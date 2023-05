Optimizmusba vegyült aggodalom lett úrrá a magyar vállalkozásokon

Bár a teljes makrogazdasági környezetet rossznak látják, saját vállalkozásaik jövő képeit tekintve optimisták a hazai kis- és középvállalkozások. A legnagyobb problémának az inflációt, a magas energiaárakat és a kiszámíthatatlanságot látják a cégvezetők. A negatív hatások ellenére viszont nem terveznek leépítést a hazai cégek - derül ki a 35 éves Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és az Egyensúly Intézet közös, első alkalommal kiadott vállalkozói hangulatot felmérő jelentéséből.

Idén ünnepli 35. jubileumát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a szakmai érdekképviselet pedig a korábbi jól kialakult érdekképviseleti struktúra megtartása mellett, megújulásra készül. A szervezet eddig is figyelt a vállalkozói visszajelzésekre, valamint igyekezett a kormányzatnál is lobbizni a magyar vállalkozók igényei mellett, de most ezt új szintre helyezik. Ezentúl negyedévente felmérik a kkv-k várakozásait, hangulatát, valamint azokról a problémákról kérdezik őket, amelyekre megoldást keresnek és a döntéshozói oldal segítségére is szükség lehet - ismertette az első jelentés bemutatóján Perlusz László, a VOSZ főtitkára.

Így először készítették el az indikátor-jellegű gazdasági mutatóként funkcionáló VOSZ-Barométert, amely kijelölheti az irányokat, amely mentén az érdekképviseleti tevékenységüket folytathatják.

Az Egyensúly Intézet szakmai partnerségével összeállított és kiértékelt felmérés pedig már elsőre is izgalmas látlelet a hazai állapotokról, ugyanis felemás képet mutat a magyar vállalkozások várakozásairól.

Elsőként kiemelendő, hogy a nehéz körülmények mellett is, a VOSZ Barométer fő index 61 ponton áll, ami azt mutatja, hogy pozitívan tekintenek a jövőbe a hazai cégek.

Az eredményeket ismertetve, Kozák Ákos, az Egyensúly Intézet üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója elmondta, hogy mivel a most kiadott jelentés pusztán egy pillanatfelvétel a magyar vállalkozói szféra helyzetértékeléséről, igazán fontos az lesz, hogy milyen negyedéves elmozdulások lesznek, ami majd következő kutatásokból lesz kiolvasható.

Azt viszont kiemelte, hogy már most meglepő, hullámvasútszerű elmozdulások látszanak a különböző kérdésköröknél, ami nem is meglepő, mert dinamikusan változik a lokális és globális környezet. Szerinte a mostani kutatás nagyon eltérően írja le a vállalkozók hangulatát, mint fogja majd a harmadik vagy a negyedévben.

A legfontosabb eredmények az, hogy a kutatáshoz telefonon, idén március közepén megkeresett 400 hazai vállalkozás saját szavaival a legégetőbb problémáknak a magas inflációt, a kiszámíthatatlanságot, a magas energiaárakat és az első félévet meghatározó gyenge, de leginkább változékony forintárfolyamot nevezte meg.

Mint arra Kozák Ákos kitért, így is optimistának mondható a vállalkozói közeg egy olyan környezetben, ahol a visszaeső háztartási fogyasztás és beruházási mutatók mellett nem növekedő, de nem is visszaeső, vagyis stagnáló gazdasági pályát jelez előre az Egyensúly Intézet.

A vállalkozók érzik, hogy mindenfajta geopolitikai kockázat fennáll, de a saját helyzetüket optimistábban látják.

- tette hozzá.

Mint mondta, a vállalkozók jelenlegi félelmeit a tényadatok is visszajelzik: hisz a legfrissebb áprilisi inflációs adat szerint az éves alapon vett havi pénzromlási ütem 24 százalékon áll, miközben eddig a magyar vállalkozások a negyedik legnagyobb rezsiárakkal küzdöttek az uniós összehasonlítást nézve.

Nem háztartási energiaárak áfa nélkül számolt értékei az EU-s átlaghoz viszonyítva (megjegyzés: vásárlóerő-paritáson számolva). Forrás: Eurostat alapján Egyensúly Intézet/VOSZ.

Meglepő módon a kutatásban résztvevő cégek 62 százaléka számít inkább, vagy sokkal kedvezőbb kilátásokra a következő negyedévben, míg csak 10 százalék látja nagyon kedvezőtlenül a közeli jövőt, és a magyar vállalkozások kevesebb mint harmada értékeli úgy a helyzetet, hogy inkább negatív időszak következik.

A megkérdezett cégvezetők többsége (56%) szerint vállalkozásuk idén el fogja érni a tervezett árbevételt. A minta majdnem negyede (24%) úgy becsüli, hogy 10 százalékkal vagy 10 százalék felett fog elmaradni a cégük árbevétele Árbevételi növekedésre a megkérdezettek csupán 13 százaléka számít.

Ez nagyjából egybecseng az Európai Bizottság által nem rég közzétett gazdasági bizalmi indikátorok eredményeivel is, amelyben az első negyedévben már egy felpattanás látszik a magyar adatoknál - világított rá előadásában Kozák Ákos.

Ahogy arra a szakértő is kitért, a cégvezetők saját helyzetükre vonatkozó optimista hozzáállása viszont nem érvényes a teljes gazdasággal szembeni várakozásokra: a válaszadók 32 százaléka szerint a környezet sokkal veszélyesebbé válik, míg 27 százalék szerint inkább rosszabb lesz. Alig 9 százalék volt azok aránya, akik inkább vagy sokkal biztonságosabb gazdasági helyzetet várnak, míg 32 százalék szerint nem lesz érdemi változás.

A saját helyzettel kapcsolatos optimista képet részben magyarázza az, hogy a magyar kkv-szektor alapsokaságát reprezentáló megkérdezettek legnagyobb része nem tapasztalja azt, hogy a vevői körének fizetési morálja romlott volt: 55 százalék szerint nem tapasztalt ebben változást, míg csak 36 százalékuk tapasztalta azt, hogy romlás történt ezen a téren. Ugyan alig 9 százalék számolt be bármilyen pozitív folyamatról, javulásról, de az hogy viszonylag kevesen jeleztek rosszabb fizetési hajlandóságot, jó jel a vállalkozói szektor állapotáról.

Elbocsátásuk nélkül, részben beárazott inflációval a jövőbe

Azt is pozitívumként értékelte, hogy a kutatásban résztvevő vállalkozások alig terveznek elbocsátásokat: mindössze 9 százalék mondta azt, hogy erre készülne a következő egy évben, míg 91 százalék nem tenne ilyen lépéseket. Mindebből Kozák Ákos szerint látszik az, hogy a koronavírus-járvány alatt a magyar cégek megtanulták, hogy nagyobb veszteséget jelent a képzett munkaerő elengedése, mint amennyit az elbocsátásukkal lehet spórolni.

Érdekesség, hogy a megkérdezett társaságok 56 százaléka nem tervez új munkaerőt felvenni, míg 44 százalék toborozna a következő egy évben.

Ez némileg szemben áll az Egyensúly Intézet munkaerőpiaci előrejelzésével: ugyanis a kutatók idén és jövőre is csökkenésre számítanak a foglalkoztatottságban, még ha tartós elbocsátási hullámmal sem számolnak, ahogy a munkanélküliség megugrására sem.

Mivel a kutatás márciusban készült, az adatokat már az éveleji béremelések után vették fel, így még messzemenő következtetéseket nem érdemes abból levonni, hogy a megkérdezettek alig kevesebb mint fele mondta azt, hogy a következő egy évben már nem tervez béremelést, míg csak 28 százalék adna legfeljebb 10, további 23 százalék pedig ezt meghaladó fizetésemelést.

Abban pedig felemás a kép, hogy mennyire akarnak beruházásokat végrehajtani a hazai kkv-k: a VOSZ-Barométer adatai alapján éppen 50-50 százalék az arány ebben a kérdésben. Az viszont jó előjel, hogy a cégek 69 százaléka azt mondta, hogy a tervezett beruházásait végre tudta hajtani az elmúlt egy évben.

Szintén pozitív képet fest, hogy a megkérdezettek 85 százaléka azt közölte, hogy az elmúlt egy évben nem volt fizetési problémája vagy elmaradása a partnerei felé, ahogy 96 százaléknak adójellegű tartozása sem volt az elmúlt negyedévben.

Azt viszont érdemes kiemelni, hogy érdemi pénzügyi tartaléka így sincs a legtöbb a magyar vállalkozásnak.

Forrás: Egyensúly Intézet/VOSZ.

A mintába bevont vállalkozások kétharmada (64%) beépíti az áraiba az inflációt. Kutatásunkban azt is felmértük, hogy a cégek mennyire lennének ellenállóak egy estleges gazdasági lassulással vagy fenyegetéssel szemben. Az eredmények alapján a minta 12 százaléka egyáltalán nem rendelkezik tartalékkal, így ők lennének a legkitettebbek egy gazdasági recessziónak. A minta nagyjából harmadának (36%) csupán 1-2 hónapra, további harmadának (34%) pedig már fél évre van tartaléka. Több mint egy évre elegendő megtakarítással a cégvezetők alig 18 százaléka rendelkezik csak.

A kutatás talán legérdekesebb eredménye, hogy miközben a legtöbb magyar vállalkozás szerint az infláció a gazdaságot sújtó egyik legégetőbb probléma, addig a válaszadók nagy része azt állítja, hogy ő maga nem építette be az áraiba a pénzromlás hatásait.

A cégek 36 százaléka azt állítja, hogy nem hárította ezt a faktort a vásárlóira.

Kozák Ákos hangsúlyozta, hogy az első kutatás eredményei, főleg az azokban látható kilengések izgalmasak, azonban a következő VOSZ Barométerek után a kép letisztulására számítanak, illetve ekkor már a trendszerű elmozdulások is izgalmasabbak lesznek.

Perlusz László pedig azért nevezte fontosnak a kutatást, mert az főként a kkv-kör hangulatáról ad képet, ami kijelöli, hogy milyen beavatkozásokra lehet szükség. Ennek képviseletével pedig a VOSZ segíteni, esetleg irányítani tudja a gazdaságpolitikát. Mindezt azért tartja kiemelten fontosnak, mert a magyar GDP nagyobbik részét a kis- és középvállalkozások állítják elő, de termelékenységben nagyon le vannak maradva a nagyvállalatoktól. A Barométer-eredmények pedig a jövőben utóbbi probléma orvoslásában is segíthetnek.

A VOSZ főtitkára elmondta, hogy a Széchenyi Kártya az egyik legsikeresebb gazdaságfejlesztési eszköz, jelentős szerepet tölt be a kis- és középvállalkozói szektor finanszírozásában, így pozitívnak fejleménynek tartja, hogy a kormány tíz évre vállalt garanciát a program fenntartására. Szerinte ez most azért is fontos, mert a magas inflációs, drága hitelezési környezetben az SZKP egy hatékony és olcsó eszköz a kkv-k segítésére, miközben látható, hogy nagyon hiányzik a sajáterő a legtöbb piaci szereplőnél.

Címlapkép: Getty Images.