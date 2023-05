Nagy bajba került a kormány, és ezt már külföldön is látják

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormányát egyre több kritika éri a költségvetési gazdálkodásával kapcsolatban, és egyre nagyobb az aggodalom, hogy a gazdaság negatív spirálba kerülhet. Eimear Daly, a NatWest Markets stratégája szerint "a fiskális romlás mértéke nagyban eltér a feltörekvő piacok között, és Magyarország az egyik legkirívóbb bűnös". Hangsúlyozza továbbá annak potenciális kockázatát, hogy a piac középtávon a monetáris politikáról a fiskális politikára helyezi át a hangsúlyt.

A héten több kritika is érte a magyar költségvetést és a fiskális politikát, de leginkább az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai szedték szét legjobban a pénzügyi kormányzat munkáját. Brüsszel eleve elvárja, hogy 2024-re kivezessék az extraprofit-adóka, de azt is megkövetelné - ahogy az összes többi uniós tagállamtól -, hogy a rezsicsökkentéshez hasonló energiaár-támogatási rendszereket is fokozatosan leépítse.

Magas, a GDP 4 százalékát meghaladó hiányt jósolnak idénre a bizottsági elemzők, és bizonytalansági tényezőnek nevezték azt is, hogy az Orbán-kormány most már hetedik alkalommal fogadja el a költségvetést a nyáron, amikor még nem lehet megtervezni a kiadásokat és a bevételeket, ezért a magyar büdzsét jelentősen át kell dolgozni.

Zsiday Viktor, a Citadella Származtatott Befektetési Alap befektetési szakembere ennek kapcsán a magyar eszközök sebezhetőségéről beszélt a Bloombergnek, mondván, hogy

a befektetőket a magas kamatok csábítják, de a legtöbbjük bármikor távozhat, ha rossz hírek érkeznének, például a költségvetés állapotáról.

Ez arra utal, hogy a magas kamatok vonzereje ellenére a befektetői bizalom törékeny, és könnyen megrendülhet a költségvetéssel kapcsolatos negatív fejlemények miatt. Amire már lehet is okuk, mert ahogy a Portfolio beszámolt róla, rekord magas volt az államháztartás hiány az elmúlt hónapokban, miközben a bevételi oldal is elmarad a decemberben módosított tervektől, főként az áfabevételek esetében.

Ami Magyarország költségvetési helyzetét illeti, Eimear Daly, a NatWest Markets stratégája kifejti, hogy a hiánycélok elmulasztása, az adóbevételek csökkenése és a túlköltekezés körülbelül 3 milliárd dolláros költségvetési lyukat okozott. Kiemeli, hogy Magyarország sebezhető finanszírozási helyzetben van.

Daly felhívja a figyelmet arra is, hogy az EU aggódik Magyarország költségvetési gazdálkodásával kapcsolatban, megjegyezve, hogy az Európai Bizottság rámutatott a költségvetés tervezésének és végrehajtásának hiányosságaira, valamint a helyzetet súlyosbító ad hoc kiadásokra is kritikákat fogalmazott meg.

Kiemeli, hogy a korrupciós és jogállamisági aggályok miatt több mint 30 milliárd euró értékű uniós forráskészletet fagyasztott be Brüsszel, ami tovább növeli a Magyarországra nehezedő költségvetési terheket.

E kihívások fényében Zsiday Viktor, a Hold Alapkező szakembere azt javasolja, hogy a kabinet forduljon a gazdagok megadóztatása fele. A közgazdász véleményét részletesen bemutattuk ebben a cikkünkben.

