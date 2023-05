Hamarosan az űrbe juttatja a SpaceX a magyar egyetemek műholdját, megszólalt az egyik résztvevő

Portfolio 2023. május 11. 12:05

A Szegedi Tudományegyetemen korábban is voltak űrkutatáshoz kapcsolódó projektek – például mikrogravitációban végzett kísérletek, illetve űr-orvoslással is foglalkozott az orvosi kar – most pedig az informatika területén, egy műholdon az űrbe juttatott eszköz fejlesztésében vettek részt az SZTE – és más magyar egyetemek – kutatói a BME projektjéhez kapcsolódva – számolt be közleményében az SZTE. A magyar egyetemek kísérleteit tartalmazó műholdat a SpaceX fogja az űrbe juttatni, várhatóan júniusban.