Videó: kilőtte legújabb ballisztikus rakétáját Irán

Korábban beszámoltunk róla, a Haibár hatótávolsága is kétezer kilométer, mint a korábbi generációé, és másfél tonnás robbanótöltetet képes célba juttatni. A folyékony üzemanyag hajtotta, 13 méter hosszú rakéta azonban elődeinél pontosabban célba talál, legalábbis a hivatalos iratok szerint.

Irán ezzel kapcsolatban azt állítja, hogy fegyverei képesek elérni a térségben lévő főellenségek, Izrael és az Egyesült Államok bázisait.

️The Iranian Ministry of Defense has presented a new Khaybar ballistic missile with a range of 2,000 km. pic.twitter.com/aoo31m17R8