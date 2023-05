Búcsút mondhatunk kedvenc sorozatainknak? – Szabályos forradalom robbant ki Hollywoodban

Elkezdődött a forgatókönyvírók sztrájkja az Egyesült Államokban, miután érdekképviseletüknek nem sikerült megegyeznie helyzetük rendezéséről a filmstúdiók képviselőivel. Az írók lázadása mögött az elmúlt évek technikai változásai állnak, amelyek alapvető hatással vannak a szórakoztatóiparra is: így a streamingplatformok terjedése és a mesterséges intelligencia egyre fejlettebbé válása. Egyre több forgatókönyvíró néz szembe létbizonytalansággal és számol csökkenő keresetekkel, és problémáikra egyelőre nincs megoldás. A sztrájk bizonyos műfajokat azonnal súlyosan fog érinteni, más műfajokban csak később jelentkeznek a hatások, melyek mértéke nagyban függ attól, meddig tart majd a sztrájk.

A streaming és a mesterséges intelligencia robbantotta be a lázadást

Az amerikai tévés és mozifilmes forgatókönyvírók legutóbb 2007-ben és 2008-ban tartottak sztrájkot: akkor száz napig tartott a munkabeszüntetés. Tizenöt évvel később azonban újra sztrájkba kezdenek a 11 500 fős tagsággal rendelkező Amerikai Írócéh (Writers Guild of America – WGA) által képviselt írók, miután nem sikerült megegyezniük a stúdiókat képviselő Mozgókép- és Televíziós Producerek Szövetségével (Alliance of Motion Picture and Television Producers – AMPTP).

Az írók egyik követelése az, hogy a médiacégek műsoraikban meghatározott számú szerzőt foglalkoztassanak adott ideig, attól függetlenül, hogy szükség van-e rájuk, vagy sem. A producerek ezt elfogadhatatlannak tartják. A WGA szerint a tárgyalásokon nem kevesebb forog kockán, mint „az írás mint szakma túlélése”.

Az eltelt másfél évtizedben rengeteg változás zajlott le Hollywoodban és általában a filmes szórakoztatóiparban. A legfontosabb fejlemény a streamingplatformok felemelkedése volt, ami alapvetően változtatta meg azt, ahogy az emberek ma filmeket és sorozatokat néznek. Az 1997-ben alapított Netflix egészen 2007-ig DVD-lemezek postai úton történő kölcsönzésével foglalkozott, és csak abban az évben indította el streamingszolgáltatását. Az új technika a 2010-es években érett be, aztán pedig a 2020-ban kezdődő koronavírus-járvány adott neki óriási lökést, mikor a mozik tartós bezárásával egyre többen fizettek elő a különböző platformokra. Amelyek az elmúlt években gomba módra szaporodnak: az úttörő Netflix mellett már Magyarországon is jelen van az HBO Max, az Amazon Prime Video, a Disney+, vagy éppen az Apple TV.

A streamingszolgáltatások felemelkedése a hagyományos televízió nézettségének visszaesését hozta el, ami természetes módon vonta magával a reklámbevételek csökkenését. Így a hagyományos tévécsatornáknak kevesebb pénzük maradt sorozatok gyártására: kevesebb forgatókönyvírót foglalkoztatnak, gyakorlatilag stagnáló bérekért.

A streamingplatformok által gyártott sorozatok írói speciális problémákkal néznek szembe. Míg egy hagyományos tévécsatorna rendszerint 20 epizódra előre köt(ött) szerződést egy forgatókönyvíróval, akinek ezzel egy évig biztos volt a megélhetése, a Netflix és társai 8-12 sorozatrészre kötnek le egy írót, ráadásul a tévésnél kevesebb heti fizetésért. Az író így kevesebbet is keres, ráadásul nagyobb létbizonytalanságban is kell élnie.

További problémát jelent az utólagos forgalmazásból eredő bevételek (residual payments) visszaesése. Míg a hagyományos tévécsatornák jogdíjat fizettek a forgatókönyvíróknak minden egyes ismétlés, újrajátszás, DVD-kiadás stb. után, addig a streamingcégek fix összeget adnak, függetlenül attól, hogy milyen sikeres az adott sorozat.

A mesterséges intelligencia (AI) térhódítása szintén fenyegeti a forgatókönyvírókat, akik mostani követeléseikben igyekeznek megelőzni azt, hogy munkájukat előbb-utóbb számítógépek helyettesítsék. Ahogy ugyanis nemrég mi is megírtuk, a filmekben már nemcsak a képi világ létrehozására vált alkalmassá a mesterséges intelligencia, hanem történeteket írni is tud. Az Amerikai Írócéh egyik követelése, hogy a stúdiók ne használhassák az AI-t új forgatókönyvek gyártására az írók korábbi forgatókönyvei alapján. Az írók arra is biztosítékot akarnak, hogy nem kérik föl őket mesterséges intelligencia által legyártott sztorik átírására.

A stúdiók és a streamingszolgáltatók a forgatókönyvírók érveivel szemben arra hivatkoznak, hogy ők maguk sincsenek könnyű helyzetben. A Wall Street éveken keresztül rengeteg pénzt invesztált a médiacégekbe, hogy azok jelentősen növeljék előfizetőik számát, a számlát viszont éppen most nyújtják be, elvárván, hogy befektetéseik megtérüljenek.

A streaminggel (is) foglalkozó médiacégek körében már mutatkoznak a válság jelei, amit jeleznek a bejelentett leépítések és más költségcsökkentő intézkedések. A Disney februárban 7000 dolgozó elbocsájtását jelentette be, és március végén el is indultak a leépítések. Az HBO Max tulajdonosa, a Warner Bros. Discovery nehézségeiről pedig a magyar nézők is értesülhettek, miután tavaly levették a platformról a nagy sikerű A besúgó című sorozatot, illetve más magyar gyártású filmsorozatokat, és Magyarország mellett számos országban szüntették be a saját készítésű alkotások gyártását.

Milyen hatása lehet a sztrájknak?

Az, hogy mi, nézők mennyire fogjuk megérezni a forgatókönyvírók sztrájkját, nagyban múlik azon, meddig tart.

Egyes műfajoknál azonnal látható lesz a hatás, másoknál idővel mutatkozik csak, vagy egyáltalán nem, amennyiben gyorsan megegyezésre sikerül jutni.

Az olyan, az Egyesült Államokban népszerű late-night showkra, mint a Saturday Night Live, már egy pár napos sztrájk is azonnali hatással lehet, hiszen a forgatókönyv (vagy inkább a showban hallható, aktuális poénok) megírása és a műsor forgatása között kevés idő telik el. Ezt követően dőlhetnek a naponta jelentkező szappanoperák, majd sorban az egyre hosszabb gyártási időt igénylő sorozatok. A kieső műsorokat a tévécsatornák ismétlésekkel pótolhatják, és felfuthatnak a valóságshowk is, hiszen utóbbiak forgatókönyvét az élet írja. Ezt láthattuk a 2007/2008-as sztrájk idején is.

Egy olyan sorozat, mint például A sárkányok háza, hosszú alkotófolyamat eredménye, így ezeknél egy rövid sztrájk minimális késéseket okozna. Egy a 2007/2008-ashoz hasonló száznapos munkabeszüntetés azonban jelentős csúszásokkal járna – ezeket persze a nézők csak hónapokkal később érzékelnék, mikor egyszer csak egyre kevesebb új sorozat vagy évad jelenne meg a tévékben és streamingplatformokon.

Az tehát, hogy – legalábbis egy időre – búcsút mondhatunk-e kedvenc sorozatainknak, attól függ, mennyi ideig húzódik el a munkabeszüntetés.

Természetesen nemcsak a nézők, hanem a film- és szórakoztatóipar egésze meg fogja érezni a sztrájkot, főleg a Hollywoodnak otthont adó Los Angelesben, illetve a keleti part filmes és tévés központjában, New Yorkban. A műsorkészítés leállása a legérzékenyebben az olyan kis jövedelmű dolgozókat fogja érinteni, mint a sofőrök, díszletépítők, takarítók. A 2007/2008-as sztrájk mintegy 2,1 milliárd dollár kiesést okozott Kalifornia államnak.

A gyártók közül legjobban a tévétársaságokat fogja érinteni a sztrájk, hiszen az ő műsorkínálatukban azonnal megmutatkozik a kiesés. A főleg amerikai gyártású filmeket készítő és forgalmazó streamingszolgáltatóknál a streaming technikája miatt kevésbé lesz látványos egy elhúzódó sztrájk, hiszen a már legyártott tartalom továbbra is elérhető lesz. A legkevésbé az olyan streamingcégeket sújtja majd a munkabeszüntetés, mint a Netflix, amely nagyon sok nem amerikai gyártású filmet és sorozatot forgalmaz, és ezekből továbbra is rendelkezésre állnak majd újak.

A forgatókönyvírók már többször bizonyították, hogy kitartóak követeléseikben. A 2007/2008-as sztrájk 100 napig tartott, egy korábbi, 1988-as munkabeszüntetés pedig meg sem állt 153 napnál. A potenciális sztrájktörőket a WGA azzal fenyegette meg, hogy a jövőben nem csatlakozhatnak az érdekvédelmi szervezethez, melynek áprilisi szavazásán a tagok 98 százaléka támogatta a sztrájkot. Így ha a médiacégek nem engednek, most is elhúzódó lázadásra számíthatunk.

