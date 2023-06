Felháborodtak a multik: lőttek az infláció letörésének Magyarországon, az árstop és a különadó azonnali kivezetését követelik

Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalkozásai felháborodással értesültek arról, hogy a kiskereskedelmi adót a 100 milliárdos árbevétel feletti sávban 4,1%-ról 4,5%-ra emelték 2024-re. Ez az intézkedés súlyosan veszélyezteti a családokat is, mivel a kiskereskedelmi vállalkozások képtelenek folytatni árletörő tevékenységüket - írja az OKSZ közleménye.

"Vezesse ki a Kormány az árstopot és szüntesse meg a kiskereskedelmi adót - Nem csak extraprofit nincs, profit sincs" - ezzel a címmel jelent meg ma délután az OKSZ közleménye. A kiskereskedelmi adót 2020-ban vezették be a járványhelyzetre tekintettel. 2022-ben az extraprofit adók körében megemelték a kiskereskedelmi adót, a legfelső sávban már 4,1%-ra.

Az OKSZ tagvállalkozásai közleményük szerint partneri kapcsolatra törekedtek a kormánnyal számos kérdésben, kiemelten az infláció letörése érdekében:

viselik az árstop brutális terheit (hiszen az előírt 2021. október 15-i áralkalmazás eleve veszteséges beszerzést jelent a feldolgozók áremelései mellett),

elindították június elsején az új akciós rendszert,

az előírtnál több termékre és számos árucikknél 10%-nál sokkal nagyobb leárazásokkal.

Készülnek az árfigyelő rendszer júliusi indítására is.

"A kiskereskedelmi extraprofit adó kivezetésének elmaradása és megemelése azt jelenti, hogy a kiskereskedelem veszteségei tovább növekednek. Ez erőforrásokat von el az áruházláncoktól az infláció letörésére irányuló tevékenységétől. Tartalékaik nincsenek a kiskereskedelmi vállalkozásoknak. A kiskereskedelmi vállalkozások többsége veszteséges, nem hogy extraprofit, profit sincs" - írja az OKSZ.

"Érthetetlen a döntés azért is, mivel Európai Tanácsi határozatba foglalt vállalás a kiskereskedelmi extraprofitadó kivezetése 2024-től az Európai Uniónál annak érdekében, hogy az EU Helyreállítási Alap forrásaihoz hozzáférjen Magyarország . Ez egyik feltétele lenne az uniós források folyósításának, de az adó kivezetése helyett azt drasztikusan emelték" - írja az OKSZ.

Az OKSZ tagvállalkozásainak határozott követelése a teljes kiskereskedelmi adó kivezetése.

Szerintük kiskereskedelmi kisvállalkozások tömegei is tönkrementek a kiskereskedelmi adó terhei miatt (500 millió forint árbevétel felett kötelező fizetni).

Szükségesnek tartják az árstop kivezetését is június 30-át követően.

Mindez elengedhetetlen feltétele a kiskereskedelem talpon maradásának, az infláció letörésére irányuló tevékenységük végzésének és a kormánnyal folytatható partnerség folytatásának

- emeli ki az OKSZ. Hangsúlyozzák: a kiskereskedelem terhei inflációnövelő hatásúak. Az OKSZ közleménye azzal zárul, hogy kezdeményezik a kormánnyal az azonnali kapcsolatfelvételt.

Szerda késő este jelent meg az a rendelet, amely az extraprofitadók 2024-re történő kiterjesztését tartalmazta. A kiskereskedelmi szektor által 2024-ben fizetendő extraprofitadónak továbbra is négy kulcsa lesz, viszont a legfelső adóalapsávban (100 milliárd forint feletti éves nettó árbevétel felett) az eddigi 4,1%-os legmagasabb adómérték 4,5%-ra emelkedik. Ezzel néhány milliárd forinttal többet szedhet be a kormány kiskereskedelmi különadóból jövőre, és mindezt úgy, hogy megint a legnagyobb láncokra száll rá jobban, akikkel akár kiszorítósdit is szívesen játszana a kormány, a nemrégiben megerősített tervek alapján. A kormány annak ellenére emeli meg a különadót, hogy a kiskereskedelmi vállalatok napokban közzétett mérlegadatai alapján egyre több cég komoly nehézségekkel néz szembe. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy az egyre kevésbé kiszámítható üzleti környezetre és az emelkedő terhekre miként reagálnak a vállalatok. Az OKSZ közleménye alapján - az adóemelés miatt logikus módon - újabb áremelésekre számíthatunk jövőre, vagy akár már előbb is, a kérdés már csak az, hogy mit lépnek az anyavállalatok, ha a szabályozás miatt a nyerségtermelő képességet középtávon sem látják majd biztosítottnak.

Címlapkép: Shutterstock