Oszlatja a kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat a Fed döntéshozója

Patrick Harker, a Philadelphiai Federal Reserve elnöke csütörtökön azt mondta, hogy bár a magas infláció "kiábrándítóan lassú" ütemben csökken, az amerikai jegybanknak talán nem kell sokat emelnie a kamatokat, hogy siettesse a folyamatot. Véleménye szerint a júniusi ülésen szinten kell tartani a kamatokat, majd megvizsgálni, a magas kamatok hogyan hatnak az inflációra.

Harker a National Association for Business Economics webináriumon elmondta, szorosan figyeli a beérkező adatokat, valamint értékelem a gazdasági feltételeket annak felmérése érdekében, hogy szükség lesz-e további szigorításra.

"Úgy vélem, hogy közel vagyunk ahhoz a ponthoz, amikor a kamatlábakat a helyükön tarthatjuk, és hagyhatjuk, hogy a monetáris politika tegye a dolgát, hogy az infláció időben visszatérjen a célértékhez"

- mondta Harker.

A Fed 2022 márciusa óta emeli a kamatokat a magas infláció ellen, amely a tavaly nyári 7%-os csúcsról a jelenlegi 4% feletti szintre esett vissza, ami több mint kétszerese a központi bank 2%-os céljának.

Május elején zsinórban tizedik alkalommal emelte irányadó kamatlábát, a megcélzott 5,00%-5,25%-os sávba, és a döntéshozók azóta jelezték, hogy a Fed június 13-14-i ülésén kihagyhatják a kamatemelést, hogy időt adjanak az eddigi kamatemelések és a bankszektorban tapasztalható feszültségek hatásának értékelésére, amelyek a hitelezést szűkíthetik, és tovább lassíthatják a gazdaságot.

Harker csütörtökön azt mondta, hogy lát néhány ígéretes jelet arra, hogy a kamatemeléseknek hűsítő hatásuk van, különösen az ingatlanárakra.

Várakozásai szerint a gazdaság növekedése idén nem éri el az 1%-ot, és a munkanélküliségi ráta, amely jelenleg 3,4%, 4,4% körülire emelkedik. Eközben előrejelzése szerint az infláció idén 3,5%-ra, jövőre 2,5%-ra csökken, és csak 2025-re éri el a Fed 2%-os célját.

Elmondta azt is, hogy az infláció csak akkor emelkedhet, ha valamilyen előre nem látott esemény következik be (egy úgynevezett fekete hattyú). Azt is elmondta, hogy amennyiben az infláció túl gyorsan csökkenne, akkor kamatvágások is jöhetnek, de nem erre kell szerinte számítani.

Az utóbbi napokban felébredt a piac várakozása egy esetleges kamatemeléssel kapcsolatban, Harker szavai azonban eloszlatják ezeket, alighanem ez is hozzájárul a dollár mai gyengüléséhez.

