Itt az EKB kamatdöntése: lassított a kamatemelési tempón a jegybank, és nem beszélnek további emelésekről

A jegybank a közlemény elején hangsúlyozza az erőteljes inflációs nyomást, az inflációs folyamatok viszont szerintük összhangban vannak az EKB márciusi előrejelzésében közölt számokkal.

Az éves infláció a héten érkezett adatok szerint áprilisban 7%-ra nőtt a márciusi 6,9%-ról, a maginfláció viszont váratlanul 5,6%-ra lassult az előző havi 5,7%-ról. Az EKB azt várja, hogy 2023 átlagában az éves infláció 5,3% lesz, jövőre pedig 2,9%-ra mérséklődik.

A jegybank emellett a közleményben megemlítette, hogy a korábbi kamatemelések hatásai némi késéssel, de érződnek a pénzügyi feltételek szigorodásában.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az EKB akkor feltételezett kamatpályája is változatlan maradt - igaz, ez önmagában nem sok információt szolgáltat nekünk, mivel sem akkor, sem most nem tettek közzé érdemi előretekintő iránymutatást, a jövőbeli terveket csak találgathatjuk, illetve a 20 perc múlva kezdődő sajtótájékoztatón kaphatunk több információt. A piac 3,5% fölé várja a kamatpálya tetőzését, jelenleg 3,25%.