Földrengés rázta meg a népszerű turistacélpontot, az utcákra rohantak az emberek

Az athéni földtani intézet közlése szerint a földmozgás helyi idő szerint valamivel este tíz óra előtt történt a déli Timbaki település térségében. A földrengés fészke kilenc kilométeres mélységben volt.

A helyi sajtó szerint számos helyi lakos az utcákra rohant az épületekből.

Az ERT közszolgálati rádió előzetes értesülések alapján azonban egyelőre nem tud sérültekről.

A földrengést a sziget turisták körében népszerű északi részén is érezni lehetett.

minor offshore Crete, GreeceFelt by at least 360k people.More than 100s people live in regions, where damage can be expected. #Earthquake