Fontos figyelmeztetés jött Brüsszelből: elszállna a magyar költségvetési hiány a különadók kivezetésével

Bajos lehet a kormány költségvetési terveinek teljesítése, hiszen 2024-ben a megcélzott 2,5 százalékkal szemben a GDP 4,4 százaléka lehetne a deficit – olvasható az Európai Bizottság hétfőn megjelent tavaszi előrejelzésében. A brüsszeli testület a prognózisban még azzal számol, hogy a kormány jövőre kivezeti a különadókat, azonban Gulyás Gergely a múlt héten már utalt arra, hogy ez nem történik meg. Vagyis ez javíthat valamennyit a költségvetési képen, más kérdés, hogy a kormány szavahihetőségét veszélyeztetheti.

Hétfőn jelent meg az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése, melyet a konvergencia programok benyújtását követően állítottak össze. Várakozásaik szerint a magyar gazdaság idén elkerülheti a visszaesést, de mindössze 0,5 százalékkal bővülhet a GDP, majd 2024-ben 2,8 százalékra pöröghet fel. Ez elmarad a kormány várakozásaitól, a kabinet ugyanis az idénre 1,5 százalékos, jövőre pedig 4 százalék körüli növekedést szeretne elérni. A Bizottság szerint a fogyasztás az idei visszaesés után 2024-ben magára találhat, a beruházások viszont a teljes előrejelzési horizonton gyengék maradhatnak.

A Bizottság szerint az infláció az idén átlagosan 16,4 százalék lehet, 2024-ben ez 4 százalékra lassul. Ez alacsonyabb az elemzői véleményeknél, a szakértők nagy többsége ma már 18-19 százalékos áves átlagos inflációt tart reálisnak 2023-ban. Az infláció a következő hónapokban elsősorban a bázishatások, az alacsonyabb nyersanyagárak, a forint erősödése és a fogyasztás csökkenése miatt indulhat erőteljes csökkenésnek. Brüsszelben azzal számolnak, hogy idén június után nem hosszabbítja meg újra a kormány az élelmiszerek árstopját, illetve változatlanok maradnak a rezsicsökkentés szabályai is.

A legérdekesebb talán a költségvetési előrejelzés. Az idei 4 százalékos bizottsági prognózis csak minimálisan magasabb a 3,9 százalékos kormányzati célnál, innen azonban

jövőre 4,4 százalékra emelkedhet a deficit a kormány által megcélzott 2,5 százalékkal szemben.

A friss előrejelzésben azzal számolnak, hogy a kormány az eredeti terveknek megfelelően jövőre kivezeti a tavaly életbe léptetett extraprofitadókat. Ezek 2023-ban a GDP 1,5 százalékát érhetik el, vagyis nagyrészt ebből a tételből adódik az eltérés a költségvetési pályákban. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón már elismerte, hogy a különadókat teljes egészében nem fogják tudni kivezetni, legfeljebb bizonyos szektorokban csökkenhetnek. Ugyanerről beszélt néhány nappal korábban a Portfolio podcastjében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is. A részletek majd a most készülő 2024-es költségvetésből derülhetnek ki hamarosan. Viszont a Bizottsági prognózisban a jelek szerint nem vették figyelembe a csütörtöki bejelentést. Ráadásul a hiányban további felfelé mutató kockázatokat látnak a közszféra béremelkedése, a vártnál is magasabb kamatkiadások és az esetlegesen újra emelkedő energiaárak miatt. A brüsszeli testület előrejelzése szerint a rezsicsökkentés idén a GDP 1,2 százalékába kerülhet a költségvetésnek a tavalyi 1 százalék után, 2024-ben viszont ez érezhetően csökkenhet, a nemzeti össztermék 0,4 százalékára.

A kormány által vártnál alacsonyabb növekedés és magasabb hiány pedig azt jelentheti, hogy 2024-ben emelkedhet a GDP-arányos adósság, az idei 70,7 százalék után jövőre 71,1 százalék lehet.

Címlapkép: Getty Images