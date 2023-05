Egyre közelebb a fordulat: pörög a zöld energiára való átállás Kínában

Kína szén-dioxid-kibocsátása a gazdasági fellendülés hatására 2023-ban valószínűleg új rekordot fog elérni, de a zöld energia gyors terjedése következtében a kibocsátás hamarosan tetőzhet - számolt be a CNN egy energetikai kutatóintézet tanulmánya alapján.

A Finnországba bejegyzett, de globális szinten működő Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) megállapította, hogy Kína szén-dioxid-kibocsátása az idei első negyedévben 4%-kal nőtt 2022 azonos időszakához képest. Emlékeztetnek, hogy a világ legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátójaként Kína az eddigi legmagasabb első negyedévi adatot produkálta, ami több mint 3 milliárd tonna kibocsátott szén-dioxidot jelent.

A kutatóközpont rávilágított, a növekedés hátterében a gazdasági fellendülés, a gazdaságélénkítő intézkedések és a folyamatos aszály miatti gyenge vízerőművi termelés áll.

A jelentés szerint még mindig a szén a fő energiaforrás Kínában, aminek kitermelését az aszály miatt tavaly felgyorsították. Mindezek ellenére a kibocsátás hamarosan tetőzhet, ugyanis Kína felgyorsította a tiszta energiára való átállás, rekordmennyiségű nap- és szélenergia-kapacitást telepített, a megújulók idén összességében először meghaladták a fosszilis kapacitásokat.

A kutatók emlékeztetnek, Hszi Csin-ping elnök februárban megfogalmazta a "zöld" Kínára vonatkozó elképzelését, és energiaforradalomra szólított fel a szén-dioxid-semlegesség hosszabb távú elérése érdekében.

Címlapkép forrása: Getty Images