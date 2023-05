Teljesülhet az Orbán-kormány nagy ígérete, de a magyaroknak ettől csak kicsit lesz könnyebb

Ma még sokaknak talán nehezen tűnik elképzelhetőnek, hogy a kormány célja az egy számjegyű inflációról év végéig teljesüljön, hiszen márciusban 25% felett volt az áremelkedés mértéke idehaza. Pedig a cél könnyebben teljesíthető, mint gondolnánk, hiszen az év hátralevő hónapjaiban a két számjegyű év végi inflációhoz hónapról hónapra jelentős drágulásra lenne szükség. S bár az egy számjegű infláció jól hangzik a mai helyzethez képest, valójában ez még nem eredmény: ahhoz, hogy az árstabilitás helyreálljon Magyarországon, már komolyabb erőfeszítésekre lenne szükség. Ma még nem látszik, hogy az árstabilitás helyreállása mikor valósulhat meg, de ami nagyobb baj, hogy még az ezzel kapcsolatos szándék sem tűnik egyértelműnek.

Az a cél, hogy 2023 végére egy számjegyű legyen az infláció Magyarországon

- tűzte ki a célt Orbán Viktor 2022 októberében, amelyet azóta a kormány több tagja megismételt. Manapság, amikor az éves infláció még 25% felett van, elsőre valóban ambiciózusnak tűnhet a kormányzat célkitűzése, de valójában a cél egyáltalán nem elérhetetlen, sőt, akár különösebb extra intézkedés nélkül is megvalósítható.

Megnéztük, hogy pontosan hogyan nézni ki a hátralevő hónapok inflációs pályája, ha azt feltételezzük, hogy év végére épphogy egy számjegyű lesz az infláció. Szakmai nyelvre fordítva ez annyit jelent, hogy decemberben az éves áremelkedés mértéke legfeljebb 9,94% lehet – hiszen 9,95%-os áremelkedést már felfelé kéne kerekíteni, márpedig a Központi Statisztikai Hivatal nyilvános közleményeiben egy tizedesre adja meg az inflációt. Decembert fogunk nézni: noha az év utolsó hónapjának inflációs adatát csak január közepén közlik, a kormány kijelentését mi úgy értelmezzük, hogy az év végi árnyomás mértékére vonatkozik (ez pedig a decemberi inflációt jelenti), nem pedig az év utolsó közlésére (ez novemberi inflációt jelentene).

Lassulnia kell hozzá az inflációnak

A magyar infláció 2022-ben nőtt igazán. Tavaly az éves átlagos infláció 14,5%-ra gyorsult a 2021-es 5,1% után, ami már akkor is a jegybanki (3%-os) cél felett volt. Az átlagos havi bázisú infláció 1,85% volt, vagyis 2022-ben minden hónapban átlagosan ennyit drágult a KSH elméleti fogyasztói kosara.

Ahogy fent írtuk, a kormányzati ígéret az egy számjegyű inflációról azt jelenti, hogy az infláció idén decemberben 9,94% lehet legfeljebb az előző év azonos időszakához képest. Ha ezt egy elméleti árszínvonallal szeretnénk szemléltetni, akkor azt úgy a legegyszerűbb megtenni, hogy a tavaly decemberi átlagos árszínvonalat 100-nak vesszük. Hogy kijöjjön az éves 9,94%-os drágulás, az árszínvonalnak idén decemberben 109,94-nek kell lennie legfeljebb. Ez pedig úgy jön ki, ha idén év elejétől számítva havonta átlagosan 0,79%-kal drágul a fogyasztói kosár,

azaz az infláció jelentős lassulásának kell beköveteznie tavalyhoz képest,

hiszen akkor még havonta átlagosan 1,85%-os volt az átárazódás. Az alábbi ábra mutatja, hogy míg 2021 decemberében az árszínvonal még kicsivel több mint 80 volt, addig a 2022 decemberi 100-as szintről 2023 decemberére 109,94-re nőhet csak. Ez is mutatja, hogy az inflációs dinamikának lassulnia kell idén tavalyhoz képest.

Messze nem elérhetetlen a cél

Igen ám, csakhogy az első három havi inflációt már ismerjük. Mivel az egy számjegyű év végi inflációhoz mától számítva a havi bázisú áremelkedés a fontos, most azt vizsgáljuk. Januárban éves szinten 2,3%-kal, februárban és márciusban egyaránt 0,8%-kal nőttek az árak havi bázison. Fent írtuk, hogy az év végi egy számjegyű inflációhoz átlagosan 0,79%-os áremelkedés kell az év 12 hónapjában, de az első három hónap átlaga ezt meghaladta. A fennmaradó 9 hónapban így már csak 0,63%-os havi infláció fér bele ahhoz, hogy elérhető legyen az áhított cél.

Persze ha a következő hónapokban 0,63% felett lesz a havi bázisú infláció, az nem jelenti azt, hogy a cél odaveszett. A havi bázisú inflációt jelentős szezonalitás szennyezi: az év első hónapjaiban magasabb, majd tavasszal és nyáron általában esik a havi infláció, ami augusztusban szokta elérni a mélypontját (főleg a mezőgazdasági termények jelentős árcsökkenése miatt). Ezt követően szeptemberben újra jön egy felpattanás. Hogy hitelesebb képet tudjunk adni a várható inflációs pályáról (azért, hogy az adott hónap adatáról könnyebben eldönthessük majd, hogy összhangban van-e a céllal), megnéztük az előző évek havi átlagait. A 2000 és 2019 közötti éveket néztük meg, a koronaválság alatt mesterségesen felborított ellátási rendszer zavarait nem vettük figyelembe. A koronaválság előtti 20 évben átlagosan így nézett ki a havi bázisú infláció:

Az éves áremelkedés havi eloszlását figyelembe véve a 2022 és 2023 decemberei közötti 9,94%-os áremelkedést úgy osztottuk el a hónapok között, hogy az a korábbi 20 év jellemző inflációs pályáját kövesse. Ez alapján kijött, hogy a havonta átlagosan elvárt 0,79%-tól az adott hónapokban bőven eltérhetnek az egyes hónapok: januárban például a korábbi évek átlagából 1,9%-os havi infláció következett volna, augusztusban pedig 0,4%-os defláció. Amint az alábbi ábra mutatja, a januári infláció meghaladta, a februári és márciusi viszont alulmúlta az elméleti pályát, amivel kijön év végén a 9,94%-os éves infláció.

Figyelembe kell tehát venni az első három hónap árdinamikáját. Miután ezt megtettük, kijött, hogy a következő hónapokban átlagosan már csak 0,63%-os havi infláció fér bele, majd a hónapok súlyának újrakalkulálásával (immáron csak az április és december közti hónapok súlyát vizsgálva) az alábbi inflációs pálya jött ki:

Mint az látható, a korábbi évek átlaga alapján áprilisban az is belefér, ha a havi árnyomás 1,5%-ra nő, ami májusban is csak 1,4%-ra lassul – hiszen nyáron az élelmiszerek áresésével már defláció, ősszel 1% alatti havi infláció jöhet. A lenti pálya kiadja az év végi 9,94%-ot éves szinten, és az ahhoz szükséges havi 0,63%-ot április és december között, a 0,79%-ot pedig január és december között. Amint azt látjuk,

az egy számjegyű év végi inflációhoz szükséges számok egyáltalán nem irreálisak, sőt: februárban és márciusban az elméleti maximumhoz képest enyhébb volt a tényleges árnyomás.

Ennél sokkal alacsonyabb is lehet az infláció

Minden esélye megvan tehát annak, hogy a jelenleg még 25% feletti infláció év végére 10% alá esik. Ha a várható havi dinamikákban az előző évekből következő havi dinamikával számolunk, akkor így nézne ki az éves infláció az előttünk álló hónapokban, ha év végén 9,94%-ot akarunk kapni:

Látható, hogy az év végi 9,9% még akkor is teljesülhet, ha még júniusban is 23,3% az infláció, és az áremelkedés éves mértéke csak szeptemberben esik 20% alá. Ez a kijelentés még megdöbbentőbb lehet, ha azt mondjuk, hogy az éves átlagos infláció ebben az esetben 19,9% lesz. Így már egyértelműen látszik, hogy a kormányzati cél inkább a legvalószínűbbnek tekinthető előrejelzés, mintsem valami lehetetlen vállalás.

Olyannyira nem lehetetlen, hogy az elemzők a célhoz szükséges maximumoknál kisebb inflációt várnak.

Az elemzők áprilisra 24%-os inflációs várnak. Az általunk készített modell szerint áprilisra 24,9% is belefér ahhoz, hogy a kormány célja teljesüljön. Az elemzők éves átlagban 18,8%-ot várnak, ami alacsonyabb, mint az év végi 9,94%-hoz legfeljebb elfogadható 19,9%. Ennél sokkal explicitebb bizonyíték a kormányzati cél teljesíthetőségére, hogy az elemzők szerint idén decemberben 9,3% lesz az éves infláció.

Ez így önmagában még semmi jót nem jelent

Noha a kormányzati cél inkább egy alappálya-előrejelzés, kétségtelen, hogy az inflációs nyomásnak enyhülni kell hozzá. Az, hogy ez az enyhülés bekövetkezhet, elsősorban egy statisztikai hatás eredménye: tavaly az inflációt rengeteg felfelé ható sokk érte (például energiadrágulás, aszály, forintzuhanás, választási kiköltekezés), ezért hónapról hónapra két-három évtizede nem látott mértékű drágulásokat láthattuk. Abban az esetben, ha a sokkok nem ismétlődnek meg, eleve kisebb havi drágulásokat láthatunk a tavalyiakhoz képest, ez pedig jelentős lehúzó hatást jelent a 12 havi árindexben. Alapvetően ez a magyarázata az idei év végi egy számjegyű infláció nagy esélyének: ha az idén nincsenek óriási ársokkok, akkor hónapról hónapra a kieső tavalyi magas havi árindexek helyére kisebb idei havi árindexek kerülnek. A fenti szimulációnkban a csökkenő inflációs mutató ennek az eredménye.

Másképpen tekintve: azok után, hogy tavaly az év folyamán 25%-kal emelkedett az árszint, addig most úgy emelkedhet a cél szerint csaknem 10%-kal, hogy hasonló sokkokra nem számíthatunk, sőt egyes esetekben (forinterősödés, költségvetési megszorítások, csökkenő reálkeresetek) ellentétes hatások érik az inflációt. Nézzük ezekt kicsit részletesebben:

Egyrészt az import áremelkedését jelentősen mérsékelheti a forint erősödése. A forint jegyzése tavaly folyamán nagyrészt 400 fölött járt az euróval szemben, a nyári hónapokban 420 környékén ingadozott, ehhez képest idén eddig jelentős forinterősödést látunk. Tavaly októberhez képest nagyjából 14%-os az erősödés, ez értelemszerűen mérsékli az importált termékek árát (ilyenek például a tartós fogyasztási cikkek).

A dezinflációhoz hozzájárul a reálbérek csökkenése is. Noha a bérdinamika idehaza erőteljesebb, mint a korábbi években, Magyarországon a nominális béremelkedés az előző hónapokban már nem tudta tartani a tempót az árak emelkedésével, azaz a lakosság jövedelmi helyzete romlott, miközben a munkanélküliség kismértékben nőtt. Ennél fogva esik a fogyasztás is, a kiskereskedelmi forgalom áprilisban 13%-ot esett.

A kamatszint Magyarországon a legmagasabb Európában, a 18%-os irányadó kamatszint messze meghaladja még a hasonló fejlettségű országokban tapasztalható kamatot is. Noha ezt a kamatszintet a gazdasági szereplők nem mindegyike érzékeli a különféle kamattámogatott konstrukciók miatt, a lakossági jelzáloghitelezés jelentősen visszaesett. Részben emiatt is a gazdaság recesszióban van.

Az infláció mérséklődését tehát reálgazdasági tényezők és külső adottságok egyaránt támogatják, amik lehetővé teszik az egy számjegyű inflációt elérését év végére. A fentiekből következik az is, hogy

MÉG AZ EGY SZÁMJEGYŰ INFLÁCIÓ ESETÉN IS IGEN MAGAS ÁRDINAMIKÁRÓL BESZÉLHETÜNK, KIFEJEZETTEN KELLEMETLEN HOGY ENNYI TÁMOGATÓ TÉNYEZŐ MELLETT ANNAK KELL ÖRÜLNÜNK, HOGY AZ IDÉN "CSAK" 8-10%-KAL EMELKEDNEK AZ ÁRAK.

Ahogy azt bemutattuk, az év végén 9,9%-ra eső infláció még mindig 0,63%-os drágulást jelent a következő hónapokban, ami sokkal magasabb, mint az a 0,25%, amit a jegybank elfogadna az árstabilitás megfelelő mérőszámaként. Ráadásul a fogyasztói árindex egy elméleti kosár, a magyarok többsége ennél sokkal magasabb inflációt érzékel. És azt is meg kell említeni, hogy még ha egy számjegyűvé is mérséklődik az áremelkedés mértéke, a magyar infláció még akkor is a legmagasabb maradhat Európában.

Kicsi az esély, de van, amin elcsúszhat a cél

Az infláció egy számjegyűre történő „csökkentése” tehát inkább egy jól hangzó kormányzati ígéret, mint valós erőfeszítést igénylő gazdaságpolitikai célkitűzés, ennek elérése még messze nem jelent árstabilitást.

de még így sem biztos, hogy ez a cél megvalósul.

Számos felfelé mutató kockázat van ugyanis az inflációban. Az ilyen például maga a kormányzati gazdaságpolitika is: az eddigi piactorzító intézkedéseknek is volt árfelhajtó hatása, az új beavatkozások is járhatnak inflációfelhajtó hatással. A legújabb kormányzati innováció, a kötelező akció például azonnali átárazódást hozhat a boltokban: mielőtt még az akciók alapjául szolgáló 30 napos időszak elkezdett volna ketyegni, a kiskereskedők jelentős egyszeri áremelést hajthattak végre, hogy így csökkentsék veszteségeiket. Nem is feltétlenül az akciókkal érintett termékek árát emelik, hanem az akcióból eredő veszteséget a termékek széles körének áremelésével kompenzálhatják. A kereskedők az árstopok bevezetése után is árat emeltek, hogy az árstopos termékeken elszenvedett veszteséget más termékeken keressék meg, a bolti különadók pedig még szélesebb termékkört érintő áremelést hoztak.

Emellett fokozhatja az inflációs nyomást a forint újbóli gyengülése is. Jelenleg a forint az euróval szemben stabilan tartja magát a 370-es szint környékén, ami nagyrészt a kiugróan magas kamatoknak köszönhető. A Magyar Nemzeti Bank viszont már megkezdte a kamatcsökkentések felvezetését a kamatfolyosó szűkítésével, a következő üléseken pedig a 18%-os kamatozású egynapos betét közeledhet a 13%-os alapkamathoz. Az irányadó kamat csökkenése forintgyengüléssel járhat.

A legfontosabb kockázat azonban mindezek felett a várakozások beragadása. Ha a gazdasági szereplők az árszintek tartós emelkedéséhez hozzászoknak, a nominális szintek folyamatos növekedése velünk maradhat (egy új árazási rezsimben ragadunk), amit csak jóval fájdalmasabban lehet letörni. A márciusi infláció szerkezete például mutatott olyan jeleket, ami szerint ennek megvan az esélye, ezért is lesznek fontosak a következő hónapok inflációs adatai, amelyek erősíthetik vagy szerencsés esetben oszlathatják ezt a gyanút.

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images