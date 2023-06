A dohányiparnak egy célja van: a nikotinfüggőségen keresztül a piac megtartása

A dohánycégek legújabb marketingfogásairól és ezek hátteréről beszélt Joó Tamás, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának adjunktusa egy nemrégiben megjelent podccastinterjúban.

Kulja András orvosnak a dohányzásellenes világnap alkalmából nyilatkozva Joó Tamás egészségügyi közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy hogy a népegészségügyi prioritások egyik első helyén a dohányzás visszaszorításának kell állnia, hiszen Magyarországon 1990 óta 1 millió ember hunyt el a dohányzással közvetlenül összefüggésbe hozható betegségek miatt, és még ma is évente kb. 25 000 ember hal meg az aktív vagy passzív dohányzás következtében.

A Dohányzás Ellenes Világnap alkalmából épp csütörtökön jelent meg interjúnk Bogos Krisztinával, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatójával, aki hangsúlyozta: a dohányzás a nem fertőző betegségek és az ezekből eredő halálozás legfontosabb kockázati tényezője. Azt is kiemelte, hogy nagyon rossz tendencia, hogy a fiatalok körében az új termék kipróbálása magas arányt képvisel. A szakember úgy vélekedett, hogy az új termékek nem segítenek a leszokásban. "Sajnálatosnak tartjuk, hogy szakemberek hangsúlyozzák ezen termékek esetében az ártalomcsökkentést, ez ugyanis nem igaz" - fogalmazott lapunknak a szakember.

A Joó Tamással készült podcastadásban elhangzott továbbá, hogy az elmúlt években megjelent elektronikus cigaretták bizonyos esetekben még nagyobb függőséget is okozhatnak, mint a hagyományos termékek, hiszen a bennük lévő nikotinból könnyebb akár nagyobb mennyiséget a szervezetbe juttatni, mint korábban. Azt is hangsúlyozták, hogy egy másik feltörekvő termékkört, a hevített dohánytermékeket széles körben a cigarettázás ártalomcsökkentő alternatívájaként népszerűsíti a dohányipar, annak ellenére, hogy használatuk egészségre gyakorolt hatásairól jelenleg még nagyon keveset tudunk megbízható és független kutatásokból. Mivel a hevített dohánytermékeket csak néhány éve használják a fogyasztók, még nem telt el annyi idő, hogy a szervezetben kimutatható káros hatásokról megfelelő mennyiségű adat álljon rendelkezésre tudományos kutatásokból - derült ki a műsorból. A beszélgetés során Kulja András a dohányipar mostani marketing üzeneteit az 1960-as évek gyakorlatához hasonlítja, amikor a cégek az új füstszűrős cigarettáikat reklámozták kevésbé ártalmas termékként. Azóta pedig tudjuk, hogy ezek a termékek is ugyanúgy érrendszeri és daganatos megbetegedéseket okoznak, az érelmeszesedésen keresztül pedig világszerte milliók kaphatnak stroke-ot, szívinfarktust, vagy akár veszíthetik el a lábukat a dohányzás következtében. András doktor maga is számtalanszor találkozik a saját praxisában amputálásra szoruló betegekkel, akiknek a dohányzás következtében kellett levágni a lábát.

Joó Tamás az interjúban megemlíti, hogy a dohánycégek vezetői egy 1994-es amerikai kongresszusi meghallgatáson eskü alatt vallották, hogy a nikotin nem okoz függőséget, pedig még a saját, évtizedekkel korábbi kutatásaik is egyértelműen kimutatták, hogy milyen erős addikciót okoz. A mai „ártalomcsökkentésre” utaló marketingfogások sok esetben szintén megtévesztőek lehetnek a fogyasztók számára.

Látható volt előre ez a trend

Joó Tamással a Portfolio is készített korábban interjút, először még 2019-ben, amikor is a szakember kiemelte: évről-évre egy kisvárosnyi embert veszítünk el a dohányzás következtében, vagyis ez egy jelentős demográfiai probléma egy természetes fogyással sújtott ország számára. Akkor még csak érintőlegesen beszélgettünk vele arról, hogy az e-cigaretták használata mit okoz. Időközben viszont megjelentek és látványos erővel törnek előre az új típusú dohánytermékek, többek között a hevített dohánytermékek. Tavaly szeptemberben így már ezzel kapcsolatban is kérdeztük Joó Tamást, valamint Pénzes Melinda megelőző orvostan és népegészségtan szakorvost, akikkel az elkészült interjú itt olvasható. A szakemberek sajnos kedvezőtlen folyamatokról számoltak be: a dohánytermékek szálra vetített összesített forgalma négy év alatt alig változott, az idei évben még növekedett is a fogyasztás az előző év adataihoz képest, és mindez elsősorban az új típusú termékek Magyarországra is jellemző erőteljes térhódításával függ össze. A tavalyi interjúban elhangzott, hogy folyamatos a versenyfutás a szabályozó hatóságok és az ipar között, a dohányipar részéről egyértelmű a képlet: az addikció fenntartásával és a piacuk megtartásával biztosítva legyen a profitjuk. Cikkünkben akkor azt is bemutattuk, hogy 2021-ben a hevítésre szánt dohánytermékek piaci részaránya 11%-ra ugrott a 2019-ben látott 1%-ról.

A beinduló trendet látva 4 évvel ezelőtt a Portfolio is sokat foglalkozott az új trend potenciális népegészségügyi következményeivel. Interjút készítettünk Kovács Gáborral, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatójával és Cselkó Zsuzsával, az intézet osztályvezetőjével, amelyben a szakemberek kiemelték, hogy a fejlett országokban nem leszokási folyamat megy végbe a dohánytermékek esetében, hanem egy átszokási folyamatnak vagyunk a szemtanúi, az új típusú termékeket választják a fogyasztók, az e-cigarettát és a hevített dohánytermékeket. Ezek mellett a Portfolio-n jelent meg elsőként az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tüdőgyógyászat Tagozatának hevített dohánytermékekkel kapcsolatos állásfoglalása.