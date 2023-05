Nagy váltás jöhet az oroszellenes nyugati szankciókban

Ez legalábbis az amerikai elképzelés, mert a német kormány felől azt hallotta a hírügynökség, hogy a második irányt nem támogatják, miszerint minden exportot betiltana a G7 Oroszországba (illetve legalább a katonai, védelmi ipari szempontból fontos termék csoportokban megtörténne ez), és csak azokat termékeket engednék, amelyeket rátennének egy konkrét listára, mert így a harmadik országokon keresztüli szankciókikerülést is tovább lehetne korlátozni. Eddig azokat a termékeket listázta a G7-közösség, amelyeket nem lehet exportálni az oroszok felé, de a közbeiktatott országokon, cégeken keresztül ilyen termékek mégis eljutottak feléjük. Így azzal, hogy most megfordítanák a logikát és minden exportot betiltanának feléjük, és csak a transzparens listára rátett termékekkel lehetne kereskedni, ezeket a kikerülő technikákat is tovább lehetne korlátozni.

Egy amerikai illetékes azt is érzékeltette: most nem feltétlenül lenne tartalmilag érdemi különbség az eddigi szankciós technika és a megfordított között, de később, az idő előrehaladtával majd egyre nagyobb különbségek lehetnek, azaz egyre komolyabb hatása lenne annak, hogy csak az új listán szereplő termékekkel lehet kereskedni, mással pedig nem.

Egyelőre nincs végleges megállapodás a G7-országok között, mert vannak még viták az irányokról és a termékkörökről is, így csak a hét végéig derül majd ki, hogy pontosan miben tudnak megállapodni. Az viszont már eldőlt – ahogy megírtuk, hogy az olyan olajvezetékeken, amelyeken már eddig sem vettek a lengyelek és a németek orosz olajat, például meg fogják tiltani az orosz olajimportot, hogy a későbbiekben se gondolja meg magát valaki.

