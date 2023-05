Hivatalos: ellepték a külföldiek Magyarországot

Már több mint 80 ezer külföldi állampolgárságú alkalmazott dolgozik Magyarországon. Új trend, hogy egyre nagyobb az EU-n kívüli munkavállalók aránya. Ez annak köszönhető, hogy számos unión kívüli országból könnyebbé vált munkaerőt behozni.

80 ezer felett

2022-ben az előző évihez képest a külföldi állampolgárságú alkalmazottak száma hazánkban 14%-kal, 81 ezer főre nőtt - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kiadványából.

A növekedéshez a legnagyobb mértékben az ukrán munkavállalók járultak hozzá, akik egy év alatt 5200 fővel, 24%-kal lettek többen, összefüggésében a háború hatásaival.

2022 második felében egy kisebb átrendeződés is történt az állampolgárságok tekintetében: míg az ukrán alkalmazottak számának 2021 második negyedéve óta tartó növekedése lelassult, így a külföldi alkalmazottakon belüli arányuk kevéssel csökkent, addig néhány unión kívüli országból (pl. Fülöp-szigetek, India) érkező munkavállalóké nőtt.

Ez annak köszönhető, hogy nyáron több unión kívüli ország tekintetében is enyhültek az onnan érkezők munkavállalók fogadásának feltételei.

Egyre többen jönnek

2019 elején 50 ezer külföldi dolgozót foglalkoztattak a magyar vállalatok, ami annak az évnek a végére 60 ezer főre emelkedett, majd a Covid-válság időszakában csökkenést láthattunk, ahogy a korlátozó intézkedések hatásai kiteljesedtek. Ahogy feloldódtak a korlátozások, illetve a gazdaság is magára talált, az átmeneti visszaesést követően újra trendszerű növekedést mutatott a külföldiek foglalkoztatása. Ez egyrészt azzal függ össze, hogy egyre több országból érkezhetnek könnyített feltételekkel dolgozók Magyarországra, másrészt a trend azt jelzi, hogy a vállalatok a Covid után újra gyorsan korlátokba ütköztek, ami a hazai munkaerő létszámát illeti. Miután Magyarországon a munkanélküliségi ráta alacsony szinten alakult a koronaválság után, így a vállalatok növekedése már nagyban függött a külföldi munkaerő behozatalától, és ez még most is így van.

Havonta 500-1000 fő érkezik most

A Magyarországon működő cégek részéről egyre nagyobb az igény a külföldi munkaerőre

– mondta a Portfolio-nak korábban Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. Még karácsony előtt pár nappal is hoztak munkavállalókat, mert akkora volt rájuk az igény. A szakember szerint havi szinten 500-1000 fő között lehet most az érkezők száma.

A TELJES VERSENYPIAC ÉRDEKLŐDIK A KÜLFÖLDI MUNKAERŐ IRÁNT. LEGINKÁBB AZOK A CÉGEK, AMELYEKET NAGYON MEGVISELT, NETÁN AKADÁLYOZOTT MÁR A MŰKÖDÉSÉBEN A MUNKAERŐHIÁNY.

Ezek jellemzően globális cégek, illetve azok, ahol jóval magasabb ütemben kellett volna felépíteni a munkaerőállományt, mint ahogy az sikerült. Leginkább az autóipari, az élelmiszeripari cégek, a fémipar, a műanyag- és gumiipar, illetve az elektronikai összeszerelőgyárak igénylik a külföldi munkaerőt.

Jönnek a Fülöp-szigetekről

A vendéglátószektor már a koronavírus előtt is szenvedett a munkaerőhiánytól, de azóta sem túl kedvelt a munkavállalók körében, így itt is egyre nagyobb mértékű a külföldi munkaerő megjelenése. Főleg a budapesti, inkább külföldiek által látogatott éttermekben, kávézókban, egyre gyakoribb például a fülöp-szigeteki pincér, mert jól beszélnek angolul, jól képzettek és megbízhatóak. De az életfutárok között is egyre többen vannak, akik angolul szólnak bele a kaputelefonba.

Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője korábban jó tapasztalatokról számolt be a fülöp-szigeteki munkavállalókkal kapcsolatban. Megjegyezte, hogy a fülöp-szigetekiek esete teljesen más képet fest, mert náluk a fluktuáció gyakorlatilag zéró, a fix szerződéssel rendelkező munkavállalók betartják a rájuk eső vállalásokat és kitöltik a megegyezésben rögzített időtartamot. Kedvezőek a referenciák az egyelőre kis számban jelen lévő kirgiz dolgozókról is - tette hozzá. Úgy vélekedett, hogy

már évekkel a háború kitörése előtt is jelentős, több tízezres kárpátaljai és ukrán munkavállalói kör alakult ki Magyarországon.

"Tény, hogy a külföldi munkaerő behozatala jóval költségesebb a vállalatoknak, mintha itthon találnának magyar munkavállalókat, ám jelenleg - ahogy a munkaerőhiány is mutatja -, nem áll fenn ez a lehetőség, így a Magyarországon működő vállalatok kénytelenek külföldieket foglalkoztatni" – összegzett Mihályi Magdolna. Gondolatait így zárta: „ahhoz, hogy a magyarok munkahelye megmaradjon, elengedhetetlen a külföldi foglalkoztatás, mivel a vállalatok csak is így tudják fenntartani a termelést és a versenyképességet.”

Címlapkép: Getty Images