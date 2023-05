Veszélyes stratégiát követ az olajóriás, felháborodtak a klímaaktivisták

A Shell befektetői a május 23-i éves közgyűlésen szavaznak a Follow This aktivista részvényesi csoport által benyújtott határozatról, ami arra szólítja fel az energiaipari óriáscéget, hogy igazodjon a 2015-ös párizsi klímaegyezményhez.

A tudomány jelenlegi állása szerint a világnak 2030-ig mintegy 43 százalékkal kell csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását a 2019-es szinthez képest, hogy legyen esély a Párizsi Megállapodás azon céljának elérésére, hogy a globális felmelegedés a kritikus 2 Celsius-fok alatt maradjon.

A Shell jelenlegi stratégiája alapján a vállalat 2030-ig 20%-kal, 2050-ig pedig 100%-kal tervezi csökkenteni a globális felmelegedéshez hozzájáruló gázkibocsátás intenzitását a portfóliójában és az eszközeinél - azt pedig kizárták még márciusban, hogy abszolút kibocsátáscsökkentési célokat határozzanak meg.

A kibocsátások intenzitás szerinti mérése azt jelenti, hogy egy vállalat technikailag növelheti a fosszilis tüzelőanyag-kibocsátását és az összkibocsátást is, amennyiben ellentételezésekkel él, vagy megújuló energiát és bioüzemanyagokat ad a termékkínálatához.

A számos befektető döntésére potenciális hatással lévő ISS szervezet most úgy fogalmazott, hogy a Follow This érve, miszerint az intenzitás mérőszámok nem helyettesítik az abszolút mérőszámokat, teljes mértékben helytálló, és ezt az ISS elemzése is alátámasztja. Az ISS szerint az aktivista állásfoglalás érdemei éppen ezért "teljes mértékben elfogadhatóak", de elfogadása esetén "stratégiaváltást jelentene a Shell által elfogadott stratégiához képest", ezért

az ISS a határozat ellen való szavazást ajánlja a befektetőknek.

A Shell vezetője márciusban úgy fogalmazott, hogy az olaj- és gázkitermelés csökkentése a jelenlegi környezetben, az energiabiztonsági megfontolások apropóján rossz lenne a fogyasztóknak. Európa legnagyobb energiaipari nagyvállalatai egyre inkább visszhangozzák a kevésbé környezetbarát amerikai versenytársak hozzáállását az olaj- és gázüzletágakra való hangsúlyos támaszkodáson keresztül. Tavaly a megugró energiaáraknak köszönhetően soha nem látott rekordprofitot tudtak bezsebelni a supermajor olajcégek, ezzel kapcsolatban egy részletes elemzést is közöltünk.