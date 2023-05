Kellemes hőmérséklet, záporok, zivatarok – változatos lesz a hétvége, majd jön a fordulat

Európa északi és középső részén egy a Skandináv-félsziget feletti centrummal rendelkező anticiklon hatására száraz idő tapasztalható. Szombatig Magyarországon is e képződmény hatása alatt leszünk, majd szombaton ennek peremén nedvesebb léghullámok érik el a Kárpát-medence térségét, így változékonyabbra fordul időjárásunk – írja az MTI az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése alapján.

Szombaton is általában fátyol- és gomolyfelhős idő várható, dél felé haladva egyre több napsütéssel, ugyanis az ország északi felén megnövekszik a felhőzet. Utóbbi tájakon zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon heves zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban szombaton a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 26 fok között várható.

Vasárnap akár 26-27 fokos csúcshőmérséklet is lehet, miközben a labilisabb levegő miatt erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, valamint záporok és zivatarok is kialakulhatnak – írja az Időkép.

Hétfőtől már jóval változatosabb időre készülhetünk, valamint a hétvéginél alacsonyabb hőmérsékletekre.

Hétfőn egyre vastagabb felhőzet sodródik az ország fölé, így napközben a Dunántúlon már a felhős területen lesznek túlsúlyban. Északkelet felé haladva kevesebb felhőre és több napsütésre számíthatunk. Az utóbb említett tájakat kivéve több helyen valószínű eső, zápor, helyenként zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hajnali 6, 14 fokról délutánra 17, 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet – írja az OMSZ.

A változékonyabb, felhősebb, esősebb idő és a némileg alacsonyabb hőmérséklet – nagyobb előrejelzési bizonytalansággal – valószínűleg a hét közepéig megmarad. A nyugati országrészbe jó eséllyel érkezhet bőséges csapadék, de bizonytalan, hogy ez keletebbre mennyire jut el.

