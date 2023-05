Nem is gondolnád, milyen ijesztő anyagok vannak a naptejekben

2019-ben 12 összetevővel kapcsolatban is aggályai merültek fel az amerikai FDA-nek a naptejek kapcsán – derül ki a Bloomberg cikkéből . Ezek a kémiai naptejekre vonatkoznak, a legnagyobb aggodalmat az oxibenzon okozta, amely máig megtalálható a népszerű márkák termékeiben. Mint kiderült: minél magasabb a faktorszám, annál nagyobb koncentrációban található a naptejekben ezekből az anyagokból, de van különbség az amerikai és európai piacon elérhető termékek között is. Sőt, a szakértők szerint 30 SPF felett már nincs érdemi különbség a naptejekben a fényvédelmet tekintve, a káros anyagok koncentrációjában viszont annál inkább.

2019-ben az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal közölte a naptejgyártókkal, hogy biztonsági aggályai vannak 12 olyan összetevővel kapcsolatban, amelyek az úgynevezett kémiai krémek és spray-k védőhatását adják. Az egyik, amely a kutatók és a fogyasztóvédők körében a legnagyobb aggodalmat keltette, az az oxibenzon volt.

A vizsgálatok szerint ugyanis felboríthatja a hormonok egyensúlyát oly módon, hogy növelheti a rák kockázatát, és rövidebb terhességhez, valamint alacsonyabb tesztoszteronszinthez vezethet a serdülő fiúknál. Az oxibenzont a magzatvízben és az anyatejben is megtalálták.

A lap azt írja, hogy mostanra az oxibenzont mint összetevőt nagyrészt már nem használják a gyártók, bár általában nem tudnak 50 feletti SPF-et (fényvédelmet) elérni anélkül, hogy ne adnának hozzá ebből az összetevőből, így még mindig megtalálható a népszerű márkákban is. Az Environmental Working Group (EWG) szervezet szerint azonban az oxibenzont tartalmazó kémiai fényvédő termékek aránya a piacon a 2019-es 60%-ról idén 13%-ra csökkent.

Vannak az oxibenzon mellett más kérdéses összetevők is a naptejekben, mint a homoszalát és az avobenzon, amelyek szintén endokrin károsítóként ismertek. A National Institute of Environmental Health Sciences a rák és a termékenységi problémák mellett a figyelemhiányos/hiperaktivitási zavarral is összefüggésbe hozta az endokrin rendszert károsító anyagokat. Az Egyesült Államokban a napvédő krémek gyártói a homoszalátot akár 15%-os koncentrációban is használják, míg az Európai Unióban a határérték 0,5%.

Sőt, mindezeken felül egy 2021-ben közzétett kutatás szerint néhány, a népszerű oktokrilént tartalmazó fényvédő krémben pozitív lett a benzofenon-teszt, amely egy lehetséges rákkeltő anyag. A német BASF vegyipari gyártó még abban az évben közölte a fényvédő krémek gyártóival, hogy leállítja az oktokrilén szállítását, miután meghallgatta a vele kapcsolatos növekvő aggodalmakat.

A lap szerint az is baj, hogy az amerikai szabályozó hatóság eddig nem sokat tett a naptejek összetevőinek szigorúbb előírásának ügyében, például még nem hagyta jóvá az újabb, alternatív összetevőket sem, de a meglévő összetevők esetében sincs megkövetelve szigorúbb tájékoztatási kötelezettség a gyártóktól. Holott 2020-ban az FDA a Journal of the American Medical Association című folyóiratban közzétett egy tanulmányt, amely szerint

a napvédőszerek összetevői már egyetlen használat után bekerülnek a véráramba, és akár 21 napig is a szervezetünkben maradhatnak. A tanulmány szerint az oxibenzon és a homoszalát maradt meg a leghosszabb ideig a szervezetben.

A biztonsági aggályoktól eltekintve, az FDA által megjelölt 12 összetevő elsősorban a leégést okozó ultraibolya B-sugarak ellen véd. Az USA-ban jelenleg az avobenzont és az ásványi cinket tartják a legjobb UVA elleni védelemre alkalmas összetevőknek. Addig is, amíg az USA-ban nem fogadják el az újabb összetevőket a naptejekre vonatkozóan, a fogyasztók az ásványi napvédők felé fordulnak. A népszerű változatok, mint például a cink-oxid és a titán-dioxid, a bőrön blokkolják a napsugarakat. A cink-oxid széles spektrumú fényvédő, ami azt jelenti, hogy blokkolja az UVA és UVB sugarakat – derül ki a cikkből. Igaz, vannak velük kapcsolatban aggályok, leginkább az, hogy nehezebben kenhetőek el a bőrön, ezért sok használó arra panaszkodik, hogy úgy néz ki utána, mint egy szellem.

Fehér szellemalak ide vagy oda, Douglas Grossman, a Utah-i Egyetem Huntsman Rákintézet Melanoma Centerének társvezetője azt tanácsolja, hogy ásványi fényvédőt használjanak az emberek. A megkérdezett szakértők ráadásul arra is rávilágítanak, hogy

a 30 feletti SPF nem nyújt jelentősen nagyobb védelmet, legyen szó kémiai vagy ásványi alapú naptejről. Az SPF 30 az UVB-sugarak 97%-át blokkolja, míg az SPF 50 a 98%-át, és a magasabb SPF eléréséhez magasabb koncentrációjú összetevőkre van szükség.

Az FDA azt javasolta, hogy a naptejgyártóknak tiltsák meg a 60-nál magasabb SPF-értékkel jelölt termékek forgalmazását.

