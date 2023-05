Nyílt színen dúl a vita a német kormányban az áramár támogatásról, egész Európa figyel

2030-ig legfeljebb 6 eurócentért kapnák a német energiaintenzív kkv-k, jórészt nehézipari szereplők, az áramot a fogyasztásuk 80%-ára, és cserébe vállalniuk kellene, hogy 2045-ig karbonmentes működésre váltanak – jelentette be (újra) hétfőn a nagy német áramár támogatási programot Robert Habeck német gazdasági miniszter. Ugyanígy hétfőn ennek az ellenkezőjét üzente meg Olaf Scholz német kancellár, miszerint nem lehetséges tartósan költségvetési forrásból ártámogatást fizetni ipari szereplőknek, a német pénzügyi tárca pedig hetek óta azt hangoztatja, hogy egyszerűen nincs pénz egy ilyen programra, amely a friss becslések szerint évi 4 milliárd euróba kerülne. A nyilvánosság előtt zajló német kormányzati vitát egész Európa, illetve a brüsszeli Európai Bizottság is figyeli, mert kiemelt jelentősége van, hogy mi sül ki belőle, illetve milyen piactorzító, termelési lokációt befolyásoló hatásai lesznek.

Már bő két hete is írtunk arról, hogy a körvonalazódó német áramár támogatási rendszert igencsak leszólta Kenyából a német kancellár, de tegnap Robert Habeck a BDI iparszövetség, illetve az IG Metall szakszervezet vezetőivel állt a kamerák elé, hogy bejelentse a támogatási program részleteit. Az elképzelés szerint az áthidaló jellegű, 2030-ig szóló, ársapkával ellátott 6 eurócentes áramár azért jönne, hogy az egyébként is sok kihívással, és a megemelkedett energiaárak miatt a termelés óriási kérdőjeleivel szembesülő nehézipari szereplők Németországban maradjanak, ne vándoroljanak el, és így ne legyenek negatív gazdasági és foglalkoztatási hatások, de közben ösztönözve is legyenek a zöldülésre.

Éppen ezért csak az áramfogyasztásuk 80%-ára kapnák az ársapkás áramot, hogy különböző energiahatékonysági beruházásokkal a fogyasztásukat is mérsékeljék, illetve zöld forrásból szerezzék be a többi áramot, és közben egyébként is vállalniuk kellene 2045-ig a karbonmentes működésre átállást. Ez egyébként például a globális kibocsátás 9%-áért felelős acélipar számára nagy kihívás, és a zöld hidrogén nagyüzemi előállításának segítségével való termelés egyharmaddal drágább lenne, de ezt tudná 10%-os felárra szorítani a német ársapkás áram – mutat rá az Európai Parlament egyik agytrösztjének friss anyaaga alapján a Politico ma reggeli hírlevele.

A hétfői bejelentéskor Robert Habeck úgy fogalmazott a Reuters tudósítása szerint:

Azt akarjuk, hogy az ipar itthon maradjon Németországban, és hogy átalakulási perspektívát kapjon. Az iparnak szóló áram ára erre szolgál. Ezt az árat az átlagos tőzsdei villamosenergia-ár alapján számítják majd ki, majd lefelé kalkulálják.

Ez a miniszter arra ösztönözné a vállalatokat, hogy a piacon olcsóbb energiaárakat keressenek a megújuló energiaforrásokból. A támogatásból az energiaigényes iparágakban, például a fém- és vegyiparban működő kis- és középvállalkozások részesülhetnek majd - mondta.

Ha nem fizetjük meg ezt az árat, akkor lehet, hogy ezeken az energiaigényes területeken nem lesznek többé ipari ágazatok a jövőben Németországban, és ez veszteség lenne

- tette hozzá Habeck.

Az üzenet szintjén azonban Olaf Scholz német kancellár egész máshogy közelíti meg a kérdést, ugyanis egy másik hétfői rendezvényen azt üzente szintén a Reuters tudósítása szerint, hogy

Az ipar nem válhat a Német Szövetségi Köztársaság állandó támogatásban részesülő országává - ez egyetlen országban sem működhet, és nálunk sem működne.

Ezzel együtt persze megengedő üzenetként azt is hozzáfűzte:

Biztosítanunk kell, hogy olcsó termelési kapacitásaink legyenek, hogy olcsó áramárakkal rendelkezzünk.

Egyelőre tehát nem világos, hogy hova fut ki a német áramár támogatási vita, amely a nyílt színen zajlik és valószínűleg a pénzügyminiszternek és az Európai Bizottságnak, illetve a többi tagállamnak is lesz egy-két szava még a formálódó tervhez, hiszen valójában arról van szó, amit előtte évtizedekig bírált Németország, illetve Brüsszel is a bőkezű török, indiai és kínai acéltámogatási programokra mutogatva, ami aztán nagy vámháborúkig is elvezetett különböző relációkban.

