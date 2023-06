Sinkó Ottó: Magyarországnak vége lenne, ha kilépnénk az Európai Unióból

A magyar gazdaság gyengébben teljesít, mint a régió legtöbb országa – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója. A magánépítkezések leálltak a magas kamatok és a visszaeső reálbérek miatt, az ipari export az erős forinttól szenved, a szolgáltatásokat pedig sokan a megtakarítások feléléséből fedezik. A problémák legfőbb okát a piacidegen, unortodox politikában és az EU-források hiányában látja Sinkó Ottó. Úgy véli, Magyarország kezd elszigetelődni a nyugati szövetségi rendszereken belül, ami történelmi hibának bizonyulhat. Szerinte most kutya kötelességünk mindent megtenni, hogy Magyarország az EU-ban maradjon. "Magyarország számára nincs más út, csak az Európán belüli út."

Harmadik negyedéve van recesszióban a magyar gazdaság, miközben az infláció Magyarországon a legmagasabb az EU-ban. Hogyan látod a gazdasági kilátásokat?

A magyar gazdaság sokkal gyengébben teljesít, mint ahogy a környező országok. Úgy látom, hogy az építőipar van a legsúlyosabb helyzetben. Az építkezéseknél, lakásépítéseknél drámai a visszaesés az egekbe emelkedő kamatok, az építőanyagárak emelkedése, illetve a szakipari munkabér emelkedése miatt. Az építkezések kezdeti fázisai, a föld- és előkészítőmunkák már megcsappantak, ez hamarosan a befejező munkálatokra – mint burkoló, villanyszerelő, asztalos – is átterjed majd. A szolgáltatószektor is csak addig megy, amíg az embereknek van pénzük, ők azonban már a reálbérek visszaesése miatt a megtakarításaikat élik fel.

Lehet még bért emelni ennek a folyamatnak a megállítására?

Nem reális az az elképzelés, hogy a vágtató infláció közepette emelkedjenek a reálbérek. Ki kellene lépni ebből az ár-bér spirál folyamatából. Addig nem működhet rendesen a gazdaság, amíg ez meg nem történik. Az uniós átlagnál háromszor magasabb inflációért az unortodox gazdaságpolitika, az ársapkák és más kormányzati beavatkozások tehetők felelőssé. Nem szabad ennyire beavatkozni a piaci folyamatokba, mert annak az az eredménye, amit most látunk. Hagyni kell a piacnak, hogy helyrehozza magát.

Az ártámogatásokat szociális alapon kellene kezelni, ne kapjon árkiegészítést gázra vagy villanyra az, akinek magas a havi jövedelme, csak az kapjon, akinek alacsony. Szociális alapon kell támogatásokat adni a rászorulóknak, mert a mostani rendszer feleslegesen sok pénzt emészt fel az állami költségvetésben, miközben a magasabb jövedelműek takarékoskodásra, fogyasztás-optimalizálásra, energiahatékonysági beruházásokra kellene, hogy ösztönözve legyenek.

A Videotonnál idén az alapítványunkon keresztül az alacsony jövedelmű (maximum havi bruttó 350 ezer forint besorolási bérű), egyedi fűtésű házban lakók kaptak energiaár-kompenzációt, ami egy sikeres modell volt. Csaknem 1400-an vették igénybe a lehetőséget, ami a dolgozóink kb. 25-30%-a, továbbá 180 nyugdíjasunk is igényelte. Hasonlót kellene megvalósítani nemzetgazdasági szinten is a különböző árstopok, ársapkák, különadók, unortodox lépések helyett, mert azok nem ösztönöznek megtakarításra, torzítják a piacot, sőt, gerjesztik az inflációt.

De legalább a forint lejtmenetét megállították.

Hatalmas kamatokat fizetünk ezért. Ha nem lennének kedvezményes hitelek, óriási bajban lenne sok hazai vállalat. De az meg a forrást nyújtójánál, például az MNB-nél vagy a kincstárnál okoz veszteséget. Csökkenteni kellene a kamatokat, de amint lejjebb mennek, újra sérülékeny lesz az ország, az államkötvény-piac, és persze a forint is gyengülne. Nagy dilemma ez a jegybanknak.

Ráadásul az ipari export versenyképessége a túl erős forint miatt súlyos gondba került. Ez középtávon már érintheti a nálunk lévő multik döntéseit, nekik is nagyon fáj már a mostani helyzet. Persze ez az árfolyam nekünk sem kedvez, romló jövedelmezőséget eredményez, sok jel utal közelgő EU-s recesszióra, de örülök, hogy a megrendeléseinkkel még nincs baj. Mindeközben a Covid utáni világban nagyot változott az emberek munkához való hozzáállása is, munkaadói szempontból kedvezőtlenül. Egyre nőnek az elvárások a home office kapcsán, csökken a hajlandóság a túlórára, és jelentős a szakképzett munkaerőhiány, ami egy iparvállalat szempontjából nagyon kedvezőtlen.

Akkor egy motor sem gyorsítja a gazdaságot?

A gazdaság minden szektora szenved egy vagy több súlyos dologtól. Az eladósodott vállalatok a piaci hitellehetőségek bezárulása miatt csak abban bízhatnak, hogy támogatott, állami hitelekkel segítik őket, ezek nélkül megállna a piac. Minden probléma gyökere ugyanaz, a piaci folyamatokba való agresszív beavatkozás és az EU-hoz való hozzáállás. Az, hogy Magyarországnak egyre rosszabb a viszonya az EU-val, egyre inkább felvet kockázatokat a megszerezhető üzletek tekintetében. Már hallottam olyan vevőről, aki nem engedett Magyarországra hozni egy üzletet.

Ki kell békülnünk az EU-val?

Véleményem szerint elkerülhetetlen, és felettébb időszerű a magyar álláspont mielőbbi, érdemi felülvizsgálata. A mostani "méricskélős, alkudozós, mennyi-az-éppen-elég taktika" már azt hiszem, kevés. Őszintén szólva úgy érzem, hogy a damaszkuszi úton járunk, pálfordulás kellene, a költségvetés az EU-s források nélkül nem stabilizálható.

Látni kell, hogy egy óriási globális konfliktus közepén vagyunk, és habár Magyarország formailag a Nyugat szövetségese, tetteink nagyon rossz üzeneteket közvetítenek feléjük. Logikátlan, érthetetlen és aggasztó az oroszokkal való túlzott empátia a magyar kormány részéről. Ennek hatása nemcsak rövidtávon kedvezőtlen számunkra, hanem hosszabb távú következményeket is hordoz. Ki kell mondanunk, hogy ma Magyarország egyedül maradt Ukrajnával kapcsolatos álláspontjával az Európai Unióban, de még a V4-ben is, a NATO-t pedig a svéd bővítés akadályozásával akasztottuk ki.

Ráadásul egy közelgő rendeződés után egy már sokkal szorosabban az EU-ba és NATO-ba integrálódott Ukrajnával találkozunk majd, és a velük való kapcsolatunk immár súlyos múlttal terhelt, sőt, akár ellenséges lesz. Sajnos, ez az, amit „unokáink is látni fognak”. Ez magyar állampolgárként is aggaszt, nem csak üzletemberként. A Videoton még az ukrán dolgozóink menekült családtagjait is befogadta, és amikor ezt nemrégiben meg akartuk mutatni a nyilvánosságnak, senki nem jött el. Ez különösen elgondolkodtatott...

Hol látod az üzleti problémákat az ukrán helyzet kapcsán?

A helyzet előbb-utóbb rendeződni fog Ukrajnában. Nagy kérdés, hogyan fogják kezelni Magyarországot, illetve az Ukrajnában élő magyarokat. Hatalmas, sosem látott újjáépítés kezdődik majd Ukrajnában a háború után, és az ukránok szerintem nem igazán akarják majd, hogy Magyarország, illetve magyar vállalatok részt vegyenek ebben. Amint megnyugszik a világ, újraértékelik a vállalatok a beruházási döntéseiket is, és nagy kérdés, hogyan látnak majd bennünket, magyarokat.

Majd Kínával üzletelünk.

Kínának addig vagyunk fontosak – és Oroszországnak is – amíg szerves részét képezzük az Európai Uniónak. Ahogy távolodunk az EU-tól, úgy lesz Kínának egyre kevésbé szüksége ránk. Az uniótól való elszigetelődésünk politikailag egyre súlyosabb, és az uniós források hiányán keresztül már gazdaságilag is érezzük a hatást.

Milyen hosszú távú következményei vannak a mostani folyamatoknak?

Mindenkinek világossá kell tenni, hogy Magyarország számára nincs más út, csak az Európán belüli út. Európát nem fogjuk tudni a saját képünkre formálni, ezért nekünk kell alkalmazkodni. Az orosz-ukrán háború kitörése után elfoglalt álláspontunkkal azonban meggyengült a regionális szövetségi rendszerünk, a V4 működése, a Lengyelországgal, illetve a Németországgal való kapcsolatunk is. Eközben rengeteg német gyár működik nálunk.

Egyes vélemények szerint az elmúlt időszak politikája miatt Magyarország egyszerűen kisodródik az EU-ból, miközben a NATO egyes döntéseiben már megkerült minket. Ha marginalizálódunk, és nélkülünk oldják meg a problémákat, akkor annak nagyon súlyos ára lesz. Fizikailag lehet, hogy tagok leszünk a nyugati szövetségi rendszerekben, de ez nem érdekli majd a nyugati országokat. Úgy látom, Magyarországnak csak az EU-n belül van jövője, mégpedig csak úgy, hogy nem folytatjuk az eddigi, különutas politikát.

Például a vétózásokat?

Nem ördögtől való egy vétózás, általános esetben annak az a célja, hogy a többi fél, aki az adott kérdésben érintett, megvakarja a fejét, elgondolkozzon. Ez lehetőséget ad, hogy konstruktívan reagáljanak a felek. Most viszont Nyugatról az látszik, hogy Magyarország folyamatosan vétózik különböző, egymástól teljesen független ügyeket kapcsol össze. A hátráltatás a cél, és ezzel feszegetjük a határokat, nem racionálisak a vétóink.

A logikus reakció erre az, hogy egyre inkább megkerülnek bennünket. Nem elég a hazai közvélemény jelentős részét meggyőzni, hogy egy vétó jogos-e vagy sem, hanem a partnerországok közvéleményének a többségét is meg kellene győzni, különben páriák leszünk. Ha ez nem megy, annak oka van, olyankor újra kell értékelnünk a kapcsolatunkat a világhoz, Európához, a NATO-hoz, a V4-hez, és változtatni az eddigi stratégián. Ha nem teszünk így, akkor félő, hogy kisodródunk a rendszerekből.

Ennek a folyamatnak már vannak negatív hatásai?

Már most is lehet érezni a problémákat. Vannak olyan cégek, amelyek nem hoznak egyes üzleteket Magyarországra, mert nem bíznak teljesen abban, hogy tartósan az EU részei maradunk. Vagyis nem csupán az a kérdés, hogy mi itt, Magyarországon úgy gondoljuk, hogy nincs reális esélye annak, hogy kilépünk vagy kisodródunk az EU-ból, hanem az is kérdés, hogy a partnereink mit gondolnak erről.

Te mit gondolsz az EU-tagságról?

Szomorú, hogy idáig jutottunk. Apám valamikor a 2004. májusi EU-csatlakozásunk utáni örömében azt mondta: "Figyeld meg, az Unió úgy rúgja majd föl Trianont, mint tyúk a töreket". Egyszerű, szép gondolat: a nemzetek ezen új szövetsége egy ilyen régi, számunkra fájó sebet is képes lesz begyógyítani. Hát, messze kerültünk most ettől mi magyarok.

Úgy gondolom, mindenkinek minden észszerűt meg kell tenni azért, hogy fel se merüljön komolyan egy EU-n kívüli Magyarország gondolata, nagyon fontos, hogy ezt minden magyar ember megértse. Ha a nyugati szövetségi rendszer partvonalára sodródnánk, vagy ne adj’ Isten kiesnénk az unióból, a NATO-ról már nem is beszélve, az hosszú távon a magyar nemzet fennmaradását veszélyeztetné! Nem szeretnék annak a nemzedéknek a része lenni, amelyre történelmi távlatból majd úgy tekintenek vissza utódaink, hogy "ők voltak azok, akik még tehettek volna valamit azért, hogy Európában maradjunk". Ha mindenki mindent megtesz, nem is kerülhet erre sor.

