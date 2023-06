Érdekes dologra bukkantak a kutatók az alkoholfogyasztásnál

Egy új kutatás szerint a kevés vagy mérsékelt alkoholfogyasztás csökkentheti a szívbetegségek kockázatát, mivel hosszú távon csökkenti az agyban a stresszjelzéseket. Mielőtt nagyon megörülnénk, arra is felhívják a figyelmet, hogy bármilyen mennyiségű alkohol növeli a rák kockázatát – számol be a hírről a The Guardian

Egy új kutatás szerint a mérsékelt alkoholfogyasztás még akár jót is tehet a szívbetegség kockázatának csökkentésében, csakhogy a kardiológusok szerint a szívre gyakorolt előnyök nem jelentik azt, hogy figyelmen kívül kellene hagyni az alkohol egyéb veszélyeit.

A kutatók azt vizsgálták, hogy a nőknél napi egy, férfiaknál napi egy-két ital hogyan csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedéseket. Ennek érdekében 50 ezer embert vontak be a kísérletbe, az eredményeket a Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban tették közzé.

Mindezek alapján azt szűrték le, hogy a kevés alkohol csökkent stresszjelzést mutatott ki az amigdalában, a stresszreakciókkal összefüggő agyi régióban, azokhoz képest, akik nem ittak alkoholt.

Sőt, a kutatók azt is megállapították, hogy az 50 000 fős mintán belül a könnyű vagy mérsékelt alkoholfogyasztás közel kétszeres szívvédő hatással járt a szorongással küzdő egyéneknél a többiekhez képest.

Ahmed Tawakol kardiológus, a tanulmány vezető szerzője összességében azonban azt mondta, hogy

nem javasoljuk az alkoholfogyasztást a szívroham vagy a stroke kockázatának csökkentése érdekében, mert az alkoholnak más, az egészségre gyakorolt aggasztó hatásai is vannak.

A tanulmány ugyanis azt is kimutatta, hogy bármilyen mennyiségű alkohol növeli a rák kockázatát. Nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztásnál - heti 14 italnál több - pedig a szívroham kockázata növekedni kezdett, miközben az általános agyi aktivitás pedig csökkenni kezdett.

