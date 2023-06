Óriási ütemben javul a magyar külkermérleg, de van egy nagy probléma

Portfolio 2023. június 08. 08:30

A harmadik egymást követő hónapban is többletes lett a magyar külkereskedelmi mérleg, ami egyértelmű fordulatot jelent a korábbi, hatalmas hiányt termelő időszak után. Ez nagyrészt a globális energiaárak zuhanásával, kisebb részben pedig az import gyengélkedésével függ össze. A többlet mögött tehát kedvezőtlen trendek is meghúzódnak: a behozatal visszaesésére több mint két éve nem volt példa, ami a belső kereslet visszaesését is tükrözni, miközben a kivitel sem túl acélos.