Rendkívüli bejelentést tett a MÁV, változások a közlekedésben Ausztria felé

Magyarország és Ausztria (Hegyeshalom és Bécs) között a nemzetközi távolsági és regionális vasúti közlekedésben vonatkimaradásokra, pótlóbuszos átszállásra, kerülő útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani, az eljutási idő akár több órával is megnőhet kedd estétől - jelentette be a MÁV kedden.

Kedden 20:45-től Ausztriában Királyhida és Pándorfalu (Bruck an der Leitha és Parndorf), illetve Nezsider (Neusiedl am See) között leállították a vonatforgalmat, az ÖBB honlapján olvasható tájékoztatás szerint a viharos időjárás okozta akadály miatt (löszfalomlás). Az osztrák vasút kedd esti közleménye szerint szerda reggelig pótlóbuszokat állít forgalomba a két érintett szakaszon. Hegyeshalom és Pándorfalu között ingajáratban motorvonat közlekedik.

Érdemes tájékozódni az ÖBB honlapján.

Kedd este a Magyarországról Ausztria felé induló vonatok többsége csak Hegyeshalomig közlekedik, vonatkimaradásokra is számítani kell.

A Münchenből 17:30-kor Budapestre elindult railjet (261) Bécs és Hegyeshalom között nem közlekedik.

A Bécsből 20:37-kor Budapestre induló Csárdás EC (EC 340) Ausztriában csak Királyhidáig közlekedik, a magyarországi szakaszon Hegyeshalomtól a Keleti pályaudvarig másik szerelvényt állítanak forgalomba, ami késéssel indul, Hegyeshalomtól Győrig EuRegio vonatként (9441) közlekedik.

A Keleti pályaudvarról 18:40-kor Bécsbe elindult Lehár EC (EC 340) és a 19:40-kor Bécsbe elindult railjet (264) csak Hegyeshalomig közlekedik.

A Keleti pályaudvarról 20:40-kor Salzburgba elindult Kálmán Imre EuroNight (EN 462) kerülő útvonalon jut el Ausztriába - Hegyeshalom érintése nélkül: Győrtől a 22:51-kor induló személyvonat (9958) menetrendje szerint közlekedik Sopronig.

