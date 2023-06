Jerome Powell megszólalt a Fed kamatdöntése után: Több kamatemelés jöhet még idén

Jerome Powell elmondta, hogy a mai szinten tartás is része az eddigi szigorítási ciklusnak, hiszen további kamatemelések is lehetnek, jelenleg viszont úgy értékelte a jegybank, hogy tovább kell lassítania az eddigi szigorítási tempón. Azt is hozzátette, hogy

ma semmilyen döntés nem született a további kamatokra vonatkozóan,

azok majd a beérkező adatok fényében fognak megszületni. Minden bizonnyal ezzel szerette volna hangsúlyozni Powell, hogy a kamatokra vonatkozó előrejelzés nem vehető biztosra. Ez némi enyhülést hozhat a piacon.

Ezután a jegybankelnök elmagyarázta, hogy a vártnál kisebb gazdasági lassulás mellett is elérhető az inflációs cél, ezért nincs ellentmondás a friss előrejelzésekben. Mint azt megírtuk ebben a cikkfolyamban, a Fed egyszerre módosította jócskán felfelé a növekedési és kamatokra vonatkozó előrejelzését, miközben az inflációs kilátások javultak, ez a közgazdasági logika alapján ellentmondásos lehet. Egy részét ennek az magyarázza, hogy a kínálati tényezők a vártnál gyorsabban mérséklődnek.