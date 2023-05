Olyan rekord született a naperőművek miatt, amelynek nem lehet örülni

A naperőművek kapcsán születő rekordok többnyire a hazai kapacitás és a napenergia-termelés gyors bővüléséről szólnak, amelyek nem csak a klímacélok, de az ország energiafüggetlenedése szempontjából is pozitív fejlemények. Ez a növekedés ugyanakkor a napelemek ingadozó, bizonyos fokig kiszámíthatatlan termelése miatt növekvő kihívást is jelent az elosztóhálózatok és az egész villamosenergia-rendszer számára. Ezt jelzi, hogy március 13-án és 25-én rekord mértékű, 1000 MW-ot meghaladó leszabályozási igény keletkezett a rendszerben, vagyis - elsősorban a hazai naperőművek előre jelzettnél magasabb termelése miatt - ilyen mértékben kellett csökkenteni az egyéb források hozzájárulását az ellátáshoz a rendszeregyensúly és ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jelentése alapján 1000-1100 MW-os különbözet nagyságát érzékelteti, hogy az áramfogyasztás, vagyis a rendszer terhelése a naperőművek legnagyobb termelésének időszakában nem sokkal 4500 MW körül alakult. A jelentés szerint a havonta igénybe vett negatív (le-) szabályozási energia mennyisége tavaly december óta hónapról hónapra is új rekordokat ér el. Mivel közben az igénybe vett pozitív (felirányú) szabályozási energia mennyisége továbbra is többéves mélypont közelében alakul, márciusban a korábbi hónapokra jellemzőnél is nagyobb volt a negatív irányú szabályozási igények túlsúlya a pozitív irányú igényekhez mérten.

A leszabályozási igények növekedéséhez a hónap folyamán és a rekordok esetében is a termelési és a fogyasztási menetrend-eltérések, tehát az előre jelzett várható erőművi termeléshez és fogyasztástól való eltérések, illetve a döntően napelemparkokat magába foglaló KÁT-mérlegkör járult hozzá legnagyobb mértékben. A MEKH jelentése megállapítja, az adatok arra engednek következtetni, hogy a leszabályozási igényt az ebben a három mérlegkörben levő fotovoltaikus termelők alulmenetrendezése okozhatta.

Vagyis a naperőművek várható termelését előre jelző menetrendek a végül megvalósult tényleges termelésnél érdemben alacsonyabb termelési értékeket tartalmaztak. Ennek oka jellemzően az időjárásfüggő termelők menetrendjeinek alapjául szolgáló időjárási-előrejelzések még mai technológia mellett is óhatatlan bizonytalanságaiból, lényegében az időjárás bizonyos pontosságon túli előre jelezhetetlenségéből ered.

A MEKH jelentése arra is felhívja a figyelmet, hogy márciusban megszakadt a rendszerszabályozási összköltség 2022 szeptembere óta tartó csökkenő sorozata is, részben azért, mert a fűtési időszak végével (és a szabályozási kapacitás nagy részét adó, rugalmas gázerőművi termelés ezzel összefüggő csökkenésével - a szerk.) - a kiegyenlítő szabályozási energia kínálat is mérséklődött. Ezzel együtt a szabályozási költségek így is alacsonyabbak voltak az előző évi márciusi szinteknél.

A rendszerirányító Mavir által igénybe vett szabályozás havi összköltsége 2022 augusztusában tetőzött - az általános földgáz- és árampiaci folyamatokkal összhangban - mintegy 45 milliárd forinton, márciusban pedig 15 milliárd forint volt. Ez ugyan érdemi csökkenést jelent, de tekintettel arra, hogy a költségeket végső soron nagyrészt a felhasználók fizetik meg, még mindig jelentősnek mondható. A költségekhez ugyanakkor a hazai napenergia-termelők, illetve a menetrendezési szolgáltatást nyújtó cégek is hozzájárulnak.

Azért, hogy az ellátásbiztonság a menetrendektől való jelentős eltérésekből adódó, előre nem látható események közepette is biztosítható legyen, a rendszerirányító többféle biztonsági (szabályozási) tartalékot tart fenn, illetve vásárol (köt le) a piaci partnerektől. Ezek az úgynevezett rendszerszintű szolgáltatások a különböző szituációk által megkövetelt eltérő típusú tartalékokat képeznek. A megawattban kifejezhető tartalékok többlet és hiány, vagyis termeléskiesés, például erőművek üzemzavara esetére is mozgásteret adnak a rendszerirányítónak. (A tartalékok különböző típusairól ebben a cikkünkben írtunk.)

A rendszer kiegyensúlyozásához szükséges szabályozási tartalék zömét gázmotoros cégektől és földgáztüzelésű erőművektől vásárolja a Mavir (ezért, illetve a gázárak elmúlt időszakban végbement esése miatt is csökkenhettek jelentősen a szabályozási költségek), de részt vesz benne egyebek mellett a Paksi Atomerőmű, kismértékben már a villamosenergia-tárolók, sőt, az átviteli rendszerirányítók közötti nemzetközi szabályozási együttműködés (Grid Control Cooperation, GCC) is hozzájárul. Az európai szabályozásienergia-piacösszekapcsolási projektnek köszönhetően a nemzetközi hozzájárulás területén a következő időszakban jelentős előrelépés várható, és hamarosan az új típusú eszköznek számító intelligens, digitális fogyasztó oldali megoldások (DSM) is érdemben járulhatnak hozzá a rendszer kiegyensúlyozásához, a háztartási naperőműveket is bevonva a szabályozásba. A probléma megoldásához a nagy naperőművek is képesek hozzájárulni, mivel jelentős szabályozási képességgel rendelkeznek.

A naperőművek magyarországi beépített kapacitásának kiemelkedően gyors növekedése (ipari méretű: 2975 MW, HMKE: 1788 MW) jelentősen emelte a rendszerszintű szabályozási igényeket, hozzájárulva a szabályozásikapacitás-piacon kialakult szűkösséghez és a kapacitásdíjak drasztikus emelkedéséhez is - az elosztó hálózatot érintő feszültségtartási kihívásokon, illetve áramlási torlódási problémákon túl. Ugyanakkor az ipari méretű naperőművek az akkreditáció megszerzése után képesek negatív irányú kiegyenlítő szabályozási szolgáltatásokat is nyújtani a rendszernek (leszabályozás), amellyel hozzá tudnak járulni a szabályozási kínálat bővítéséhez - emelte ki a MEKH egy korábbi piaci riportjában.

A villamosenergia-rendszerhez csatlakozó új napelemparkok esetében már korábban is kötelező volt az ezt elősegítő úgynevezett mFRR akkreditáció, a 2022 júliusában (a Mavir üzletszabályzatában) bevezetett új szabályozás szerint pedig az 5 MW feletti új belépőknek már aFRR akkreditációt kell szerezniük. E követelménynek megfelelően egyre több naperőmű szerzi meg az mFRR akkreditációt: a naperőművek akkreditált mFRR kapacitása októberben elérte a 440MW-ot, amelyből a gyorsabb és automatikus távvezérlésre alkalmas 12,5 perces aktiválási idejű kapacitások 285 MW-ot tettek ki. Az ezen naperőművek által a piaci szabályok értelmében beadott kiegyenlítő szabályozási energia ajánlatokban felajánlott kapacitások értelemszerűen a jellegzetes fotovoltaikus (PV) termelési görbével összhangban alakulnak.

Az adatok tehát azt jelzik, hogy a PV-szabályozási egységek már jelentős részét tudják biztosítani a megújulók által generált leszabályozási igényeknek, és az új belépőkkel a leszabályozási kapacitások további növekedése várható. Ugyanakkor a szabályozási képességeknek jellegzetes napon belüli mintázata van, és csak leszabályozás irányában elérhetők (mivel a naperőművek az adott körülmények között lehetséges legmagasabb kihasználtsággal üzemelnek), így más technológiák piacralépése is szükséges a rendszeregyensúly folyamatos fenntartásához a növekvő naperőművi penetráció mellett - húzta alá a MEKH.

A hazai villamosenergia-rendszer képes a nagymértékű napenergia-termelés befogadására, hosszú távon azonban a fentiek miatt felszabályozási tartalékhiány alakulhat ki - figyelmeztetett a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) egy 2021-es jelentésében. Modellezésük eredményei szintén felhívják a figyelmet a földgáztüzelésű erőművek rendszerszabályozásban betöltött fontosságára, de a jól működő villamosenergia-piaci környezet, az aggregátorok, a tárolók, az előrejelzés, a mérés pontosságának javítása, valamint a szabályozható naperőművek szerepét is hangsúlyozzák a rendszer rugalmasságának növelésében, ami feltétele a tervezett további jelentős naperőmű-kapacitás integrálásának.

A jelenlegi kormányzati energia- és klímastratégiai célok szerint a legutóbbi adatok szerint 5000 MW-ot közelítő hazai naperőmű-kapacitás 2030-ig 6500 MW-ra emelkedik, de a kabinet ezt a célt hamarosan várhatóan jelentősen megemeli. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondása szerint nem tartja lehetetlennek, hogy 2030-ra a magyarországi fotovoltaikus erőművek beépített teljesítőképessége elérje a 12 000 MW-ot. Emellett tervben van a jelenleg 323 MW körüli hazai szélerőmű-kapacitás növelése is, és bár a két technológia bizonyos szempontból kiegészíti egymást (a szélenergia inkább ősztől tavaszig és az éjszakai órákban áll rendelkezésre), az időjárásfüggő megújuló erőművek várható jelentős bővülése elengedhetetlenné teszi a villamosenergia-rendszer fejlesztését, rugalmasságának növelését, amely célokra a kormány szintén jelentős, nagyrészt uniós forrásokat tervez fordítani a következő időszakban.

