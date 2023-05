Figyelmeztető jel jött a kínai gazdaságból

Három egymást követő havi bővülés után áprilisban váratlanul az 50 pontos határvonal alá, 49,2 pontra szakadt a kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (bmi) a Bloomberg konszenzusában szereplő 51,4 pont helyett, illetve a márciusi 51,9 pontról. Ez az ING elemzői szerint figyelmeztető jel a kínai gazdaságból, a Commerzbank szakértői pedig úgy fogalmaznak, hogy a Covid-lezárások utáni fellendülés láthatóan egyenetlen és egyelőre szükség van még a gazdaságélénkítő lépésekre.

Az áprilisi adat arra utal, hogy a kínai feldolgozóipar veszített lendületéből az infrastruktúrába, a stratégiai iparágakba és az ipar korszerűsítésébe történő beruházások, illetve az ezekre való ösztönzők ellenére. Ezt az is jelzi, hogy az új megrendelések meredeken, 48,8 pontra estek vissza a korábbi 53,6-ról és ezen belül az új exportmegrendelések szintén meredeken, 47,6 pontra estek a korábbi 50,4-ről, ami az áruk iránti gyenge külső keresletet tükrözi. A további részletes számok:

A fentiekkel párhuzamosan az áprilisi nem feldolgozóipari bmi is megjelent, amely szintén gyengébb lett a vártnál (57 pont), igaz a friss adat (56,4 pont) továbbra is jóval a bővülés és a zsugorodás 50 pontos határvonala felett jár, de lendületvesztést jelez a márciusi 58,2 ponthoz képest. Ez főként a szolgáltatások alindexére igaz, amely 55,1 pontra süllyedt a megelőző havi 56,9-ről. A két fenti, érdemben süllyedő főindex miatt a kompozit kínai bmi, amely a feldolgozóipart és a szolgáltatószektort is tartalmazza, 57-ről 54,4 pontra süllyedt.

Az ING elemzői kommentárjukban azt emelték ki, főleg a gyenge exportrendelési adatra építve, hogy a jelek szerint a gyengülő exportpiac (az Egyesült Államok gyengülő növekedése) elkezdett hatással lenni a kínai gazdaságra, ami különböző csatornákon át beszivárog a foglalkoztatási és fogyasztási adatokba. Várakozásuk szerint két főbb élénkítő lépés jöhet a gazdaságpolitikától, az egyik az elektromos autókra, a másik pedig az infrastrukturális beruházások további gyorsítására vonatkozik, hogy mind a feldolgozóipari, mind a szolgáltató szektornak támaszt nyújtsanak.

A Commerzbank elemzői is arra számítanak, hogy a Politbüro felőli élénkítő lépések egyelőre kitarthatnak, hiszen láthatóan egyenetlen egyelőre a fellendülés a Covid-lezárások utáni időszakban és vannak még kihívások a gazdaságban, így ő inkább csak a második félévtől gyengülő ösztönző intézkedésekre számítanak.

