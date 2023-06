Nincs pénzük a magyaroknak: zuhan a belföldi turizmus, drámai áremelkedés van

Áprilisban csökkent a belföldi vendégéjszakák száma a szálláshelyeken, miután a lakosságnak súlyos kiadáscsökkentéseket kell végrehajtani a visszaeső reálbérek miatt. A külföldi vendégek száma ugyanakkor emelkedik, ami "menti" a turizmust.

A rekordmagasságba emelkedő infláció miatt egyre több dologról kell lemondaniuk az embereknek, amit visszatükröznek a legfrissebb turisztikai adatok. A 24%-os pénzromlás következtében a reálbérek jelentős mértékben csökkennek, így olyan kiadásokat kell visszavágniuk az embereknek, amelyek a szórakozáshoz és a pihenéshez kapcsolódnak, hiszen egyre több pénzt kell fordítaniuk az alapvető szükségleteikre.

Ezt tükrözi, hogy áprilisban a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 6%-kal visszaesett a szálláshelyeken a KSH friss adatai szerint. Az év első négy hónapjában a belföldi vendégek 8,4%-kal kevesebb, a külföldiek 13%-kal több vendégéjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken, mint az előző év azonos időszakában.

turisztikai szálláshelyeken (kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken) összesen 1,2 millió vendég 2,9 millió vendégéjszakát töltött el áprilisban. A vendégek száma 6,7, a vendégéjszakáké 1,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, a külföldi vendégforgalom bővülésének köszönhetően.

Megújuló adatközlés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2023. április vonatkozási hónaptól kibővített adattartalommal teszi közzé a kereskedelmi szálláshelyek forgalmáról szóló havi gyorstájékoztatóját, valamint a hozzá kapcsolódó Stadat-táblákat. A kereskedelmi szálláshelyek eddig publikált adatai kiegészülnek a magán- és egyéb szálláshelyekre vonatkozó fontosabb információkkal.

A visszaeső belföldi forgalom nem is csoda, hiszen egyrészt a lakosság reáljövedelme csökken, ami miatt kénytelenek spórolni, elsősorban a szórakozáshoz és a kikapcsolódáshoz kapolódó kiadásokon, másrészt az árak drámai mértékben nőttek a szálláshelyeken is. A 3 csillagos hotel már 30, a 4 csillagos 54 ezer forintba került áprilisban két főre, miközben a panziók és az apartmanok ára is gyorsan nő. A szálláshelyeknek az energiaárak robbanása, a munkaerő költségének növekedése, és az élelmiszerárak emelkedése is gondot jelent.

Áprilisban a belföldi vendégek száma 3, a vendégéjszakáké 6%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A vendégek száma 614 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 1,4 millió volt a turisztikai szálláshelyeken; ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 441 ezer vendéget és 1 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbiak 73%-át szállodákban töltötték el, ahol a vendégéjszakák száma 6,1%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött belföldivendég-éjszakák száma 0,5%-kal nőtt 2022 áprilisához képest. A két legnépszerűbb turisztikai régióban, a Budapest–Közép-Duna-vidéken és a Balatonon egyaránt a belföldivendég-éjszakák 19%-át regisztrálták.

3, a vendégéjszakáké 6%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A vendégek száma 614 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 1,4 millió volt a turisztikai szálláshelyeken; ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 441 ezer vendéget és 1 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbiak 73%-át szállodákban töltötték el, ahol a vendégéjszakák száma 6,1%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött belföldivendég-éjszakák száma 0,5%-kal nőtt 2022 áprilisához képest. A két legnépszerűbb turisztikai régióban, a Budapest–Közép-Duna-vidéken és a Balatonon egyaránt a belföldivendég-éjszakák 19%-át regisztrálták. A külföldi vendégek száma 20, a vendégéjszakáké 9,2%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 543 ezer vendég összesen 1,5 millió vendégéjszakát töltött el, amelyek közül 402 ezer vendéget és 1,1 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Utóbbiak 80%-át szállodákban töltötték, ahol a vendégéjszakák száma 7,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött külföldivendég-éjszakák számában 14%-os bővülés történt 2022 áprilisához képest. A legnépszerűbb turisztikai régió a Budapest–Közép-Duna-vidék volt, ahol a külföldivendég-éjszakák 67%-át regisztrálták.

