pizzoli szerint a következő negyedévekben aligha tart ki az erős növekedés, márcsak az EKB kamatemelései miatt sem. Az ING-nél korábban is úgy vélték, hogy Olaszország elkerüli idén a recessziót, de a mai közlés után az eddigi 0,8%-os előrejelzésüket minden bizonnyal 1%-ra kell módosítani 2023 egészére vonatkozóan – írta.

A spanyol gazdaság növekedését elsősorban a beruházások és a nettó export húzta fel az első negyedévben, miközben a fogyasztás mérséklődött. Az ING elemzője, Wouter Thierie ráadásul úgy véli, hogy Olaszországgal ellentétben Spanyolországban a második negyedévben is fennmaradhat az erőteljes növekedés az erős szolgáltatószektor és a helyreálló ipari termelés következtében. A spanyol ipari vállalatok rendelésállománya ugyanis jelentősen nőtt, ez pedig támogatni fogja a növekedést a következő negyedévekben.

Továbbá a turisztikai szektor felpattanása is hozzájárul majd az idei GDP-növekedéshez

- írja Thierie, aki emlékeztet, hogy 2022-ben a turizmus még mindig 14%-kal a 2019-es szint alatt volt, az ország tehát még nem lábalt ki a koronaválságból. Ez idén vélhetően javulni fog, ami jelentősen hozzájárul majd a GDP-növekedéshez, februárban ugyanis már az látszott, hogy a 2019-es szintre nőtt az országba látogató külföldiek száma. Az év második felében a növekedést akadályozhatja a moneteáris szigorítás, de az ING éves átlagban így is 1,5%-os növekedést vár Spanyolországban, amellyel az ibériai ország lenne a leggyorsabban növekvő ország a négy európai nagygazdaság közül (igaz, nekik van a legtöbb ledolgozni valójuk, a koronaválság okozta visszaesésből ugyanis ők álltak fel legkésőbb).

