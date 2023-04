Most már hivatalos: elmaradt a mély válság és a recesszió Európában

Az idei első negyedévben kismértékben nőtt az eurózóna gazdasága az előző év utolsó negyedévének stagnálása után. Ezzel kijelenthető, hogy a valutaövezetben az energiaválság nem okozott recessziót, Európa megúszta az energiaárak emelkedését a gazdaság lassulásával. Az eurózóna gazdaságának teljesítménye persze így sem jó, az év második felében pedig az EKB kamatemelései miatt ismét nyomás alá kerülhet a gazdaság.

Elmaradt a recesszió Európában

Az eurózóna gazdasága 2023 első negyedévében 0,1%-kal nőtt negyedéves bázison, azaz elég szerény teljesítményt látunk a valutaövezet gazdaságától. Az elemzők arra számítottak, hogy 0,2% lesz a növekedés az első negyedévben, ettől kismértékben elmarad a GDP-növekedés valós üteme. Az előző negyedévben még stagnált a gazdaság, és mivel ez a két negyedév foglalja magában a téli hónapokat, amikor a magas energiaárak jobban fájnak, már kijelenthető, hogy

az eurózóna gazdasága megúszta az energiaválságot visszaesés nélkül.

Az előző év azonos időszakához képest 1,3% volt a növekedés (szezonális és naptárhatásoktól tisztítva), ami lassulást jelent az előző negyedév 1,8%-os éves növekedéséhez képest, és elmarad az elemzők által várt 1,4%-tól is.

A fenti adatok mind előzetes becslés alapján készültek, amiket később felülvizsgálnak a statisztikai hivatalok, a felülvizsgálatban ugyanakkor nagy eltérést ritkán látunk a gyorsbecsléshez képest. Az Eurostat előzetes becslése nem tartalmaz szektorális adatokat, vagyis még nem látjuk, melyik szektor milyen mértékben járult hozzá a növekedéshez.

Vegyes teljesítmény a tagállamoktól

Ami a tagállami adatokat illeti, a legnagyobb Németország stagnált az első negyedévben, alighanem ennek köszönhető, hogy az eurózóna átlag is kisebb lett a vártnál. A német gazdaság az előző negyedévben még kis visszaesést mutatott, a várt növekedés azonban most elmaradt.

Franciaország 0,2%-kal nőtt az első negyedévben (ez megfelelt a várakozásoknak), a két legnagyobb gazdaság tehát mérsékelten teljesített, és ezt nem tudta mérsékelni az olasz és spanyol GDP vártnál nagyobb emelkedése, így az eurózóna átlaga kisebb lett a vártnál.

A legnagyobb visszaesés a tagállamok közül Írországban volt, ott 2,7%-kal mérséklődött a GDP az első negyedévben rövid bázison, de az ír GDP hajlamos a nagy kilengésekre, és az országban tevékenységet nem végző, de oda bejegyzett vállalatok miatt nem is ad tűpontos képet a gazdaság alakulásáról. Ausztriában 0,3%-kal mérséklődött a GDP, ezen kívül mindenütt növekedést látunk, a legnagyobb mértékben Portugália nőtt, 1,6%-kal. Sok ország adatát viszont még nem közölték.

Még jöhet visszaesés idén

Noha az eurózóna a téli hónapokat a korábban vártnál enyhébb gazdasági károkkal vészelte át, a teljesítmény így sem volt erős, főleg annak fényében nem, hogy a 2022-es és 2023-as lassulás egy nagyon erőteljes, a koronaválságból történő újranyitás által fűtött növekedési momentumot akasztott meg.

Emellett a kilátások sem jók.

Noha a magas energiaárak hatása a második-harmadik negyedévben kevésbé érződhet, az EKB kamatemelései előbb-utóbb visszavetik a gazdaságot. A jegybank az inflációra reagálva 2022 júliusa óta emeli a kamatokat, összesen eddig már 350 bázispontos emelést hajtottak végre. A várakozások szerint a jegybank jövő héten tovább emeli a kamatokat, az irányadó betéti ráta így - a döntéstől függően 3,25 vagy 3,5%-ra nőhet. Az EKB idén 1, jövőre és 2024-re egyaránt 1,6%-os növekedést vár az eurózónában.

Az Európai Központi Bank előrejelzései GDP-növekedés Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2023 március - 1% 1,6% 1,6% 2022 december 3,4% 0,5% 1,9% 1,8% 2022 szeptember 3,1% 0,9% 1,9% - Infláció Előrejelzés 2022 2023 2024 2023 2023 március - 5,3% 2,9% 2,1% 2022 december 8,4% 6,3% 3,4% 2,3% 2022 szeptember 8,1% 5,5% 2,3% - Forrás: EKB, Portfolio

Ebből a szempontból aggasztó, hogy az inflációs nyomás nem enyhül: noha a főmutató a magas bázis miatt meredeken esik, a maginfláció erősödik. Az április adat jövő hét elején érkezik, az EKB pedig csütörtökön tart kamatdöntő ülést. Ha a maginfláció tovább emelkedik, akkor a jegybank még nyáron is folytathatja a kamatemelést, az pedig rontja az eurózóna gazdasági kilátásait.

Fontos lesz tehát a kedden közölt eurózóna-adat az inflációról, amely így heves piacmozgást hozhat. A GDP-adat önmagában nem mozgatta meg a piacot: egyrészt visszatekintő adatról van szó, másrészt nagy meglepetést nem látunk.

Már teljes a kép az első negyedévet illetően

A mai adatközléssel már látjuk az európai, a kínai, és az amerikai GDP első negyedéves alakulását, azaz átfogó képet látunk a legnagyobb gazdaságokról.

Európai szempontból fontos az amerikai gazdaság alakulása is. Az USA GDP-növekedési adatát tegnap közölték, és ugyan a vártnál gyengébb teljesítményt mutatott az Egyesült Államok gazdasága, a fogyasztás erőteljesen nőtt, ennek hatására tegnap erősödött a dollár. Az évesített negyedéves növekedés 1,1% volt az USA-ban, a fogyasztás viszont 3,7%-kal nőtt.

Amennyiben az amerikai inflációs folyamatok nem enyhülnek, a Fednek is tovább kell szigorítania. Az amerikai monetáris politika egyrészt az amerikai gazdaságon, másrészt az euró-dollár jegyzésen keresztül is hat az európai gazdaságra. Az amerikai gazdaság a várakozásoknak megfelelően lassulni fog az év második felében, ami visszaveti majd Európa teljesítményét is. Ezt némileg ellensúlyozhatja a kínai újranyitásból adódó GDP-felpattanás Ázsiában.

Az euró erősödése eközben segít mérsékelni az inflációs nyomást Európában is, így az EKB számára kifejezetten örvendetes lenne, ha az amerikai infláció sem nőne tovább, mert akkor a Fed elkezdheti a lazítást, az EKB szigorítása pedig ezzel még hatékonyabbá válhat. Mindent összevetve az mondható el, hogy az eurózóna gazdasági kilátásai szempontjából nem kizárólag a kontinensre, hanem a külső folyamatokra is nagy figyelmet kell fordítani.

