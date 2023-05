Egész Európa foggal-körömmel küzd a keleti nyomulás ellen, miközben Magyarország tágra nyitja a kapuit

Európában szabályozói lépésekkel igyekeznek nehezíteni a kínai beruházásokat, illetve a legtöbb ország próbálja távol tartani magát a kínai tőkétől – állapítja meg a Rhodium Group és a MERICS tanulmánya. A kontinensen az egyetlen kivétel talán éppen Magyarország, ahova továbbra is ömlik be a kínai tőke, tavaly minden ötödik jüan nálunk landolt. És ez várhatóan csak fokozódik majd, hiszen a CATL 2022-ben bejelentett debreceni beruházása messze a legnagyobb folyamatban lévő kínai projekt egész Európában.

Meredeken zuhantak a kínai beruházások Európában

Majdnem tíz éve, 2013-ban érkezett legutóbb olyan kevés kínai beruházás Európába, mint tavaly – állapította meg a Rhodium Group és a MERICS kedden megjelent tanulmánya. Ez elsősorban a fokozott hatósági fellépésnek köszönhető, 16 tervezett kínai projektből tízet megakasztottak a szabályozók.

Évekig szívesen fogadta Európa a kínai beruházásokat, azonban tavaly elkezdtek egyre gyanakvóbban nézni a Távol-Keletről érkező tőkére, ennek az eredménye, hogy 22 százalékkal zuhant a volumen egyetlen év alatt. A tanulmány szerint elsősorban a brit, a német, az olasz és a dán hatóságok jártak élen a tervezett beruházások megakasztásában.

A meghiúsult beruházásokban vannak tervezett vállalatfelvásárlások, mint például a német hatóság által megtorpedózott felvásárlás, melynek keretében a Sai MicroElectronics vette volna meg az Elmos Semiconductor félvezető üzletágát – emeli ki konkrét példaként a Financial Times a tanulmányból. Ide sorolható a brit hatóság ellenkezése miatt meghiúsult felvásárlás a Pulsic elektronikai cég esetében, illetve az olaszok által megakadályozott kínai befektetés az Alpi Aviation katonai drónokat gyártó cégben.

Emellett Európában több ország is elkezdte felülvizsgálni a már korábban bejelentett kínai beruházásokat, és több esetben leállította azokat. Hasonló tendencia figyelhető meg az Egyesült Államokban is, ahol a nemzetközi beruházásokat felügyelő bizottság szintén sokkal aktívabb lett az utóbbi időben, egyre több potenciális befektetést vétóz meg.

Szintén az FT cikke említi meg, hogy a szabályozói keménykedés miatt egyre nagyobb teret kapnak a zöldmezős beruházások kínai pénzből, tavaly a teljes volumen 57 százalékát, 4,5 milliárd eurót ezek tették ki. Ezeknél a zöldmezős projekteknél ugyanis sokkal kevesebb állami jóváhagyás kell, nehezebb őket megakadályozni, mint egy vállalatfelvásárlást.

A tanulmány szerzői szerint a tavaly indult tendencia folytatódhat a következő években is, a kutatással kapcsolatos közleményben utalnak arra, hogy várhatóan a következő időszakban is kritikusan szemléli majd a kínai befektetéseket Európa. Ráadásul kiemelik, hogy a mostani vizsgálatuk sem volt teljeskörű, ugyanis sokszor az egyes országok titokban tartják, milyen beruházásokat utasítanak el.

Van egy ország, amelyik lubickol a kínai tőkében

A részletes tanulmányból az is kiderül, hogy Magyarország ezen a téren is „különutas” politikát folytat, hiszen miközben Európa nagy része igyekszik leépíteni a kínai beruházásait, mi lassan felnövünk a legnagyobbakhoz. A tanulmány kiemeli, hogy

az összes kínai beruházás 88 százalékán négy ország osztozott: a „három nagy” (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország) és Magyarország.

Mind a négy országban erősek voltak tavaly a zöldmezős beruházások és a vállalatfelvásárlások (M&A) is, illetve mindegyikre jellemző volt, hogy elsősorban a kínai akkumulátorgyárak fektettek be, illetve jelentettek be jövőbeli projekteket. Külön kiemelik, hogy a zöldmezős beruházások élénkülése szinte kizárólag ennek az iparágnak köszönhető, a kínai óriások, mint a CATL, az Envision, az AESC és az SVOLT is új gyárak építését jelentette be a kontinensen.

Magyarország jelentős súlyát jelzi, hogy a tavaly Európába érkezett összes beruházás 20 százaléka, mintegy 1,6 milliárd euró esett ránk, vagyis jelentősen felülreprezentáltak vagyunk a gazdasági vagy lakossági súlyunkhoz képest. 2017 és 2021 között az összes kínai beruházás kevesebb mint egy százaléka érkezett Magyarországra,

a tavalyi megugrást szinte teljes egészében a CATL debreceni gyára okozta, melynek teljes beruházási költsége 7,6 milliárd euró lehet, ebből időarányosan 1,5 milliárdot számoltak el 2022-re.

A tanulmányban szerepel egy toplista is a legnagyobb jelenleg folyamatban lévő kínai beruházások listájáról. Ebben a debreceni akkumulátorgyár magasan kiemelkedik, 7,6 milliárd eurós értéke mögött a második a Lotus brit gyára, mely 2,6 milliárd euróból épülhet meg, a harmadik pedig egy francia és két német akkumulátorgyár egyenként 2 milliárd euróból. Vagyis igaz, hogy más európai országokban is tervben vannak hasonló létesítmények, de lényegesen kisebbek, mint a debreceni.

A tanulmányban megemlítik, hogy egy másik kínai akkumulátorgyártó, az EVE is üzemet tervez építeni Debrecen közelében a hírek szerint, hogy onnan szolgálja ki az európai autógyártókat. Ezt a beruházást épp kedden jelentették be hivatalosan egymilliárd euró értékben, vagyis egy újabb európai top10-es kínai beruházása lett Magyarországnak. Kiemelik, hogy

a trendet meglovagolva Magyarország az európai akkumulátorgyártás egyik központja lehet.

Ennek oka pedig egyrészt az, hogy kifejezetten erősek a politikai kapcsolatok Budapest és Peking között, emellett több nagy autógyár megtelepedett már az országban, mint a Mercedes vagy az Audi. Érdekesség, hogy tavaly

Magyarországot leszámítva egyáltalán nem volt új kínai beruházás Kelet-Európában.

Érdekesség, hogy 2000 és 2022 között összesen 4,4 milliárd eurónyi kínai beruházás érkezett Magyarországra a tanulmány szerint, ezzel Európában nem vagyunk az élmezőnyben, de jórészt csak az ország mérete miatt, szinte csak lényegesen nagyobb országok vannak előttünk, leszámítva Finnországot. A régióban azért messze kiemelkedik a magyar volumen, Lengyelországba 2,4 milliárd eurót, Romániába 1,5 milliárdot, Csehországba pedig 1,3 milliárdot vittek kínai befektetők.

A tavaly bejelentett zöldmezős autóipari beruházások azt is jelentik, hogy a teljes európai kínai tőkeáramlás erőteljesen koncentrálódik néhány országra és egy iparágra. Korábban az autóiparban inkább a vállalatfelvásárlások domináltak az ázsiai ország részéről, ilyen volt például a Volvo 2010-es megvétele a Geely részéről. Mostanra Európa az elektromos autózással kapcsolatos kínai beruházások kulcsfontosságú területe lett, ez egyrészt az ázsiai ország erejét mutatja ebben az iparágban, másrészt azt, hogy egyre nagyobb az igény Európában az ilyen beruházásokra.

Címlapkép: Getty Images