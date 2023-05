Akár már ma este összejöhet a várva várt alku, de a súlyos önsorsrontásnak ez nem vet véget

Június elején, talán már a hónap első napján (azaz jövő csütörtökön) becsődölhet az Egyesült Államok az amerikai pénzügyminiszter, Janet Yellen szerint, ha addig nincs megállapodás, azaz az adósságplafont nem emelik meg eddig. Az esetleges államcsőd csupán technikai jellegű lenne, hiszen az amerikai kormány bőven tudná magát finanszírozni a piacokról, de az adósságszabályok ezt nem engedik neki. Az esetleges államcsőd technikai volta persze nem mentené meg a világot a beláthatatlanul súlyos következményektől. A piac aggodalma ehhez képest visszafogott, ami azzal magyarázható, hogy a megállapodást szinte biztosan tető alá hozzák határidő előtt. Az adósságplafonnal kapcsolatos vitának viszont már így is voltak költségei az ország számára, és a mai eseményeket látva a jövő nem túl megnyugtató.

Miért beszélünk már megint amerikai államcsődről?

Az amerikai államcsőddel kapcsolatos riogatás menetrendszerűen visszatér, holott az Egyesült Államoknak a legkevésbé sincsenek finanszírozási problémái. Nem is nagyon lehetnek (legalábbis még egy jó pár évig), hiszen az amerikai dollár messze a legfontosabb tartalékdeviza a világon, és a globális kereskedelem legnagyobb hányada is dollárban zajlik, emellett az USA pénzpiaca a legmélyebb, részvénypiaca is toronymagasan a legnagyobb – azaz a dollárkötvényekért mindig nagy a kereslet. Csak a piaci fundamentumokra alapozva nehezen elképzelhető egy olyan helyzet, amelyben az amerikai kormány által kibocsátott kötvényekért nem lenne kereslet.

Ehhez képest az elmúlt 12 évben több alkalom is volt, amikor csak néhány napon múlott az államcsőd, és most is ez a helyzet áll fenn.

A csőd közelsége a 20. század elején megalkotott adósságplafon szabály miatt jött el. 1917-ben a Kongresszus felhatalmazást adott a kormánynak a kötvények kibocsátásra, de az eladósodottság maximumát egy felső, nominális határhoz kötötték. A helyzet iróniája, hogy míg az adósságplafon-szabály eredetileg az amerikai kormány hatáskörének és pénzügyi mozgásterének drasztikus kiszélesítésére jött létre – hiszen a szabály megalkotásával immár nem kellett egyesével jóváhagyatni a Kongresszussal az összes hitelfelvételt -, addig mára a kormány költségvetési mozgásterének korlátjává vált.

A szabály sok ország gyakorlatával (például az EU-s maastrichti kritériumokkal, amelyek GDP-arányos adósságszabályokat tartalmaznak) szemben nominális adósságplafont határoz meg, ráadásul nem biztosít rugalmasságot: ha az államadósság állománya eléri a plafont, akkor a kormány nem vehet fel több hitelt. Egy folyamatosan többletet mutató költségvetés esetén ez nem jelentene problémát, de az USA kormánya évről-évre deficitet termel immár 2001 óta (a többlet előtte is ritka volt), azaz a nominális államadósság szükségszerűen nő. Vagyis a meglévő államadósságot újabb adósság-kibocsátással kell finanszírozni, és még ezen felül is szükség van hitelfelvételre.

Technikailag akkor beszélünk államcsődről, ha a kormány nem tudja fizetni a kötelezettségeit, azaz valamelyik kötvényére elmulasztja a kamatfizetést vagy a tőketörlesztést. Az USA modern történelmében eddig csak egyszer fordult elő ilyen, 1979-ben, de az a nemfizetés egy nagyon rövid ideig fennálló, tisztán technikai okokból bekövetkezett késedelmes fizetés volt, sokan nem is tekintik valódi államcsődnek.

Hogy jutottunk idáig?

A Kongresszus a legtöbb esetben gond nélkül megemelte az adósságplafont, sosem történt még olyan, hogy a kormány emiatt nem tudta volna fizetni a kötelezettségeit. Összesen 78 alkalommal emelték meg a plafont, legtöbbször mindenféle komoly vita nélkül. Gond eleve csak akkor lehetett, ha a Fehér Ház és a Kongresszus – vagy annak két háza – eltérő pártszínezetű, de 1917 és 1995 között mind a republikánus, mind a demokrata ellenzék szinte automatikusan megszavazta az adósságplafon emelését.

A gondok a kilencvenes években kezdődtek, majd a 2010-es évek elején szélesedtek ki igazán. 1995-ben a republikánus törvényhozás fedezte fel az adósságplafonban rejlő politikai innováció lehetőségét: Bill Clinton demokrata elnöktől akkor a szövetségi kiadások lefaragását kérték az adósságplafon-megemeléséért cserébe, a költségvetésről pedig olyannyira nem tudtak megegyezni, hogy a kormányzat le is állt akkor (ez utóbbival kapcsolatos nézeteltérés volt a probléma eredeti forrása, de az adósságplafon megszavazásának visszatartása ekkor vált először politikai eszközzé a Kongresszus kezében).

2011-ben aztán már olyan súlyossá vált a helyzet, hogy az államcsőd gyakorlatilag egy napon múlott, és az amerikai adósságot akkor minősítették le a történelemben először és azóta is utoljára (az S&P Global – akkori nevén Standard&Poors elvette a legmagasabb, AAA minősítést az országtól). A vitában akkor is a republikánus Kongresszus állt szemben a demokrata Barack Obama elnökkel, de a demokrata többség is használta ezt az eszközt Donald Trump ellenzékeként. 2013-ban pedig a kormányzat is leállt 16 napra, amikor a republikánus Kongresszus nem szavazta meg a demokrata kormány kiadás-tervezetét, és fenyegetésként ekkor is előkerült az adósságplafon megszavazásának vétója. Azóta egyébként 7 alkalommal emelték meg a plafont.

Legutóbb 2021-ben alakult ki vita az adósságplafonnal kapcsolatban, akkor döntöttek a 31 400 milliárdos plafonról, jelenleg is ez a nominális határ. Ezt a plafont a kormány már idén januárban elérte, a pénzügyminisztérium azóta a tartalékok felélésével és különféle átcsoportosításokkal tudja biztosítani a szükséges forrásokat.

Állítása szerint viszont június 1-én ezek a források elfogyhatnak.

Természetesen az ilyen előrejelzéseket óvatosan kell kezelni, hiszen a kormányzati bevételek becslése nagyon nehéz, és látva a helyzet tétjét, szinte biztos, hogy a pénzügyminisztérium a valós határidőnél korábbi időpontot adott meg az X-dátumként (máshogy fogalmazva: a legpesszimistább becslést nevezte meg határidőként).

Tényleg bekövetkezhet a legrosszabb?

A tárgyalások folyamatosan zajlanak, Joe Biden elnök több programját is lemondta, hogy egyeztetni tudjon Kevin McCarthy republikánus házelnökkel. A nézeteltérést az adja, hogy a kormányzat kiadási terveiben a 2022-es kiadásoknál nagyobb összeg szerepel, a republikánusok pedig nem szeretnének hozzájárulni a magasabb költekezéshez. Ami a mai helyzet kapcsán látszólag nagyon aggasztó, az az, hogy a kiinduló álláspontok rendkívül merevek voltak: míg Biden – aki korábban többször elítélte, hogy az adósságplafon megemelése egyáltalán politikai vita tárgyává válhatott - azzal indított, hogy a republikánusokkal még tárgyalni sem akar, hiszen nekik feltétel nélkül meg kell szavazniuk a plafon emelését, a házelnöki posztra nagyon nehezen kiválasztott Kevin McCarthy-t pedig azzal a feltétellel támogatták a konzervatív republikánusok, hogy nem járul hozzá a demokraták költekezéséhez.

A republikánus Képviselőház egyébként már egyszer elfogadta az adósságplafon megemelését, de azt összekötötte egy olyan feltételrendszerrel, amely a következő 10 évre mérsékelné a kormányzati kiadásokat. Ez az intézkedés viszont nem fog átmenni a demokrata Szenátuson, és már Biden is jelezte, hogy nem hajlandó ellátni azt a kézjegyével. Ez volt tehát a kiindulópont, és a hét elején még mindig úgy nyilatkoztak a felek, hogy távol van a megállapodás, de a hét vége felé már közeledtek az álláspontok. Elméletben persze még bármi megtörténhet:

a legvalószínűbb kimenetel, hogy a két párt megoldásra jut még a határidő lejárta előtt, mégpedig úgy, hogy a demokraták visszavesznek eredeti kiadási tervezeteikből, de néhány tételt a republikánusok is átengednek majd;

mégpedig úgy, hogy a demokraták visszavesznek eredeti kiadási tervezeteikből, de néhány tételt a republikánusok is átengednek majd; a megoldás is lehet többféle: dönthetnek az adósságplafon felfüggesztéséről, megemeléséről, és az is lehet, hogy csak kis összeggel növelnék a plafont , hogy időt nyerjenek a további tárgyalásokra – ez a szcenárió hosszabb ideig tartó bizonytalansággal járna;

, hogy időt nyerjenek a további tárgyalásokra – ez a szcenárió hosszabb ideig tartó bizonytalansággal járna; kisebb eséllyel, de még mindig előfordulhat, hogy késve állapodnak meg. Ekkor sem kell még államcsődről beszélnünk, a kormány ugyanis előbb állítaná le az egyéb kifizetéseket vagy a kormányzati intézményeket, minthogy ne fizesse ki a kötvényeseket (persze ez a forgatókönyv már komoly gazdasági és pénzügyi károkkal, potencális leminősítéssel járna);

elméletben van lehetősége a kormánynak a Kongresszus megkerülésére a 14-ik alkotmánykiegészítés értelmében, de ezzel a veszélyes lépéssel aligha él a kormány (hiszen ez minden bizonnyal a Legfelsőbb Bíróságig jutna kétes kimenettel, és már a jogi procedúra idején a bizonytalan döntés miatt súlyos pénzügyi zavarok jelentkeznének);

amennyiben nem sikerül időben félrerántani a kormányt a feleknek, előfordulhat egy rövid ideig tartó nemfizetés, amely precedensértékű lenne, és komoly következményei lennének rövid- és hosszútávon;

ha pedig valami oknál fogva hosszú időn át nem sikerül megállapodni az adósságplafon megemeléséről, akkor egy tartós államcsőd következne be, megjósolhatatlanul súlyos következményekkel.

Az is előfordulhat persze, hogy valójában az alku elmaradása esetén sem következik be államcsőd, hiszen június közepén lesz esedékes egy nagyobb bevétel, amikor a kincstárba megérkeznek a negyedéves adóbevételek. Addig még lesz egy nagyobb, nagyságrendileg 100 milliárdos kiadási tétel is június elején (főleg egészségügyi kiadások), amelyeket kisebb reputációveszteség mellett lehet elnapolni, mint a kamatfizetéseket - és egy ilyen halasztott fizetés esetén már a júniusi adóbevételek több hónapig biztosíthatnak forrást a törlesztésekre. De a törvényhozók aligha várják ezt meg, valójában

Minimális, már-már kizárható az esélye annak, hogy a második két forgatókönyv közül válik valamelyik valóra, mégpedig azért, mert a következményekkel mindkét fél tisztában van.

Mekkora károkat okozna, ha elmaradna a megállapodás?

A határidőhöz közeledve egyre szaporodnak a vészjósló figyelmeztetések, a Fehér Ház például egy közleményben szedte össze, hogy milyen súlyos következményei lennének egy államcsődnek. Az elemzőházak és a hitelminősítők is előálltak a potenciális gazdasági hatásokkal. Mielőtt azonban bemutatjuk ezeket, két megjegyzést kell tennünk: az egyik, hogy mindezek csak szigorúan elméleti forgatókönyvek, hiszen minimális az esélye annak, hogy nem születik megállapodás időben. A másik, hogy ezek az előrejelzések rettentő bizonytalanok, és nem kizárt, hogy van mögöttük egy jó adag nyomásgyakorlási szándék is: az elrettentő számok azt a célt is szolgálhatják, hogy a döntéshozók érezzék a vita súlyát, és törekedjenek a mihamarabbi megállapodásra.

A Moody’s hitelminősítő szerint egy négy hónapig fennálló csődhelyzet 4%-os GDP-visszaesést okozna, a részvénypiac harmadával esne, a munkanélküliség 6 millió fővel nőne, ha pedig rövid ideig állna fenn a csődhelyzet, akkor is 5%-ra nőne a ma 3,4%-os munkanélküliség, és recesszióba kerülne az ország. A CEA szerint a hosszú ideig fennálló államcsőd 8 millió ember álláshelyébe kerülne (ezzel a jelenlegi 3,4%-os munkanélküliségi rátához 5%-pontot adna hozzá) és 6%-os GDP-visszaesést hozna, de még egy rövid ideg tartó csőd is 0,6%-kal mérsékelné a GDP-t, és 500 ezer ember állásába kerülne. Szerintük még a végletekig elhúzódó vita kormányzati leállással is 0,3%-os GDP-visszaesést hozna, tehát még csőd sem kell a recesszióhoz. A Goldman Sachs ennél nagyobb, 10%-os GDP-visszaesést is el tud képzelni. A Brookings Institution szerint az államcsőd 750 milliárd dollárral növelné a kormányzat adósságszolgálatát a következő 10 évben (2022-ben a kamatkiadások összege 476 milliárd dollár volt).

A fenti megjegyzések és az előrejelzések bizonytalansága mellett is látszik, hogy a károk óriásiak lennének.

Az amerikai államkötvény számos pénzügyi eszköz mögött szolgál fedezetként, a kötvények nemteljesítése így alighanem egy olyan láncreakciót indítana el, amely átfutna az egész globális pénzügyi rendszeren. A kamatok azonnali, gyors emelkedése csak az első lépés lenne, de tartósabban fennálló nemteljesítés esetén akár a hitelpiac befagyása sem elképzelhető. A turbulenciákat fokozná, ha a befektetők menekülnének az amerikai államkötvénypiacról, nem törődve azzal, hogy itt valójában csak egy technikai államcsődről lenne szó. A dollár gyengülne, a dollárban denominált nyersanyagárak emelkednének. A világgazdaság recesszióba zuhanna.

Az azonnali hatásokon túl súlyosak lennének a hosszú távú hatások is, elsősorban az Egyesült Államokra nézve. Az amerikai kormány ezentúl sokkal drágábban tudná finanszírozni magát, és többé nem állna fenn a 100% feletti GDP-arányos amerikai államadósság finanszírozhatóságával kapcsolatos megkérdőjelezhetetlen hit. Ez jócskán mérsékelné az amerikai kormány mozgásterét, ami hozzájárulna ahhoz, hogy az amerikai gazdaság egy alacsonyabb potenciális növekedési pályára álljon. A dollár ebben az esetben minden bizonnyal elveszítené globális vezető szerepét.

Szerencsére mindez csak elmélet.

Kell-e aggódni, és ha nem, miért igen?

Annyira csak elméleti, hogy a befektetők nem is számolnak egy ilyen forgatókönnyvel, a piac a merev politikai álláspontok ellenére látványosan nem aggódja túl a dolgot, de még a Fitch Rating jelzése a negatív figyelőlistával sem hozott komoly piaci mozgásokat. A piac egyértelműen arra számít, hogy az egy hétnél rövidebb határidő ellenére végül megállapodnak a felek, és a legfrissebb nyilatkozatok is ebbe az irányba mutatnak. McCarthy például úgy nyilatkozott, hogy addig nem fejezik be a munkát, míg nem sikerül megállapodásra jutni, és Mitch McConell, a szenátusi republikánus kisebbség frakcióvezetője is arra számít, hogy lesz alku. A Bloombergnek pedig a tárgyalásokra rálátó források már azt is elcsicseregték, hogy ez az alku már ma este létrejöhet (sőt, már a megállapodás részleteit is tudják).

Persze egy határidő előtt kötött megállapodás esetén is lehetnek költségek, 2011-ben például az utolsó pillanatos megállapodás 1,3 milliárd dolláros többletet okozott a hitelfelvételi költségekben abban az évben a Government Accountability Office szerint. Szövetségi szinten persze ez elhanyagolható tétel, pláne a késedelmes fizetés költségei képest. Némi költséggel egyébként már a jelenlegi huzavona is járhat, a kötvényhozamok ugyanis jelentősen növekedtek, főleg a rövid lejáratokon. A 30 napos kincstárjegy hozama például 1%-ponttal nőtt április vége óta, ezt nem magyarázza más, mint az adósságplafonnal kapcsolatos aggodalmak, a kamatemelési várakozásokban ugyanis nem történt eltolódás azóta.

Az aggodalom némileg átgyűrűzött a hosszabb lejáratokba is. Ez persze egyelőre nem realizált költség, hiszen a kormányzat a plafon miatt nem tud kötvényt kibocsátani, és ha az adósságplafon megemelése lehetővé teszi a forrásbevonást, az alku hírére várhatóan már ismét alacsonyabb hozamok mellett adósodhat el az USA. Ezt most még nem tudjuk.

Némi ijedtség azért látszik, leginkább a CDS (a hitelek bedőlésével szembeni biztosítás) árain, amelyek a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintre nőttek idén májusban. Nagy dráma így sincs, a 70 pontos CDS-ár még így is alacsony - azaz a befektetők nem tartanak államcsődtől -, de már elmarad a korábbi hónapokban/években látott 10-20 bázispont közötti szintektől. Csak összehasonlításképp, az 5 éves olasz CDS-ár ma 107 pont, a német 12 pont.

Ne legyenek álmatlan éjszakáink akkor sem, ha ma nem jön össze az alku – de azért legyinteni sem szabad a mai helyzetre.

Az adósságplafonnal kapcsolatos vita ugyanis az amerikai pártpolitikai mindennapjainak részévé vált: gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor a plafont eléri az államadósság, és a törvényhozásban és a végrehajtásban eltérő a pártfelállás, számítani lehet az idegőrlő vitára. Biztosra lehet venni, hogy nagyon hamar újból arról beszélünk majd, hogy az Egyesült Államok napokra van az államcsődtől, és ahogy Murphy óta tudjuk:

Ami megtörténhet, az meg is történik.

Persze nem akkor, ha racionálisan gondolkodnak a törvényhozók (de még racionális magatartás mellett is előfordulhatnak hibák, mint mondjuk 1979-ben), hiszen az adósságplafon eredeti célját – az államadósság féken tartását– sosem volt képes biztosítani, így fel sem kéne merülnie, hogy nem emelik meg. Különösen aggasztó a jövőkép akkor, ha figyelembe vesszük a várható adósságpályát és a politikai polarizációt.

De azt, hogy milyen problémák merülhetnek fel a jövőben ezzel kapcsolatban, már egy következő cikkben írjuk meg.

Címlapkép: Getty Images