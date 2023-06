Nicsak! Adóemeléseket is elrejtett a kormány a legújabb csomagba

Szerda késő este jelent meg az a rendelet, amely az extraprofitadók 2024-re történő kiterjesztését tartalmazza. Ennek tartalma alapján pedig azt mondhatjuk, hogy lesznek olyan szektorok, amelyeket kellemetlen meglepetés ér.

Régóta tartó bizonytalanságnak vetett véget a szerda éjszaka megjelent kormányrendelet az extraprofitadók jövőjével kapcsolatban. Ez az új szabályozás szinte minden olyan szektor új extraprofitadó-szabályait tartalmazza a 2024-es évre vonatkozóan, amelyek tavaly kapták a nyakukba a plusz terhelést (eredetileg két évre). Egyedüliként talán csak a légitársaságok hozzájárulásának 2024-es szabályai nem találhatóak meg benne, egyelőre. Ezzel hivatalosan is eldőlt, hogy csak részlegesen csökkenti az extraprofitadókat a kormány, 2023 utáni megszüntetésről szó sincs, ahogyan azt konkrétan megígérte az Európai Bizottságnak tavaly.

A héten elhangzott bejelentéseknek megfelelően több olyan szektor van, amelyek extraprofitadó-terhelése csökken 2024-ben az idei évhez képest, mert a kormány ténylegesen könnyítést alkalmazott az ő esetükben az adószabályok átírásával (ilyen a banki extraprofitadó, a bányajáradék, és a gyógyszerGYÁRTÓI különadó).

Két esetben azonban adóemelésre bukkantunk a szerdai extraprofitadó-rendeletben.

A kiskereskedelmi szektor által 2024-ben fizetendő extraprofitadónak továbbra is négy kulcsa lesz, viszont a legfelső adóalapsávban (100 milliárd forint feletti éves nettó árbevétel felett) az eddigi 4,1%-os legmagasabb adómérték 4,5%-ra emelkedik (ezt a forgatókönyvet egyébként a múlt heti cikkünkben már előrevetítettük, mert az látható, hogy jövőre robosztus mértékben, 21,7%-kal 250 milliárd forintra híznak a kiskereskedelmi extraprofitadó bevételei). Ezzel néhány milliárd forinttal többet szedhet be a kormány kiskereskedelmi különadóból jövőre és mindezt úgy, hogy megint a legnagyobb láncokra száll rá jobban, akikkel akár kiszorítósdit is szívesen játszana a kormány, a nemrégiben megerősített tervek alapján.

Még mielőtt rátérnénk a következő ágazat pozíciójának változására érdemes felidézni, hogy az extraprofitadók között két olyan lépés is volt 2022-ben, ami a gyógyszeripar szereplőit érintette: egyrészt a támogatott forgalom utáni visszafizetési kötelezettség megemelése érintette a forgalmazókat, másrészt árbevételarányos különadót kaptak a nyakukba tavaly decemberben a gyógyszergyártók. A szerda éjszakai rendelet a gyártói különadó kulcsait felezte le, itt tehát a gyógyszercégek kedvezményben részesültek. A támogatott forgalom utáni visszafizetési kötelezettséget viszont megemelte bizonyos esetekben. A szerdai kormányrendelet 12. paragrafusába rejtette el a gyógyszercégeknek, forgalmazóknak a keserű pirulát a kabinet, amely egészen pontosan így hangzik:

7. § (1) bekezdésében a „2022-ben és 2023-ban” szövegrész helyébe a „2022-ben, 2023-ban és 2024-ben” szöveg, az „esetén 28 százalékos” szövegrész helyébe az „esetén 40 százalékos” szöveg;

Mindez azt jelenti, hogy a gyógyszercégek esetében a támogatott forgalmuk utáni (gyógyszerkasszába történő) visszafizetés mértéke változik, nem is akárhogyan. Tavaly nyáron a kormány itt már bevezetett egy változtatást: korábban egységesen 20% volt a gyógyszergyártói és forgalmazói arányos visszafizetés, majd az extraprofitadó-szabály tavalyi életbe lépésével bejött egy új elem. Nevezetesen hogy a 10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén a visszafizetési arány marad 20%, a 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén viszont 28 százalékra emelkedik a befizetési kötelezettség. Az akkori vélemények szerint ez a drágább készítményeket forgalmazó (innovatív) nemzetközi hátterű cégeket hozta relatív hátrányba. A szerda késő este megjelent rendeletmódosítás pedig még tovább fokozza ezt a relatív hátrányt. A 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén a 28%-os visszafizetési arány 40%-ra emelkedik.

