Nem bírod a hosszú repülőutakat? Forradalmasítja az utazást egy légitársaság

A fekvőhelyes repülőgépülések általában csak az első és üzleti osztályon utazók számára elérhető luxusnak számítanak, azonban megváltozik az Air New Zealand egyes járatain, miután a légitársaság 2024 szeptemberében bevezetik a Skynest (magyarul: égi odú) nevű hálófülke-szolgálatást, amelyet a turistaosztályon utazók számára fejlesztettek ki.

A légitársaság először tavaly jelentette be a Skynest koncepciót, amelyben hat, emeletes ágyas elrendezésű alvókapszula áll rendelkezésre egyes repülőgépeken. Ezen a héten további részleteket közöltek - írta meg a CNN.

A légitársaság által kiadott sajtóközlemény szerint a hat hálófülkét az economy és a prémium economy kabinok között helyezik el a hosszabb távú útvonalakon, köztük a New York és Auckland közötti 17 órás közvetlen járaton, amely a világ leghosszabb járatai közé tartozik.

Az utasok négyórás blokkokra előre foglalhatnak majd helyet a fülkében 400-600 új-zélandi dollár (85 ezer-130 ezer forint) közötti összegért, a jegyük árán felül.

A légitársaság elég sok kutatást végzett az alvási ciklusok körül. Egy tipikus alvási ciklus körülbelül 90 perc, így egy négyórás fázis lehetőséget ad az ügyfeleknek arra, hogy lenyugodjanak, elaludjanak és felébredjenek

- mondta korábban az Air New Zealand egyik képviselője.

Az utaskísérő személyzet minden egyes használat után kicseréli az ágyneműt a fülkékben, és Skynestek felszereltségéhez tartoznak az alábbiak is: USB-töltőportok, olvasólámpa, füldugó, lepedő, takaró és párna. Emellett biztonsági övek is vannak, hogy az ágyak alkalmazkodjanak a fedélzeti biztonsági előírásokhoz.

