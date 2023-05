Elfogyott a magyarok pénze, zuhan a belföldi turizmus

Márciusban jelentős mértékben csökkent a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma, miután a lakosságot egyre súlyosabban érinti az infláció, így számos kiadásukat kell visszafogniuk.

A rekordmagasságba emelkedő infláció miatt egyre több dologról kell lemondaniuk az embereknek, amit visszatükröznek a legfrissebb turisztikai adatok. A 25% feletti pénzromlás következtében a reálbérek jelentős mértékben csökkennek, így olyan kiadásokat kell visszavágniuk az embereknek, amelyek a szórakozáshoz és a pihenéshez kapcsolódnak, hiszen egyre több pénzt kell fordítaniuk az alapvető szükségleteikre.

A KSH most megjelent jelentése szerint márciusban a vendégek száma 5,8, a vendégéjszakáké 9%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. A részletekből kiderült, hogy

belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 17%-kal visszaesett,

a külföldi vendégek által eltöltött éjszakáké 1,2%-kal emelkedett.

A fenti grafikonon látható, hogy a vendégéjszakák 12 hónapos mozgóátlagai alapján a belföldi turisták száma trendszerűen csökken, míg a külföldieké tovább emelkedik. Miután azonban a belföldiek csökkenése nagyobb mértékű, mint a külföldiek növekedése, így összességében kevesebb a vendégszám.

Márciusban a belföldi vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 17%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A vendégek száma 367 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 825 ezer volt. Utóbbiak 78%-át szállodákban töltötték, ahol a vendégéjszakák száma 13%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

száma 11, a vendégéjszakáké 17%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A vendégek száma 367 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 825 ezer volt. Utóbbiak 78%-át szállodákban töltötték, ahol a vendégéjszakák száma 13%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A forgalom a panziókban 27, a közösségi szálláshelyeken 29%-kal csökkent a 2022. márciusihoz viszonyítva. A két legnépszerűbb turisztikai régióban, a Budapest–Közép-Duna-vidéken és a Balatonon a belföldivendég-éjszakák 25, illetve 18%-át regisztrálták.

A külföldi vendégek száma 1,4, a vendégéjszakáké 1,2%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. A szálláshelyekre érkezett 301 ezer vendég összesen 839 ezer vendégéjszakát töltött el. Ezek 83%-át szállodákban töltötték, ahol a vendégéjszakák száma 0,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

száma 1,4, a vendégéjszakáké 1,2%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. A szálláshelyekre érkezett 301 ezer vendég összesen 839 ezer vendégéjszakát töltött el. Ezek 83%-át szállodákban töltötték, ahol a vendégéjszakák száma 0,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A legnépszerűbb turisztikai régió a külföldiek esetében a Budapest–Közép-Duna-vidék volt, ahol a külföldivendég-éjszakák 68%-át regisztrálták.

A következő hónapokban is komoly kihívásokkal kell szembenéznie a szektornak, hiszen a hazai vásárlóerő apad, leginkább a külföldiek érkezésében bízhatnak a hotelek. Elemzésünkben megírtuk, hogy lélektani határhoz érkezett a 4 csillagos hotelek ára Magyarországon. Márciusban már 50 ezer forintba került egy kétágyas szoba, félpanziós ellátással a statisztikai hivatal friss adatai szerint. Ráadásul mindez hétköznap, tehát ha valaki hétvégi kikapcsolódásra vágyik, akkor még ennél is magasabb összeget kell fizetnie. Nagyot emelkedett a panziók ára, a közel 25 ezer forintos szobaár történelmi csúcsnak számít, de drágultak az apartmanok is. Mindez magyarázza, hogy miért esik vissza a belföldi vendégek száma, ugyanis a belföldi vendégeknél – a mindenkit sújtó infláció közepette – mostanra már számos esetben egyre többeknek a rezervációs ára fölött (a legmagasabb ár, amit képesek és hajlandóak kifizetni) vagyunk.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images