Brutális kijelentést tett a pénzügyminiszter: az USA kifut a pénzéből

Az Egyesült Államok felett egyre élesebben lebegő adósságplafonnal kapcsolatban nyilatkozott vasárnap Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere.

Elmondása szerint június 1-je továbbra is "kemény határidő" a szövetségi adósságkorlát emelésére, és meglehetősen kicsi az esély arra, hogy a kormány elegendő bevételt gyűjt be ahhoz, hogy áthidalja június 15-ig, amikor is újabb adóbevételek esedékesek.

Yellen az NBC "Meet the Press" című műsorában nyilatkozva a Reuters összefoglalója szerint azt mondta, nehéz döntéseket kell hozni az amerikaiaknak történő kifizetésekkel kapcsolatban, ha a Kongresszus nem emeli meg a 31,4 ezer milliárd dolláros adósságplafont, és a Pénzügyminisztérium kifut a pénzéből.

"A kongresszusnak írt legutóbbi levelemben jeleztem, hogy várhatóan június eleje után nem tudjuk kifizetni az összes számlánkat, és valószínűleg már június 1-jén sem. Az értékelésemen nem változtattam, még mindig úgy gondolom, hogy ez egy effektív határidő" - magyarázta Yellen.

Címlapkép: Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter sajtóértekezletet tart a világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítő csoport, a G7 pénzügyminisztereinek és jegybanki elnökeinek négynapos tanácskozása kezdetén a Japán északi részén levő Niigatában 2023. május 11-én. Forrás: MTI/EPA/Majama Kimimasza