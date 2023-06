A magánegészségügy is drágul

Nagyot nőttek az elmúlt egy évben a magánegészségügyi ellátások árai, ezzel egyidőben pedig folyamatosan emelkedik az öngondoskodási hajlandóság - véli saját adatai alapján a Prémium Egészségpénztár.

Private Health Forum 2023 Minden a hazai magánegészségügyi szolgáltató piacról egy helyen, szeptember 19-én a Marriott Hotelben.

Magyarországon az egészségügyi kiadások mintegy harmadát magánforrásból finanszírozzák, a költségek oroszlánrészét zsebből fizetik a betegek - olvasható az egészségpénztár közleményében.

Egyre mélyebben kell azonban a zsebbe nyúlni, hiszen

a leggyakrabban igénybe vett vizsgálatok árai Budapesten átlagosan 13,6 százalékkal, vidéken pedig 36,5 százalékkal emelkedtek 2023 első negyedévében az egy évvel korábbihoz képest.

Vannak olyan területek, ahol a drágulás még szembetűnőbb: a fővárosban az endokrinológiai konzultációkért megközelítőleg negyven százalékkal többet, 22 ezer forint helyett 31 ezer forintot kell kifizetni (Forrás: Prémium Betegellátási Index. Az összehasonlítás alapja: A 2022 első negyedévi/2023 első negyedévi átlagárak a leggyakoribb ellátások tekintetében).

Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégai tanácsadója az adatok kapcsán megjegyezte, hogy a háztartások évente több, mint ezer milliárd forintot költenek egészségcélra. Ennek nagyjából a felét teszi ki a magán járó- és fekvőbeteg ellátás, az egynapos műtétek, a fogászat, a diagnosztika (labor, ultrahang, CT, MRI) és szűrővizsgálatok. A másik felét a gyógyszertárakban és gyógyászati segédeszköz boltokban hagyják a betegek.

Nem véletlen a fenti folyamatok fényében, hogy a Prémium Egészségpénztár adatai is azt támasztják alá, hogy erősödik az öngondoskodási hajlandóság: folyamatosan nő az egyéni díjat teljesítők száma, a tavalyi év ugyanezen időszakához képest most 12 százalékkal többen fizetnek be. Ráadásul nem csak a számosságuk ugrott meg, hanem a befizetések összege is átlagosan 24 százalékkal magasabb. A trend egyre gyorsuló, májusban már több, mint harminc százalékkal nagyobb összeg érkezett a Prémiumnál vezetett egészségszámlákra.

