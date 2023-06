Ha ma nem is süti el füstölgő fegyverét a Fed, legalább egy golyó maradt még a tárban

A várakozások szerint ma a Fed átmenetileg leállítja a több mint egy éve tartó, negyven év óta a legszigorúbb kamatemelési ciklusát. A hangsúly az átmeneti szón van, a piaci várakozások szerint a Fed ugyanis júliusban tovább emelhet. Minden az addig beérkező inflációs és munkaerőpiaci adatokon múlik, de az eddigi közlések nem könnyítették meg a jegybankárok dolgát. Ma előrejelzések is érkeznek, ezek segíthetnek bepillantást nyerni a központi bank terveibe.

Szünet, nem befejezés

Negyven év óta nem volt ennyire szigorú a Fed, mint a jelenlegi monetáris politikai ciklusban, és ma egy újabb mérföldkőhöz érkezhet az amerikai jegybank: a várakozások szerint ugyanis 15 hónap és 10 egymást követő ülés után ma először nem fog kamatot emelni a Fed. A jegybank 2022 márciusában kezdte a kamatemeléseket, azóta összesen 5%-ponttal nőtt az irányadó kamat, és májusra elérte az 5-5,25%-ot a célsáv. Ez megegyezik azzal a szinttel, amelyet a jegybank márciusi előrejelzésében tetőzésként megjelölt, és már a májusi ülés utáni sajtótájékoztatón előrevetítette Jerome Powell, hogy a júniusi ülésen már elmaradhat a kamatemelés.

A jegybankárok azóta tett nyilatkozatai csak megerősítették ezt a várakozást, több FOMC-döntéshozó (ez a jegybank kamatdöntő testülete, a Federal Open Market Comittee, azaz Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság) előző hetekben tett megjegyzésében arra utalt, hogy júniusban szüneteltetheti a kamatemeléseket a Fed. A piac már két héttel ezelőtt beárazta a deviza-, kötvény- és részvényárfolyamokba a kamatok szinten tartását, ha mégis emelne ma a Fed, az a dollár erősödésével, a részvénypiacok esésével, kötvényhozam-emelkedéssel járhatna (persze ez attól is függ, milyen kommunikációval párosul a döntés). De kicsi az esély rá, hogy így lesz.

Kizárni persze nem lehet: az ausztrál és kanadai jegybankok is meglepetést okoztak legutóbbi kamatdöntő üléseiken, és az FOMC-n belül még most is erősek a héják. Ráadásul ami a legfontosabb, a jegybanki üzenetek hangsúlyozták, hogy a Fed a kamatemelések szüneteltetését, nem pedig a leállítását mérlegeli.

Azaz lehet, hogy a kamatok mai szinten tartását egy újabb emelés követi júliusban.

A piac egyébként pontosan ezt árazza most. A határidős kamatügyletekben a mai ülésre 90% feletti valószínűséggel árazzák a kamatszint tartását, júliusra a többség viszont már újabb 25 bázispontos emelést, 5,25-5,5%-os kamatszintet vár, és ez a szint szerintük fennmaradhat decemberig, akkor 25 bázispontos csökkentést áraznak. A kamatvárakozások egyébként rendkívül változékonyak – hiába árazzák mára 90% feletti valószínűséggel a szünetet, nagyjából két hete még emelést vártak a mai ülésre. A kamatpálya-tetőzés eltolódása látszik a kötvényhozamokban is, a 2 éves kötvény (amely érzékenyebb az irányadó kamat változásaira) hozama szépen elkezdett felkúszni május közepe óta, ahogy a piac magasabbra tette a kamatvárakozását.

Az infláció jól alakul, de sok a bizonytalanság

Elsőre furcsának tűnhet, hogy miért állítja le a kamatemelést most a jegybank, ha közben a várakozások szerint júliusban újra emelhet. A magyarázat a monetáris politika késleltetett hatásában rejlik. A jegybank eddig összesen 500 bázisponttal emelt 15 hónap alatt, de a kamatemelés teljes hatása még biztosan nem érződött. Mire a hitelfelvétel drágulása végigfut az egész gazdaságon, hosszú időnek, nagyjából egy évnek kell eltelnie. A jegybanknak pedig így értelemszerűen időre van szüksége ahhoz, hogy értékelni tudja az eddigi szigorítás eredményét.

Ilyen magas kamatszinten – és főleg ilyen gyors emelés mellett – viszont már annak az esélye is fennáll, hogy a jegybank akaratán kívül túlszigorít, azaz az infláció elleni harc reálgazdasági ára túl nagy lesz. Roppant kellemetlen dolog, hogy ez is csak jelentős késleltetéssel derül ki, akárcsak az, hogy a kamatemelések mennyire voltak hatásosak az infláció ellen (hiszen a gazdaság lassulása és az infláció esése együtt szokott bekövetkezni, nem egymástól függetlenül). Azzal, hogy a jegybank a jelenlegi szinten szünetet tart, időt ad magának, hogy értékelje az eddigi szigorítás hatását a túlszigorítás kockázatának mérséklésével, miközben nem zárhatja ki a további emelés esélyét sem. A piac most arra fogad, hogy a Fed még nem emelt eléggé, és júliusban újra fognak.

Hogy ez így volt-e, azt majd a beérkező adatok alapján tudjuk eldönteni. Az eddigi kép eléggé vegyes. A monetáris politika szempontjából legfontosabb mutató, az infláció önmagában is kétféleképp értelmezhető. Egyrészt a főmutató meredeken esik, májusban már csak 4% volt az infláció a tavaly júniusi 9,1%-os tetőzés után, és havi szinten is csak 0,1% volt az árak emelkedése. Ráadásul az utóbbi hónapokban az infláció már rendre alulmúlja az elemzői várakozásokat.

A maginfláció viszont aggasztóbb képet mutat. Az energia és élelmiszerek nélkül számolt mutató 5,3%-on állt májusban, ami ugyan esés, de sokkal kevésbé markáns mérséklődés, mint amit a főmutatóban látunk. Mivel a fogyasztói árindexet főleg a kínálati sokkol lőtték 9% fölé, ezek megszűnésével esni tud a főmutató, de közben a magindex az infláció keresleti okainak erősödéséről árulkodik. Havi szinten májusban 0,4% volt a maginflációs nyomás, nem volt mérséklődés áprilishoz képest. Ahhoz, hogy teljesüljön a Fed 2%-os inglációs célja, havi szinten legfeljebb 0,2%-os infláció férne bele, a maginflációs dinamika viszont ennél erőteljesebb.

Vagyis még messze vagyunk attól, hogy a Fed győzelmet hirdessen az infláció felett.

Ilyen környezetben pedig felelőtlenség lenne kijelenteni, hogy a jegybank leáll a kamatemelésekkel, azaz egy esetleges szinten tartás után is biztosan azt fogják kommunikálni, hogy a jegybank csak szüntetet tart, és szükség esetén bármikor tovább emelheti a kamatokat a jelenlegi szintről. A Fednek már csak azért is szigorúnak kell lennie a kommunikációban, hogy még véletlenül se következzen be a pénzügyi feltételek lazábbá válása (a kötvényhozamok esésével, ami átgyűrűzhet a lakossági hitelekbe is) a mai döntés után, hiszen az effektív lazítás most biztosan nem célja a jegybanknak. A pénzpiacokat ugyanis főleg a kamatokkal kapcsolatos várakozás, és nem a legutóbbi kamatdöntés mozgatja, kivéve persze ha utóbbiban meglepetés történik.

Ma a jegybank hosszabb távú terveibe is bepillantást nyerünk

Ami a középtávú inflációs kilátásokat illeti, ezen a téren még nehezebb a jegybank feladata, ha értelmezni akarja a beérkező adatokat. A munkaerőpiaccal kapcsolatos adatokban teljes a zavar: a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszáma jelentősen nőtt májusban a kormányzati közlés szerint, visszatekintve 12 hónap alatt pedig már 4,4 millió új munkahely keletkezett – ami több, mint 2019-ben összesen. Csak májusban 339 ezerrel dolgoztak többen, mint áprilisiban, a foglalkoztatottság növekedése gyorsult. A betöltetlen, nyitott álláshelyek száma 10 millió körül van, azaz továbbra is nagy a munkaerő-kereslet.

Eközben viszont a munkanélküliségi ráta – amelyet más módszertannak, más számbavételi módszertan mérnek – jelentősen nőtt májusban. A munkanélküliségi ráta 3,7%-ra nőtt az előző havi 3,4%-ról, ami egyben azt is jelenti, hogy 310 ezerrel csökkent a foglalkoztatottság eszerint a felmérés szerint.

Azaz valamelyik felmérésben nagy a tévedés, és a Fednek most azt kell eldöntenie, hogy melyikre hallgasson.

A jegybank célja, hogy mérsékelje a foglalkoztatottság növekedést, majd csökkenjen is a foglalkoztatottság, hiszen a kereslet ezzel együtt szintén csökkenne, az infláció mérséklődne. A Fed 4,5% körüli munkanélküliséget látna konzisztensnek az inflációs céljával. A legfontosabb kérdés most az, hogy a Fed miként értelmezi a beérkező, erősen zavaros adatokat, és hogyan látja a gazdaság helyzetét és kilátásait, hiszen ezen múlik majd a monetáris politikai pálya is.

A mai ülés kapcsán ezért kiemelten fontos lesz, hogy a Fed előrejelzéseket is közzétesz.

A reálgazdasági előrejelzésekből megtudjuk, hogy a jegybank közgazdászai mekkora inflációt várnak idén év végére és a következő két évre, illetve a munkanélküliségi, növekedési előrejelzéseket is látni fogjuk. Ami pedig még explicitebben mutatja majd a kamatokkal kapcsolatos elképzeléseket, az a kamatokra vonatkozó előrejelzés – ami ugyan sosem vehető készpénznek (hiszen ténylegesen sem több, mint előrejelzés), de ha a kamatpálya tetőzése nincs összhangban a piaci árazásokkal, akkor jöhetnek komoly mozgások a piacokon. Jelen esetben a kérdés az, hogy 5,5-re vagy a jelenlegi 5,25%-ra prognosztizálja a Fed a csúcsot, hiszen ebből az is látszik, hogy jelenleg tervez-e további emeléseket a jegybank a mai szünet után. Főleg a márciusi előrejelzésekhez képest történő elmozdulásokat érdemes figyelni:

A Fed előrejelzései GDP-növekedés Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2023 március - 0,4% 1,2% 1,9% 2022 december 0,5% 0,5% 1,6% 1,8% 2022 szeptember 0,2% 1,2% 1,7% 1,8% Infláció (PCE) Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2023 március - 3,3% 2,5% 2,1% 2022 december 5,6% 3,1% 2,5% 2,1% 2022 szeptember 5,4% 2,8% 2,3% 2,0% Munkanélküliség Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2023 március - 4,5% 4,6% 4,6% 2022 december 3,7% 4,6% 4,6% 4,5% 2022 szeptember 3,8% 4,4% 4,4% 4,3% Forrás: Fed, Portfolio

A Fed döntését magyar idő szerint este 8-kor teszi közzé, ezután Jerome Powell elnök sajtótájékoztatóját fél kilenckor élőben közvetítjük.

Címlapkép: Getty Images