Átárazódik Európa a tegnapi jegybanki esemény után

A német rövid lejáratú kötvényhozamok háromhavi csúcsra emelkedtek, április közepe óta a legjelentősebb emelkedéssel, mivel a Federal Reserve és az Európai Központi Bank (EKB) azt sugallja, hogy a szigorítási ciklus folytatódik. A pénzpiacok 3,9% fölé emelték az EKB kamatpálya-csúcsra tett tétjeiket. A Federal Reserve változatlanul hagyta a kamatlábakat, de jelezte, hogy a hitelfelvételi költségek akár fél százalékponttal is emelkedhetnek az év végéig.

Az EKB csütörtökön 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre, és Christine Lagarde elnök kijelentette, hogy van még mit tenni. A bank felfelé módosította inflációs előrejelzését is, ami egyes elemzőket arra késztetett, hogy emeljék az EKB betéti kamatlábára vonatkozó előrejelzésüket, amely a 4%-os csúcsot éri el. A német kétéves hozam pénteken 2 bázisponttal 3,19%-ra emelkedett, miután 3,206%-on új háromhavi csúcsot ért el.

Paul Hollingsworth, a BNP Paribas európai vezető közgazdásza eszerint az EKB még szeptemberben is emelhet. Hivatkozott az EKB inflációs előrejelzéseinek váratlan felfelé történő felülvizsgálatára, és hozzátette, hogy ezt követően hosszabb szünetre számít, és az első csökkentés nem valószínűsíthető 2024 közepe előtt.

A novemberi határidős kamatok 3,83%-ra emelkedtek, ami azt jelenti, hogy az EKB betéti kamatlába az év végére 3,9% fölé emelkedik a piac várakozása szerint. Elemzők megjegyezték, hogy bár az EKB azt állította, hogy továbbra is adatfüggő marad, a piacokat is abba az irányba terelte, hogy további szigorítást árazzaak be, amíg a maginfláció a gyengébb gazdasági feltételek ellenére is tartós pályára áll.

A kamatpálya tetőzésével kapcsolatos bizonytalanság növeli a túlszigorítás kockázatát, ezért a pénzpiacok jelenleg egy 25 bázispont körüli kamatcsökkentést áraznak jövő év március-áprilisára.

Németország tízéves államkötvényhozama két bázisponttal 2,53%-ra emelkedett. Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke szerint az EKB kamatemelésének a nyári szünet után is folytatódnia kell, míg Olli Rehn, a finn jegybank elnöke a jegybank adatfüggő megközelítését hangsúlyozta.

Címlapkép: Getty Images